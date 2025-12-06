Pronostico Monopoli-Atalanta II: analisi, forma e precedenti

Nel pomeriggio del 7 dicembre 2025 lo Stadio Vito Simone Veneziani sarà teatro di una partita molto attesa del campionato di Serie C. Il confronto tra SS Monopoli e Atalanta II promette equilibri tecnici e intensità, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per migliorare la posizione in classifica e consolidarsi nella zona centrale. L’analisi che segue si sofferma su stato di forma, precedenti rilevanti e le considerazioni principali per il pronostico di questo interessante incontro.

Monopoli e Atalanta II: analisi del momento e stato di forma

Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Il Monopoli ha collezionato, nelle ultime cinque gare, una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Tra questi risultati spiccano il pareggio contro il Trapani 1905 (1-1), la sconfitta con l’AZ Picerno (0-2), il ko contro il Benevento (1-3), un altro pareggio con la Casertana (1-1) e infine il successo esterno sul Casarano (3-1), che ha interrotto una serie negativa. Questo ultimo risultato rappresenta un segnale di ripresa, soprattutto sul piano della solidità difensiva, anche se la squadra resta vulnerabile sui palloni alti.

Modulo prudente e possesso palla ricercato dal Monopoli.

Vulnerabilità difensive, specialmente sulle palle inattive e nei duelli aerei.

Maggior fiducia e spirito di reazione dopo la vittoria a Casarano.

L’Atalanta II si presenta con uno score analogo: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle recenti uscite. La squadra bergamasca alterna buone prestazioni casalinghe a qualche difficoltà in trasferta, ma si distingue per la vivacità offensiva, avendo segnato in tre delle ultime cinque partite. Tuttavia, la fase difensiva mostra ancora qualche lacuna, soprattutto nel finale di gara.

Gioco impostato su ampiezza e transizioni rapide.

Squadra giovane e dinamica, spesso efficace in contropiede.

Difesa talvolta in affanno soprattutto nei minuti conclusivi.

Precedenti e dati significativi tra Monopoli e Atalanta II

Il confronto tra Monopoli e Atalanta II negli ultimi incontri diretti non ha evidenziato una netta superiorità di una delle due squadre. Entrambe hanno mostrato una tendenza a partite ricche di gol, con una media superiore a una rete a partita. Le statistiche recenti indicano inoltre una certa costanza nelle reti segnate, ma anche una facilità nel subire gol, fattore che contribuisce a rendere la sfida aperta e imprevedibile.

Ultime 5 partite Monopoli Risultato Vs Trapani 1905 1-1 Vs AZ Picerno 0-2 Vs Benevento 1-3 Vs Casertana 1-1 Vs Casarano 3-1

Ultime 5 partite Atalanta II Risultato Vs Casertana 1-0 Vs Siracusa 3-1 Vs PRO Vercelli 5-1 Vs Cavese 2-2 Vs Giugliano 0-1

Un altro dato importante riguarda l’assenza di infortuni di rilievo in entrambe le formazioni, elemento che dovrebbe garantire un match giocato ad armi pari e con la massima intensità agonistica.

Pronostico dei bookmaker: equilibrio e attenzione alle fasi offensive

L’analisi degli esperti indica una sfida molto equilibrata tra Monopoli e Atalanta II. La solidità ritrovata dai padroni di casa, unita alla vena offensiva degli ospiti, suggerisce la possibilità di una partita aperta, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni pericolose. La tendenza a segnare e subire gol, comune a entrambe, porta a ipotizzare un match vivace, dove potrebbero essere determinanti gli episodi e le palle inattive.

Entrambe le squadre hanno dimostrato di sapersi rialzare dopo momenti difficili.

L’assenza di infortunati consente agli allenatori di schierare le migliori formazioni possibili.

Il pronostico si indirizza verso una gara equilibrata, ma con possibili reti da entrambe le parti.

La scelta delle strategie, la capacità di gestire i momenti chiave e la solidità nei finali saranno elementi determinanti per il risultato finale. Per chi segue le scommesse sportive, la partita offre diversi spunti interessanti, soprattutto in relazione alle tendenze offensive e alle possibili soluzioni tattiche adottate dalle due squadre.

In sintesi, SS Monopoli e Atalanta II si preparano a un confronto potenzialmente spettacolare e molto incerto. L’equilibrio tecnico e la voglia di riscatto da entrambe le parti rendono l’esito aperto a ogni possibilità. Per chi vuole seguire da vicino l’evento o informarsi sulle modalità di scommessa, i principali bookmaker offrono ampia copertura e approfondimenti dedicati. Scopri i nostri approfondimenti e resta sempre aggiornato sulle migliori analisi delle partite di Serie C!