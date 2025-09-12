Pronostico Monopoli-Cerignola: analisi, statistiche e consigli

La Serie C riprende con una sfida di grande interesse tra SS Monopoli e Audace Cerignola, due squadre decise a invertire la rotta dopo un avvio di stagione tutt’altro che brillante. L’appuntamento è fissato per il 12 settembre 2025, alle ore 20:30, presso lo Stadio Vito Simone Veneziani, in occasione della quarta giornata del Girone C. La partita si annuncia equilibrata e promette emozioni, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica.

Momento di forma: Monopoli e Cerignola cercano riscatto

Il momento attuale di Monopoli e Cerignola riflette le difficoltà incontrate nelle prime uscite stagionali. Il Monopoli arriva a questa gara con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Particolarmente significativo è il dato relativo ai gol segnati (7 complessivi), ma anche la vulnerabilità difensiva emerge con oltre 1,5 gol subiti in media a partita. La tendenza a disputare partite ricche di reti è confermata dal fatto che in tre occasioni su cinque si sono verificati esiti Over 2.5 e entrambe le squadre sono andate a segno.

L’Audace Cerignola non si discosta molto dal rendimento dei padroni di casa, soprattutto nelle gare lontano dal proprio stadio: 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque trasferte. Particolarmente allarmante è il dato dei 10 gol subiti in trasferta, a cui si aggiungono quattro partite terminate con Over 2.5. Questo evidenzia una certa fragilità difensiva che può incidere sull’esito del match.

Precedenti e statistiche: equilibrio e gol protagonisti

L’analisi dei precedenti tra Monopoli e Cerignola restituisce un quadro di sostanziale equilibrio: nelle ultime quattro sfide dirette, entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria e due incontri sono terminati in pareggio. Questo dato rafforza l’ipotesi di una partita aperta a ogni risultato, in cui il fattore campo potrebbe non essere determinante. Altri numeri interessanti riguardano le prestazioni difensive: il Cerignola subisce in media 11,4 tiri a partita, di cui 5 nello specchio, segno di una retroguardia spesso messa alla prova dagli avversari. D’altra parte, il Monopoli fatica a imporsi tra le mura amiche, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare casalinghe. Da segnalare alcune assenze importanti in entrambe le squadre, specialmente in difesa e a centrocampo, che potrebbero influenzare gli equilibri tattici senza però modificare radicalmente gli assetti di gioco.

Pronostico degli esperti: gara equilibrata e spettacolare

Le valutazioni degli analisti convergono su una previsione precisa: il risultato più probabile è un pareggio in una partita caratterizzata da molte reti. L’equilibrio tra le due formazioni – testimoniato dai risultati recenti e dalle prestazioni simili – lascia presagire una sfida combattuta fino all’ultimo minuto. La propensione al gol di entrambe le squadre, unita alla difficoltà di mantenere la porta inviolata, suggerisce che assisteremo a un match vivace e ricco di emozioni. In particolare, le statistiche indicano una probabilità superiore al 56% che entrambe le squadre vadano a segno e una consistente possibilità di vedere più di 2,5 reti complessive. Tra i protagonisti attesi spiccano Starita per il Monopoli, autore di 2 gol e 1 assist nelle ultime tre gare, e Malcore per il Cerignola, già a quota 3 reti nelle ultime quattro partite. Questi elementi contribuiscono a rendere la partita imprevedibile ma orientata allo spettacolo.

In conclusione, Monopoli e Cerignola si sfideranno in una gara cruciale per il loro cammino in Serie C, con la posta in palio che va oltre i semplici tre punti. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sui principali siti di scommesse sportive autorizzati. Per restare sempre aggiornati su tutte le analisi e i pronostici delle prossime giornate, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata: non perdere le ultime analisi e scopri con noi i dettagli delle sfide più avvincenti!