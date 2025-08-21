Pronostico Monza-Mantova: analisi e focus sulla Serie B

La nuova stagione di Serie B si apre con una sfida interessante tra Monza e Mantova, in programma sabato 23 agosto 2025 alle ore 21 presso lo stadio U-Power di Monza. La partita rappresenta il debutto in campionato per entrambe le squadre, reduci da percorsi differenti nella passata stagione e con obiettivi ben precisi per il nuovo anno calcistico.

Monza e Mantova: due squadre, obiettivi e motivazioni differenti

Il Monza, dopo la retrocessione dalla massima serie al termine della scorsa stagione, affronta questa nuova annata con la ferma intenzione di riconquistare la Serie A. La società brianzola ha affidato la guida tecnica a Paolo Bianco, puntando su un allenatore giovane ma determinato, che dovrà ricompattare un gruppo reduce da una stagione complicata. La rosa è composta da giocatori esperti come Izzo e Caprari, affiancati da elementi di qualità come Colpani e Mota. L’esordio ufficiale, però, non è stato positivo: in Coppa Italia il Monza è stato subito eliminato dal Frosinone, una battuta d’arresto che la squadra vuole subito lasciarsi alle spalle.

Obiettivo del Monza : ritorno immediato in Serie A

: ritorno immediato in Allenatore: Paolo Bianco

Giocatori chiave: Izzo, Caprari, Colpani, Mota

Dall’altra parte c’è il Mantova, che affronta il campionato con ambizioni più contenute. La squadra, allenata da Davide Possanzini, punta a vivere una stagione tranquilla, assicurandosi la permanenza in Serie B e magari sognando un piazzamento in zona play off. Anche per il Mantova l’esordio stagionale non è stato dei migliori: in Coppa Italia è arrivata una netta sconfitta per 4-0 in casa del Venezia. La rosa, però, può contare su elementi come Mancuso e Falletti, che potrebbero essere determinanti nel corso della stagione.

Obiettivo del Mantova : salvezza tranquilla e sogno play off

: salvezza tranquilla e sogno play off Allenatore: Davide Possanzini

Giocatori chiave: Mancuso, Falletti, Galuppini

I precedenti e le statistiche più interessanti tra Monza e Mantova

Le sfide tra Monza e Mantova rappresentano una classica del calcio di provincia lombardo. Negli ultimi anni, però, le due squadre si sono incrociate meno frequentemente a causa delle differenti categorie in cui hanno militato. Storicamente, il campo del Monza si è rivelato ostico per il Mantova, con i padroni di casa spesso capaci di imporsi. Nonostante ciò, ogni inizio di stagione può riservare sorprese, soprattutto considerando le motivazioni con cui le due squadre affrontano la gara inaugurale. Da tenere in considerazione anche le ultime prestazioni ufficiali: sia Monza che Mantova sono reduci da sconfitte in Coppa Italia, anche se con avversari e risultati differenti.

Squadra Ultima partita ufficiale Risultato Monza vs Frosinone (Coppa Italia) Sconfitta Mantova vs Venezia (Coppa Italia) Sconfitta 0-4

Pronostico degli esperti: Monza favorito ma attenzione al Mantova

Secondo gli osservatori, il Monza parte con i favori del pronostico in questa gara inaugurale di Serie B. La squadra brianzola, nonostante la delusione dell’eliminazione in Coppa Italia, dispone di una rosa più esperta e di qualità rispetto agli avversari. I padroni di casa hanno l’obbligo di partire col piede giusto per alimentare le proprie ambizioni di promozione e, di fronte al proprio pubblico, cercheranno di imporsi sfruttando anche la maggiore esperienza nei reparti chiave. Il Mantova, però, potrebbe puntare su un atteggiamento attendista, cercando di limitare i danni e ripartire in contropiede grazie alla velocità dei suoi esterni.

Il Monza potrebbe adottare un approccio propositivo, puntando a sbloccare subito il risultato.

potrebbe adottare un approccio propositivo, puntando a sbloccare subito il risultato. Il Mantova farà leva su organizzazione difensiva e ripartenze rapide.

farà leva su organizzazione difensiva e ripartenze rapide. Ci si attende una partita equilibrata nei primi minuti, con poche occasioni da gol.

In sintesi, la previsione degli esperti vede il Monza favorito, ma il calcio d’agosto può sempre riservare sorprese, soprattutto considerando la voglia di riscatto che anima entrambe le squadre dopo le recenti eliminazioni.

La sfida tra Monza e Mantova inaugura la stagione di Serie B e promette equilibrio e intensità, soprattutto nelle fasi iniziali. Per gli appassionati, la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Amazon Prime Video. Non perdere l’appuntamento con le nostre analisi esclusive: resta aggiornato sulle sfide più appassionanti e segui con noi l’andamento della nuova stagione!