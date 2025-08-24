Pronostico NBA: Denver Nuggets e New York Knicks protagonisti

La prossima stagione di NBA promette già ora spunti di grande interesse. In attesa che il campionato riprenda, i riflettori sono puntati sui pronostici degli addetti ai lavori, in particolare quelli di ex giocatori che conoscono a fondo il parquet. Tra queste voci spicca quella di Blake Griffin, ex stella di Clippers e Celtics, che recentemente ha condiviso la sua visione sull’epilogo delle prossime NBA Finals, indicando le possibili protagoniste del giugno 2026.

Le squadre in lizza per la finale secondo Griffin: contesto e forma attuale

Durante un’intervista rilasciata al podcast condotto da Candace Parker, anche lei ex giocatrice di spicco ormai affermata nel ruolo di opinionista, Blake Griffin si è lasciato andare ad un’analisi sulle prospettive delle principali squadre NBA. Secondo Griffin, il lavoro svolto dai Denver Nuggets in questa offseason sarebbe particolarmente significativo. La squadra, guidata da Nikola Jokic, ha dimostrato nella scorsa stagione di poter competere ad altissimi livelli, portando i futuri campioni, i Thunder, fino a gara-7 nella serie dei playoff della Western Conference. Questa prestazione e i miglioramenti apportati durante l’estate rendono, secondo Griffin, Denver la favorita a rappresentare l’Ovest nella prossima finale.

Denver Nuggets : rafforzati da una stagione positiva e da un mercato intelligente.

: rafforzati da una stagione positiva e da un mercato intelligente. New York Knicks: protagonisti di una crescita costante e di correttivi importanti dopo gli errori recenti.

Per la Eastern Conference, Griffin vede una lotta ristretta tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks, ma la sua scelta finale ricade sui Knicks. Secondo l’ex Clippers, la squadra di Jalen Brunson ha fatto tesoro delle esperienze passate e ha apportato gli aggiustamenti necessari per competere ai massimi livelli. Questo percorso di maturazione, unito alle strategie di mercato, pone New York tra le principali candidate per la finale.

Precedenti e dati chiave: uno sguardo alle statistiche più rilevanti

Guardando ai dati delle ultime stagioni, Denver ha consolidato la propria posizione tra le squadre di vertice, grazie anche alle prestazioni del due volte MVP Nikola Jokic. I Nuggets hanno dimostrato solidità nei playoff, arrivando a pochi passi dalla finale anche nell’ultima annata. Sul fronte orientale, i Knicks sono reduci da stagioni altalenanti ma in crescita, con una presenza costante ai playoff e una mentalità sempre più vincente.

Squadra Ultima apparizione alle Finals Risultato playoff 2023/24 Denver Nuggets 2023 Eliminati in finale di Conference New York Knicks 1999 Eliminati in semifinale di Conference

Negli scontri diretti della scorsa stagione tra Denver e New York, si è visto un sostanziale equilibrio, a testimonianza di quanto una finale tra queste due realtà potrebbe essere combattuta.

Il pronostico di Blake Griffin: analisi e motivazioni

Nel formulare il suo pronostico, Griffin ha sottolineato come la crescita dei Nuggets sia stata continua e frutto di un progetto solido, con Jokic leader indiscusso e una rosa ben amalgamata. In più, la squadra ha saputo imparare dalle sconfitte, migliorando tanto in difesa quanto nell’approccio mentale alle partite decisive. Per quanto riguarda i Knicks, l’ex giocatore evidenzia la capacità del gruppo guidato da Brunson di fare autocritica e di correggere gli errori commessi in passato, aspetto che spesso fa la differenza ad alti livelli. Sia Denver che New York si presentano dunque come realtà solide, con organici profondi e una chiara identità di gioco. Una finale tra queste due squadre sarebbe inedita e ricca di spunti sia sul piano tecnico sia su quello narrativo, offrendo agli appassionati una sfida tra storie e filosofie di basket differenti.

In conclusione, la previsione di Blake Griffin per le prossime NBA Finals accende i riflettori su due squadre chiamate alla definitiva consacrazione: Denver Nuggets e New York Knicks. Mentre le scommesse sul basket NBA possono essere effettuate sui principali operatori nazionali e internazionali, ciò che conta davvero sarà vedere come le due squadre sapranno confermare le aspettative nel corso della stagione. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!