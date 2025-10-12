Pronostico Monopoli-Salernitana: analisi e sfida di Serie C

Il lunch match della nona giornata del Girone C di Serie C vedrà opposte Monopoli e Salernitana domenica 12 ottobre 2025 alle ore 12:30, presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. L’evento rappresenta una sfida di grande interesse sia per la posizione delle due squadre in classifica sia per le ambizioni stagionali, con i pugliesi pronti a misurarsi contro la capolista in un clima che si preannuncia carico di tensione e passione sportiva.

Salernitana solida e ambiziosa, Monopoli in crescita

La Salernitana, guidata dal tecnico Giuseppe Raffaele, è al comando della classifica grazie a un inizio di stagione molto positivo. Con sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, i granata hanno raccolto ben 19 punti e puntano decisi al ritorno immediato in Serie B. Il gruppo, dopo qualche difficoltà iniziale, ha ritrovato compattezza e carattere, elementi che si riflettono in un gioco brillante e concreto, in particolare in fase offensiva, dove spicca la presenza di giocatori come Inglese, protagonista di una recente doppietta decisiva nel derby contro la Cavese. La solidità difensiva e la capacità di reagire alle avversità sono diventate marchi di fabbrica della formazione campana.

La Salernitana si presenta a Monopoli con l’obiettivo di consolidare il primato.

Il gruppo ha ritrovato entusiasmo, come dimostrato dalla recente vittoria casalinga e dall’atmosfera infuocata dello stadio Arechi.

Il Monopoli di Alberto Colombo, attualmente ottavo con 12 punti, affronta la capolista con fiducia nei propri mezzi. Il cammino dei biancoverdi è stato caratterizzato da una buona solidità, con tre vittorie e tre pareggi che hanno permesso un posizionamento in zona playoff. La squadra, giovane e in costante crescita, punta a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dei tifosi per provare a ottenere un risultato di prestigio. Il recente pareggio esterno contro il Sorrento ha confermato la buona tenuta difensiva dei pugliesi.

Obiettivo playoff per il Monopoli, che vuole confermare i progressi visti nelle ultime uscite.

La squadra risponde bene alle difficoltà e ha dimostrato di saper controllare i ritmi di gioco.

Precedenti, statistiche e probabili formazioni

Il confronto tra Monopoli e Salernitana promette equilibrio, con entrambe le squadre che si presentano forti delle rispettive caratteristiche. I precedenti recenti vedono la Salernitana imbattuta fuori casa, mentre il Monopoli si è spesso distinto per la capacità di mettere in difficoltà le avversarie più quotate.

Squadra Ultime 5 partite Punti Salernitana V-V-P-V-V 19 Monopoli P-V-P-V-P 12

Le probabili formazioni delineano un confronto tattico interessante. Il Monopoli dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, puntando sulla compattezza del reparto arretrato e sulle ripartenze, mentre la Salernitana opterà per un 3-4-1-2 che valorizza il centrocampo e la qualità sulla trequarti. Da segnalare il ritorno di Michael Liguori per la Salernitana, mentre restano indisponibili Frascatore, Cabianca e De Boer.

Monopoli : Piana; Viteritti, Miceli, Ronco; Imputato, Falzerano, Battocchio, Calcagni, Oyewale; Fall, Tirelli.

: Piana; Viteritti, Miceli, Ronco; Imputato, Falzerano, Battocchio, Calcagni, Oyewale; Fall, Tirelli. Salernitana: Donnarumma; Matino, Coppolaro, Golemic; Quirini, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris; Inglese, Ferrari.

Analisi del pronostico: equilibrio e attenzione difensiva

Gli esperti vedono la Salernitana favorita, ma la gara si preannuncia assai combattuta. Secondo le analisi, il Monopoli, forte dell’appoggio del pubblico e di una buona organizzazione difensiva, potrebbe mettere in difficoltà la capolista, soprattutto se riuscirà a mantenere i ritmi bassi e sfruttare le ripartenze. D’altra parte, la Salernitana ha dimostrato grande esperienza e capacità di gestione delle partite più delicate, ma dovrà prestare attenzione alla compattezza degli avversari.

Un pareggio, magari con pochi gol, è considerato l’esito più probabile.

L’equilibrio difensivo e la propensione al controllo del gioco possono limitare le occasioni da rete.

La solidità delle due squadre lascia presagire una sfida giocata sui dettagli e sulle giocate individuali.

Entrambe le formazioni puntano a non perdere terreno in classifica: il Monopoli per restare agganciato alla zona playoff, la Salernitana per consolidare il primato e preparare il salto di categoria.

In conclusione, la sfida di Serie C tra Monopoli e Salernitana si presenta come un confronto ad alta intensità, dove la voglia di riscatto e la solidità difensiva saranno gli ingredienti principali. Gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta su Sky Sport e in streaming tramite Sky Go e Now TV.