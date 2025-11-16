Pronostico Montenegro-Croazia: analisi, dati e ultime dai campi

Montenegro e Croazia si affronteranno lunedì 17 novembre 2025 alle ore 20:45 presso il Podgorica City Stadium per la decima e ultima giornata del Gruppo L delle Qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026. La sfida vede protagoniste due squadre con destini opposti: la Croazia già qualificata e il Montenegro fuori dai giochi, ma desideroso di chiudere con una prova d’orgoglio davanti al proprio pubblico.

Uno sguardo allo stato di forma di Montenegro e Croazia

La stagione delle qualificazioni ha confermato la differenza di valori tra le due nazionali. Da una parte, il Montenegro guidato da Mirko Vucinic ha vissuto un percorso caratterizzato da molteplici difficoltà, soprattutto nella fase difensiva. Il dato più evidente è rappresentato dai 14 gol incassati in 7 partite, con una difesa spesso in affanno e incapace di reggere l’urto contro avversarie di livello superiore. Nonostante ciò, la squadra balcanica ha mostrato segnali positivi soprattutto tra le mura amiche, dove ha ottenuto due vittorie su tre partite giocate a Podgorica. L’ultimo successo, un 2-1 in trasferta contro Gibilterra, ha interrotto una lunga serie di sconfitte, ma non è bastato a riaccendere le speranze di qualificazione.

Dall’altra parte, la Croazia ha impressionato per continuità e maturità. Sotto la guida di Zlatko Dalic, la selezione a scacchi ha dominato il girone con sei vittorie e un solo pareggio, mettendo a segno 23 gol e subendone appena 2. Giocatori come Modric, ancora decisivo a quasi 40 anni, e i giovani talenti Gvardiol, Sucic e Stanisic rappresentano il mix perfetto tra esperienza e rinnovamento. Il 3-1 inflitto alle Isole Faroe nell’ultima giornata ha sancito la matematica qualificazione, ma la voglia di chiudere il girone imbattuti resta forte.

Statistiche, precedenti e dati chiave della sfida

Analizzando i numeri, emergono dati che confermano il divario tra le due nazionali. Ecco i principali:

L’ultimo precedente diretto, giocato a Zagabria , ha visto la Croazia imporsi per 4-0 sul Montenegro .

, ha visto la imporsi per 4-0 sul . Il Montenegro ha subito almeno un gol in tutte le ultime sette partite delle qualificazioni.

ha subito almeno un gol in tutte le ultime sette partite delle qualificazioni. La Croazia non ha mai perso in trasferta durante questa campagna e non ha subito reti fuori casa.

non ha mai perso in trasferta durante questa campagna e non ha subito reti fuori casa. La squadra di Dalic ha chiuso il primo tempo in vantaggio nel 60% delle gare giocate lontano da casa e vince sempre quando segna per prima.

ha chiuso il primo tempo in vantaggio nel 60% delle gare giocate lontano da casa e vince sempre quando segna per prima. Il Montenegro , invece, riesce a portarsi avanti nel punteggio in casa solo nel 20% dei casi.

, invece, riesce a portarsi avanti nel punteggio in casa solo nel 20% dei casi. Il 30% dei gol croati arriva tra il 61’ e il 75’, segnale di una squadra cinica nei momenti decisivi.

Questi dati sottolineano la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della Croazia, mentre il Montenegro appare più vulnerabile, soprattutto contro avversari di alto livello.

Analisi del pronostico: Croazia favorita ma attenzione all’orgoglio montenegrino

Il pronostico degli operatori e degli analisti pende nettamente dalla parte della Croazia, che ha già dimostrato di essere la squadra più forte del girone sia dal punto di vista tecnico che mentale. Tuttavia, il calcio offre spesso spunti inaspettati, soprattutto quando la pressione dei risultati lascia spazio all’orgoglio e alla voglia di ben figurare. Il Montenegro non ha più nulla da perdere e, spinto dal pubblico di Podgorica, potrebbe tentare il tutto per tutto per chiudere la competizione con dignità e qualche soddisfazione personale.

Nonostante la differenza di valori, la partita potrebbe offrire spunti interessanti, soprattutto se la Croazia dovesse operare un turnover per risparmiare energie in vista dei prossimi impegni. La presenza sul campo di giocatori esperti come Modric e il talento delle nuove leve rappresentano comunque una garanzia di qualità e solidità per la squadra ospite. In conclusione, la Croazia parte favorita, ma il Montenegro farà di tutto per rendere la vita difficile agli avversari e salutare al meglio il proprio pubblico.

La sfida tra Montenegro e Croazia si preannuncia come un interessante confronto tra due realtà diverse ma accomunate dal desiderio di chiudere il girone al meglio. La Croazia cercherà di confermare la propria imbattibilità, mentre il Montenegro proverà a riscattare una campagna difficile. Gli appassionati potranno seguire l’evento attraverso le piattaforme ufficiali indicate. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!