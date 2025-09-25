Pronostico MotoGP: Marquez e Ducati protagonisti a Motegi

Il Gran Premio del Giappone rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di MotoGP 2025. In programma sul tecnico circuito di Motegi domenica 28 settembre, la gara potrebbe assegnare il titolo mondiale con largo anticipo. I riflettori sono puntati su Marc Márquez, che ha l’opportunità di chiudere definitivamente i giochi e celebrare un titolo dal sapore speciale, in sella alla Ducati. Si preannuncia un weekend ricco di emozioni, con team e piloti pronti a dare il massimo su un tracciato che ha segnato la storia recente del campionato.

Forma attuale di piloti e team: dominio Ducati e sfide inaspettate

La stagione di MotoGP 2025 è stata finora caratterizzata dal dominio quasi assoluto di Marc Márquez, che guida la classifica con autorevolezza. La sua costanza di rendimento si riflette negli undici podi consecutivi e nelle vittorie ottenute anche nei momenti di pressione, come dimostrato nella recente tappa di Misano. La Ducati si conferma la moto da battere: sono già nove le vittorie consecutive della casa di Borgo Panigale e tutto lascia pensare che anche a Motegi le «rosse» possano essere protagoniste.

Álex Márquez (Ducati): unico rivale ancora in corsa per il titolo, protagonista di una stagione consistente, anche se sempre all'inseguimento del fratello maggiore.

(Aprilia): è senza dubbio il pilota più in forma tra gli avversari della Ducati, reduce da risultati brillanti e motivato a conquistare il podio anche in Giappone. Francesco Bagnaia (Ducati): campione in carica, ma quest’anno in evidente difficoltà. Da cinque gare manca la top-3, segno di una stagione complicata.

Precedenti e dati chiave: Motegi crocevia di storia e statistiche

Il circuito di Motegi ha spesso rappresentato una svolta nella corsa al titolo mondiale. Dal 2011, solo poche volte una moto diversa da Ducati o Honda è riuscita a imporsi. Marc Márquez ha già festeggiato tre titoli iridati su questo tracciato (2014, 2016, 2018) e qui può centrare un record importante: raggiungere i nove titoli mondiali come Valentino Rossi.

Pilota Podio a Motegi Vittorie in stagione Marc Márquez 8 11 Álex Márquez – – Marco Bezzecchi 1 (4° nel 2023) Top-3 in 4/5 gare recenti Francesco Bagnaia Vincitore nel 2024, 2° nel 2023 –

La Ducati arriva da tre vittorie consecutive a Motegi, confermandosi imbattuta nelle ultime edizioni. Tra i numeri da tenere d’occhio spicca anche la possibilità per Marc Márquez di raggiungere la centesima vittoria in carriera, un traguardo simbolico che aggiunge ulteriore pathos all’evento.

Pronostico degli esperti: Márquez favorito, attenzione a Bezzecchi

Gli analisti concordano nel ritenere Marc Márquez il grande favorito del weekend giapponese. La sua regolarità, il feeling con la Ducati e la conoscenza approfondita del circuito di Motegi pongono il pilota spagnolo in una posizione di netto vantaggio rispetto ai rivali. Tuttavia, non mancano le insidie:

Marco Bezzecchi rappresenta la principale alternativa, forte di uno stato di forma eccellente e di una Aprilia in crescita costante.

Jorge Martín (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) potrebbero inserirsi nella lotta al podio, specie se dovessero trovare il giusto assetto già nelle qualifiche.

(Aprilia) e (Ducati VR46) potrebbero inserirsi nella lotta al podio, specie se dovessero trovare il giusto assetto già nelle qualifiche. Le condizioni meteo potrebbero rimescolare le carte, favorendo anche outsider come Johann Zarco o Luca Marini, entrambi a proprio agio su piste tecniche e impegnative.

In sintesi, il pronostico vede Márquez davanti a tutti, ma la corsa potrebbe riservare sorprese, soprattutto nelle fasi iniziali e in caso di imprevisti legati al meteo o alla gestione delle gomme su un tracciato notoriamente impegnativo per gli pneumatici.

Il Gran Premio del Giappone a Motegi si preannuncia dunque come uno degli snodi fondamentali del campionato 2025. Tutti gli occhi saranno puntati su Marc Márquez e la sua possibile consacrazione iridata con la Ducati, ma non mancheranno colpi di scena grazie agli outsider di lusso e all’imprevedibilità del meteo locale. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta su Sky Sport MotoGP o in differita su TV8. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime gare e i pronostici degli esperti per vivere ogni emozione della MotoGP!