Pronostico Monopoli-Picerno: analisi e tendenze Serie C

La sfida tra SS Monopoli e AZ Picerno, valida per la Serie C e in programma sabato 22 novembre 2025 allo Stadio Vito Simone Veneziani, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. In un momento della stagione in cui ogni punto può essere determinante sia in ottica playoff che salvezza, questo incontro assume un’importanza particolare per il destino delle due formazioni.

Forma attuale di SS Monopoli e AZ Picerno: continuità opposta

Entrando nel vivo della stagione, il SS Monopoli mostra segnali di crescita e solidità. Nelle ultime cinque gare ha raccolto 3 vittorie e 2 pareggi, a conferma di una striscia positiva che alimenta le ambizioni del club pugliese. Risultati come Casarano 1-3 SS Monopoli e SS Monopoli 3-1 Giugliano sottolineano un attacco prolifico: la squadra segna in media più di 1,8 gol a partita e dimostra una certa costanza anche nella fase difensiva, avendo mantenuto due “clean sheet” nelle ultime cinque uscite. Di contro, l’AZ Picerno attraversa un periodo complicato: nelle ultime cinque gare ha ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi, subendo ben 15 reti, come testimonia il pesante 6-2 incassato contro l’Atalanta II. Questo dato evidenzia una fragilità difensiva che rende difficile la gestione dei momenti chiave della partita.

SS Monopoli : 3 vittorie, 2 pareggi (ultime 5 partite)

: 3 vittorie, 2 pareggi (ultime 5 partite) AZ Picerno : 3 sconfitte, 2 pareggi (ultime 5 partite)

: 3 sconfitte, 2 pareggi (ultime 5 partite) Nessun infortunio rilevante registrato per entrambe le squadre

Precedenti e statistiche chiave: equilibrio e trend recenti

La tradizione degli scontri diretti tra SS Monopoli e AZ Picerno evidenzia spesso gare combattute, con risultati incerti fino agli ultimi minuti. Tuttavia, il trend recente vede il Monopoli più efficace soprattutto nei match casalinghi, grazie a una ritrovata compattezza difensiva e a una gestione più matura dei momenti della partita. Dal punto di vista delle statistiche, il Picerno tende a disputare partite con molti gol: le ultime trasferte sono terminate con oltre 3 gol subiti di media, mentre il Monopoli ha mostrato equilibrio sia in fase realizzativa che difensiva. Il fatto che entrambe le squadre possano contare sull’intera rosa a disposizione rappresenta un vantaggio importante per gli allenatori nella preparazione della gara.

Squadra Ultime 5 partite Gol fatti Gol subiti SS Monopoli 3V 2P 9 5 AZ Picerno 3S 2P 7 15

Pronostico degli esperti: il Monopoli favorito grazie al fattore casa

Nell’analisi dei pronostici per SS Monopoli – AZ Picerno emerge un orientamento favorevole ai padroni di casa. Vari elementi spingono in questa direzione:

La forma positiva e la solidità ritrovata dal Monopoli davanti al proprio pubblico.

davanti al proprio pubblico. La costanza realizzativa della squadra pugliese, capace di segnare con regolarità e di mantenere la porta inviolata in più occasioni.

Le difficoltà difensive dell’ AZ Picerno , che nelle ultime trasferte ha subito una media superiore ai 3 gol a partita.

, che nelle ultime trasferte ha subito una media superiore ai 3 gol a partita. Il sostegno del pubblico dello Stadio Veneziani, fattore che spesso si rivela determinante in questa categoria.

Per questi motivi, gli addetti ai lavori ritengono che il Monopoli abbia maggiori possibilità di ottenere un risultato positivo. Tuttavia, il calcio di Serie C riserva spesso sorprese, e il Picerno dovrà trovare maggiore equilibrio e organizzazione per cercare di invertire la rotta.

In conclusione, la gara tra SS Monopoli e AZ Picerno appare segnata dalla contrapposizione tra la forma positiva dei padroni di casa e le difficoltà difensive degli ospiti. Entrambe le squadre possono contare su organici al completo, ma il fattore campo e la crescita del Monopoli sembrano poter fare la differenza. Per chi desidera seguire da vicino i prossimi sviluppi della Serie C e approfondire le analisi delle partite più importanti, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata ai pronostici calcistici!