Pronostico Newcastle-Tottenham: analisi, dati e previsioni

L’attesa per il match tra Newcastle e Tottenham cresce in vista della sfida in programma martedì 2 dicembre 2025 alle ore 21:15. L’incontro, valido per il turno infrasettimanale di Premier League, si disputerà nello storico St. James’ Park di Newcastle. L’evento mette di fronte due squadre con ambizioni europee e situazioni di forma profondamente diverse, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica.

Newcastle e Tottenham: due momenti opposti alla vigilia della sfida

Il Newcastle, guidato da Howe, arriva a questo appuntamento con grande fiducia. Dopo la delusione in Champions League contro il Marsiglia, i Magpies hanno saputo rialzarsi brillantemente in campionato. La convincente vittoria esterna per 4-1 sull’Everton ha dato nuovo slancio alla squadra, con l’ex Milan Thiaw protagonista grazie a una prestigiosa doppietta. Il gruppo sembra aver ritrovato energia e determinazione, dimostrando solidità sia in fase difensiva sia in quella offensiva.

La spinta del pubblico di St. James' Park rappresenta da sempre un valore aggiunto per il Newcastle.

rappresenta da sempre un valore aggiunto per il . La rosa appare ben bilanciata e in grado di affrontare avversari di alto livello.

L’allenatore Howe ha saputo motivare i suoi dopo la battuta d’arresto europea.

Dall’altra parte, il Tottenham di Andrews attraversa il momento più delicato della stagione. Gli Spurs non vincono da quattro gare consecutive in Premier League (cinque contando anche la Champions) e la recente sconfitta nella sfida londinese contro il Fulham ha alimentato i dubbi sul rendimento della squadra. Attualmente, il Tottenham occupa il decimo posto in classifica, una posizione che non rispecchia le aspettative di inizio campionato.

La mancanza di risultati positivi ha minato la fiducia nel gruppo.

L’attacco fatica a trovare continuità, mentre la difesa appare vulnerabile.

La pressione sui giocatori e sull’allenatore è in crescita, con la necessità urgente di invertire la tendenza.

Precedenti e statistiche: il Newcastle punta sulla tradizione casalinga

I numeri recenti sorridono decisamente al Newcastle quando si gioca al St. James’ Park. I Magpies hanno infatti vinto le ultime tre sfide interne contro il Tottenham in Premier League, a cui si aggiunge anche il successo in Carabao Cup (EFL Cup) dello scorso 29 ottobre per 2-0. L’ultima vittoria degli Spurs in casa del Newcastle risale addirittura al 17 ottobre 2021, segno di una certa difficoltà per i londinesi in questo stadio.

Data Competizione Risultato 29/10/2025 Carabao Cup Newcastle 2-0 Tottenham 2024/25 Premier League Vittoria Newcastle (casa) 2023/24 Premier League Vittoria Newcastle (casa)

Questi dati rafforzano la sensazione che il Tottenham fatichi a esprimersi al meglio in trasferta contro i Magpies, mentre i padroni di casa sembrano avere il controllo psicologico oltre che tecnico nei precedenti più recenti.

Analisi del pronostico dei bookmaker: equilibrio e spettacolo attesi

Secondo il parere degli addetti ai lavori, la sfida tra Newcastle e Tottenham si preannuncia equilibrata ma con i padroni di casa leggermente favoriti. La motivazione principale risiede nell’ottimo stato di forma dei Magpies e nei risultati ottenuti davanti al proprio pubblico nelle ultime stagioni. Allo stesso tempo, non si può sottovalutare la voglia di riscatto degli Spurs, desiderosi di interrompere il periodo negativo e rilanciarsi in campionato.

Il Newcastle sembra avere maggiori certezze tattiche e morale più alto.

Il Tottenham, però, può contare su elementi di talento in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento.

, però, può contare su elementi di talento in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Le ultime sfide tra le due squadre sono spesso state ricche di gol e colpi di scena.

Per questi motivi, è lecito attendersi una gara aperta, con entrambe le formazioni pronte a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto. Non è da escludere che il confronto possa terminare con un pareggio, risultato che comunque manterrebbe vive le ambizioni di entrambe in chiave europea.

In conclusione, l’incrocio tra Newcastle e Tottenham rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del turno di Premier League. Le squadre arrivano con stati d’animo differenti, ma la posta in palio e la tradizione rendono questa gara particolarmente interessante anche per chi segue il calcio internazionale senza essere esperto di scommesse. Per chi desidera scommettere, i principali operatori propongono numerose opzioni dedicate all’evento.

