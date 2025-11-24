Pronostico Monza-Cremonese Primavera: analisi e focus prepartita

La 12^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026 vede protagonista la sfida tra Monza e Cremonese, in programma lunedì 24 novembre alle ore 14:00. L’incontro si preannuncia decisivo per il cammino delle due squadre, con i padroni di casa a caccia di punti per avvicinarsi alla zona playoff e gli ospiti chiamati a riscattare un periodo negativo. Sarà possibile seguire la diretta tv e streaming su Sportitalia, offrendo agli appassionati la possibilità di non perdere nemmeno un minuto dell’evento.

Monza e Cremonese Primavera: due squadre, due momenti diversi

La situazione delle due compagini alla vigilia della partita è profondamente differente. Il Monza arriva al confronto con un obiettivo chiaro: consolidare la propria posizione in classifica e continuare ad alimentare le speranze di playoff. Nonostante alcune difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, come la recente sconfitta casalinga contro la Fiorentina, la squadra brianzola ha dimostrato solidità e determinazione, conquistando vittorie importanti contro avversari di livello come Genoa e Lazio. Gli uomini guidati da Oscar Brevi si presentano con un modulo 3-5-2 che esalta l’equilibrio tra difesa e attacco, puntando sulla regia di Diene e sulla vivacità offensiva di Reita e Zanni.

La formazione promette solidità in difesa e varietà in attacco.

L’obiettivo è mantenere il distacco dalle inseguitrici e avvicinarsi ai playoff.

Dall’altra parte, la Cremonese vive un momento decisamente complicato. Ultima in classifica con soli 4 punti, la formazione di Elia Pavesi fatica a trovare risultati positivi. Le ultime settimane sono state contrassegnate da sconfitte – ben cinque nelle ultime sei gare – e da prestazioni sottotono, con una sola vittoria all’attivo risalente ormai a settembre. La squadra grigiorossa pare aver esaurito le soluzioni difensive e l’urgenza di cambiare marcia è ormai impellente.

Precedenti e statistiche: numeri che raccontano la sfida

Analizzando i dati e i precedenti recenti, emergono alcuni elementi chiave che aiutano a comprendere il possibile andamento del match. Il Monza, tra le mura amiche, ha spesso saputo capitalizzare il fattore campo, mostrando una buona organizzazione tattica e una discreta capacità realizzativa. Di contro, la Cremonese fatica sia in casa che in trasferta, con una serie negativa di risultati che ne ha minato la fiducia.

Ultime 6 partite Monza Cremonese Vittorie 2 1 Pareggi 1 1 Sconfitte 3 4

Il Monza ha vinto contro il Genoa e la Lazio nelle ultime settimane.

ha vinto contro il e la nelle ultime settimane. Il confronto diretto più recente vede favorito il Monza, per solidità e stato di forma.

Pronostico degli esperti: Monza favorito per qualità e continuità

Alla luce del contesto attuale, i bookmaker e gli osservatori attribuiscono i favori del pronostico al Monza. La squadra brianzola, pur non essendo priva di qualche incertezza, sembra aver trovato un’identità chiara e un equilibrio di squadra che potrebbe fare la differenza. L’organizzazione difensiva, il dinamismo degli esterni e la capacità di colpire in attacco sono elementi che pongono i biancorossi in una posizione di vantaggio.

La Cremonese dovrà compiere un’impresa, cercando di invertire il trend negativo e di ritrovare compattezza soprattutto nella fase difensiva.

Il Monza avrà il compito di sfruttare il fattore campo e la maggiore fiducia accumulata nelle ultime uscite.

avrà il compito di sfruttare il fattore campo e la maggiore fiducia accumulata nelle ultime uscite. Da segnalare alcuni elementi di interesse come la possibile crescita di giovani talenti, con Ragnoli Galli tra le poche note liete per la Cremonese.

In sintesi, la previsione degli addetti ai lavori pende verso una vittoria dei padroni di casa, ma il calcio giovanile riserva sempre sorprese e la determinazione degli ospiti potrebbe rendere la gara più equilibrata di quanto sembri sulla carta.

La sfida tra Monza e Cremonese Primavera si preannuncia come un banco di prova importante per entrambe le squadre. Il Monza dovrà confermare il suo buono stato di forma, mentre la Cremonese è chiamata a una reazione per non compromettere ulteriormente la propria stagione. Per tutti gli appassionati, la diretta su Sportitalia rappresenta un’occasione imperdibile per seguire da vicino l’evolversi del match. Consulta tutti i nostri contenuti per restare aggiornato su pronostici, approfondimenti e analisi delle principali competizioni giovanili!