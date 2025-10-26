Pronostico Monopoli-Giugliano: analisi Serie C e focus squadra

Monopoli e Giugliano si preparano a scendere in campo per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 17:30 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. In questa sfida, entrambe le formazioni sono desiderose di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali, in un campionato che si sta rivelando tanto equilibrato quanto imprevedibile.

Analisi dello stato di forma di Monopoli e Giugliano

Guardando alla classifica e ai risultati ottenuti nelle prime dieci giornate, emerge un quadro ben definito delle due squadre. Il Monopoli, attualmente ottavo con 15 punti, ha finora mostrato una certa regolarità nei risultati, pur senza brillare particolarmente in termini realizzativi. La squadra guidata da Alberto Colombo ha segnato 9 reti e ne ha subite 11, dimostrando una certa solidità difensiva ma anche qualche difficoltà nel trovare la via del gol con continuità. Il modulo scelto, il 5-3-2, offre una buona copertura, ma richiede un apporto costante dagli esterni e dagli attaccanti per essere efficace in fase offensiva.

Situazione più complicata per il Giugliano, che si trova al diciassettesimo posto con soli 9 punti. Gli uomini di Mirko Cudini hanno raccolto 2 vittorie, 3 pareggi e ben 5 sconfitte. In trasferta, il rendimento è stato altalenante: i pareggi contro Picerno, Cavese e Trapani hanno mostrato qualche segnale positivo, ma il dato più rilevante è la mancanza di vittorie lontano da casa. La squadra soffre soprattutto in fase difensiva, avendo incassato 18 reti, mentre in attacco ha segnato 11 gol, dimostrando comunque di poter essere pericolosa.

I dati salienti e i precedenti recenti tra le due squadre

Analizzando i dati delle partite più recenti, appare evidente come il Monopoli abbia una maggiore solidità rispetto agli avversari. I biancoverdi vengono da una serie di risultati che hanno permesso loro di consolidare una posizione di metà classifica. Dall’altra parte, il Giugliano ha avuto un andamento più incostante, alternando buone prestazioni come la vittoria contro il Latina (0-1) a sconfitte pesanti, come quella subita dal Catania (0-3). In trasferta, il Giugliano ha collezionato soltanto pareggi e sconfitte, senza mai riuscire a conquistare i tre punti. La differenza reti penalizza soprattutto la squadra ospite, con un saldo negativo che evidenzia le difficoltà soprattutto nella fase di non possesso.

Squadra Posizione Punti Gol Fatti Gol Subiti Monopoli 8ª 15 9 11 Giugliano 17ª 9 11 18

Pronostico e analisi sulla possibile evoluzione dell’incontro

L’analisi dei dati e delle prestazioni recenti porta diversi osservatori a ritenere che il Monopoli parta con i favori del pronostico in questa sfida casalinga. La squadra pugliese, pur non avendo un attacco particolarmente prolifico, può contare su una maggiore organizzazione di gioco, soprattutto tra le mura amiche. La solidità difensiva e il fattore campo giocano a favore dei biancoverdi, che proveranno a sfruttare ogni occasione utile per incamerare tre punti fondamentali per restare in zona playoff.

Dall’altro lato, il Giugliano deve fare i conti con una difesa troppo spesso perforata e con un rendimento esterno che lascia pochi margini di ottimismo. Nonostante alcune individualità interessanti e la capacità di segnare anche fuori casa, la squadra di Cudini dovrà compiere un’impresa per uscire indenne dalla trasferta pugliese. Gli addetti ai lavori, tenendo conto dei dati e delle prestazioni recenti, suggeriscono una maggiore probabilità di vittoria per il Monopoli, senza però escludere possibili sorprese in una gara comunque aperta a più esiti.

In conclusione, Monopoli–Giugliano si profila come un match interessante soprattutto per la necessità di punti delle due squadre, con i padroni di casa favoriti ma chiamati a non sottovalutare l’avversario. Chi volesse seguire la partita può farlo in streaming live sulle principali piattaforme dedicate alle partite di Serie C, come segnalato dai siti specializzati. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!