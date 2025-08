Pronostico Nizza-Benfica: analisi e consigli Champions League

Il primo round del preliminare di Champions League tra Nizza e Benfica è pronto a infiammare la Riviera. La partita d’andata si giocherà il 5 agosto 2025, segnando un momento importante per entrambe le squadre nella corsa all’accesso nella fase a gironi della massima competizione europea per club. Questo confronto vede di fronte i francesi, ancora in fase di rodaggio stagionale, e i portoghesi, freschi vincitori della Supercoppa nazionale. L’occasione è particolarmente significativa, considerando che il ritorno si disputerà all’estadio da Luz e che il vincitore potrà avvicinarsi ulteriormente all’ambita qualificazione tra le migliori 26 d’Europa.

La forma delle squadre: un Nizza da rodare contro un Benfica già competitivo

L’approccio delle due formazioni a questo appuntamento è stato profondamente diverso. Da una parte, il Nizza si presenta alla sua prima partita ufficiale della stagione, avendo preparato il match attraverso una serie di amichevoli. I francesi hanno ottenuto tre vittorie contro Aubagne, Feyenoord e Sheffield United, un pareggio con il Nancy e una sconfitta contro il St. Pauli. Tuttavia, il dato che più salta all’occhio è la difficoltà nel mantenere la porta inviolata: solo contro l’Aubagne la difesa non ha subito reti, mentre nelle altre gare sono stati incassati diversi gol. Questo aspetto richiede un miglioramento immediato, specialmente contro una squadra esperta come il Benfica.

I portoghesi, invece, arrivano a questo appuntamento forti di un percorso già avviato. Dopo la partecipazione al Mondiale per Club – dove sono stati eliminati dal Chelsea, poi campione – e la recente conquista della Supercoppa nazionale contro lo Sporting, il Benfica ha già testato la propria condizione in match di alto livello. Nonostante la perdita di un elemento chiave come Di Maria, tornato in Argentina al Rosario, la squadra guidata da giocatori come Pavlidis e Akturkoglu sembra avere già una solida identità e maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

I precedenti e i dati chiave alla vigilia della sfida

La storia recente non vede molti incroci diretti tra Nizza e Benfica nelle competizioni europee, rendendo questo doppio confronto ancora più interessante e aperto a diversi scenari. I dati delle ultime gare amichevoli dei francesi evidenziano una fase difensiva da registrare, a fronte di una discreta capacità realizzativa. Sul fronte portoghese, il cammino nelle competizioni ufficiali ha già messo alla prova il gruppo, evidenziando una mentalità vincente e una buona tenuta fisica, come dimostrato dalla vittoria in Supercoppa e dall’ottima prestazione contro il Fenerbahce di Mourinho.

Squadra Ultime 5 partite Gol subiti Nizza 3V, 1N, 1P (amichevoli) 7 Benfica Vittoria Supercoppa, vittoria su Fenerbahce 2

Pronostico degli esperti: esperienza e solidità favoriscono il Benfica

Secondo gli analisti, la sfida d’andata all’Allianz Riviera vede il Benfica leggermente favorito. I motivi sono molteplici:

Maggiore esperienza internazionale e recente partecipazione a tornei di alto livello;

Una rosa più collaudata e abituata ai grandi appuntamenti;

Il vantaggio di giocare il ritorno in casa, potendo gestire meglio il doppio confronto.

Il Nizza, invece, dovrà puntare molto su questa gara d’andata per mettere pressione ai portoghesi, sfruttando il fattore campo e cercando di migliorare la tenuta difensiva. In attacco, la presenza di un centravanti come Moffi e l’esperienza di elementi come Clauss e Dante potrebbero rivelarsi decisive. Sull’altro fronte, il Benfica si affiderà ancora una volta al talento di Pavlidis e alla vivacità di Akturkoglu.

Il confronto tra Nizza e Benfica promette equilibrio e spettacolo, con i portoghesi leggermente avanti per esperienza e qualità di rosa. Chi desidera seguire il match potrà trovare diverse piattaforme specializzate nelle scommesse sportive, pronte a offrire tutte le soluzioni per vivere l’evento in modo coinvolgente. Segui le nostre analisi per conoscere tutti gli sviluppi e aggiornamenti sulle principali sfide europee!