Pronostico Monopoli-Potenza: analisi e approfondimento Serie C

La diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky-Wi-Fi propone una sfida dall’alto valore sportivo e psicologico tra Monopoli e Potenza, in programma allo Stadio Alfredo Viviani. L’incontro segna la chiusura del girone d’andata per entrambe le squadre e rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare la forma dei rossoblù allenati da Pietro De Giorgio e la voglia di riscatto dei padroni di casa.

Momento delle squadre e forma dei partecipanti alla gara

Il Potenza arriva a questa sfida con diverse difficoltà legate alle numerose assenze. In settimana, infatti, la rosa si è ulteriormente ridotta a causa di infortuni, squalifiche e malanni stagionali che hanno colpito giocatori importanti come Maisto, Bruschi, Petrungaro e Riggio. Nonostante ciò, il tecnico De Giorgio mantiene fiducia nello spirito di sacrificio della squadra, sottolineando la necessità di chiudere l’anno con una prestazione positiva. La possibilità di vedere in campo giovani della Primavera rappresenta sia una necessità che un’opportunità di crescita per il gruppo.

Potenza : rosa rimaneggiata ma gruppo motivato

: rosa rimaneggiata ma gruppo motivato Possibile debutto di giovani provenienti dalla Primavera

Fiducia nella capacità di adattarsi anche in situazioni di emergenza

Per quanto riguarda il Monopoli, la squadra sta vivendo un periodo difficile ma rimane comunque temibile. Il recente calo di risultati ha accomunato molte formazioni del girone, confermando la complessità e l’equilibrio del campionato di Serie C. L’avversario, pur faticando in casa, si distingue per solidità difensiva e capacità di colpire in ripartenza, elementi che rendono la trasferta particolarmente insidiosa per il Potenza.

Precedenti e dati rilevanti sulla gara Monopoli-Potenza

Il bilancio stagionale del Potenza evidenzia un percorso positivo rispetto alla scorsa stagione, con progressi sia in campionato che in Coppa Italia. Attualmente settima, la formazione lucana ha saputo superare momenti di difficoltà grazie alla coesione del gruppo e al contributo di diversi giovani. Un dato significativo riguarda la minore efficacia nelle gare in trasferta rispetto all’anno precedente, aspetto che rappresenta una delle principali sfide da affrontare proprio nella partita contro il Monopoli.

Stagione Posizione Potenza Risultato Monopoli 2022/2023 Terza Buon rendimento casalingo 2023/2024 Settima (al momento) Difficoltà casalinghe

La gara d’andata rappresenta dunque una tappa determinante per entrambe le compagini, pronte a giocarsi le proprie carte in un girone molto equilibrato, che vede la presenza di squadre ben attrezzate e dal recente passato in Serie B. Il Potenza dovrà fare attenzione anche alle condizioni del campo, non ideali, e alla capacità del Monopoli di difendersi a blocco basso e ripartire rapidamente.

Pronostico degli esperti e motivazioni principali

Gli addetti ai lavori indicano una gara aperta, dove il Potenza, pur partendo con una rosa ridotta, può contare sulla coesione del gruppo e sulla freschezza di alcuni giovani pronti al debutto. La determinazione emersa nelle parole di De Giorgio lascia intendere che la formazione lucana scenderà in campo con l’obiettivo di riscattare il trend negativo in trasferta e chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Dall’altra parte, il Monopoli vorrà interrompere la serie di risultati poco soddisfacenti davanti ai propri tifosi e ritrovare fiducia.

Il Potenza cerca il riscatto esterno e punti fondamentali per la classifica.

cerca il riscatto esterno e punti fondamentali per la classifica. Il Monopoli punta sulla solidità difensiva e le ripartenze.

punta sulla solidità difensiva e le ripartenze. La partita potrebbe essere decisa da episodi e dalla tenuta fisica, considerando le assenze e la stanchezza accumulata dopo sei mesi intensi di campionato.

Il pronostico resta dunque incerto, ma la motivazione e la voglia di chiudere l’anno con un risultato positivo potrebbero fare la differenza per il Potenza.

In sintesi, Monopoli e Potenza si affrontano in una sfida che potrebbe influenzare il prosieguo del loro campionato. L’imprevedibilità legata alle assenze e alle condizioni del campo rende la partita particolarmente interessante anche per gli appassionati di pronostici. Per chi desidera seguire o valutare le previsioni sulle prossime sfide di Serie C, è possibile trovare approfondimenti e analisi complete sui principali siti dedicati alle scommesse sportive. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!