Pronostico Mondiali 2026: Portogallo-Messico secondo Djokovic

I Mondiali di calcio 2026 si avvicinano e, nonostante manchino ancora diversi mesi all’inizio della competizione, già si susseguono pronostici e analisi sulle possibili protagoniste. Novak Djokovic, celebre tennista serbo e grande appassionato di calcio, ha recentemente espresso una previsione che ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e addetti ai lavori. In occasione di un’intervista concessa durante il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, Djokovic ha indicato il Portogallo come futura vincitrice dei Mondiali, prevedendo una finale inedita contro il Messico. Una previsione audace che invita a riflettere sullo stato di forma e sulle potenzialità delle due nazionali.

Portogallo e Messico: stato di forma e aspettative per i Mondiali

Il Portogallo, guidato ancora da Cristiano Ronaldo e forte di una generazione di talenti, viene spesso considerato tra le squadre più competitive del panorama internazionale. I lusitani hanno dimostrato solidità nelle ultime competizioni, raggiungendo risultati importanti sia negli Europei che in Nations League. La rosa vanta giocatori di esperienza e giovani promettenti che rendono la squadra temibile contro qualsiasi avversaria. Il gruppo dei gironi, che vede il Portogallo opposto a Colombia, Uzbekistan e una tra Congo, Giamaica e Nuova Caledonia, appare alla portata della compagine lusitana, che potrà così prepararsi al meglio per la fase a eliminazione diretta.

Dall’altra parte, il Messico, una delle nazionali ospitanti, ha ottenuto un sorteggio favorevole: inserito nel Gruppo A con Corea del Sud, Sudafrica e una tra Danimarca, Macedonia, Repubblica Ceca e Irlanda, ha buone possibilità di superare il primo turno. Nonostante la storia non veda spesso il Messico protagonista nelle fasi finali, la spinta del pubblico di casa e una squadra coesa potrebbero rappresentare un vantaggio importante. Il calcio messicano, infatti, negli ultimi anni si è evoluto, portando alla ribalta diversi giovani talenti che potrebbero sorprendere nel contesto mondiale.

Precedenti storici e dati salienti tra Portogallo e Messico

Analizzando i dati storici, emerge che il Portogallo ha ottenuto il suo miglior risultato ai Mondiali nel lontano 1966, quando raggiunse il terzo posto. Da allora, la nazionale lusitana non è mai riuscita a salire sul podio nella competizione iridata, pur avendo raggiunto buoni risultati nelle competizioni continentali. Il Messico, invece, vanta come migliori piazzamenti i quarti di finale, raggiunti sia nel 1970 che nel 1986, entrambi gli anni in cui la manifestazione si è svolta proprio in Messico. Questi dati sottolineano come una finale tra le due squadre sarebbe un evento assolutamente inedito e sorprendente nella storia dei Mondiali.

Il pronostico di Novak Djokovic e le sue motivazioni

Durante l’intervista ad Abu Dhabi, Novak Djokovic ha motivato la sua scelta sottolineando la forza del Portogallo e la sua convinzione che la squadra possa arrivare fino in fondo. Ha inoltre specificato che la possibile finale contro il Messico rappresenterebbe un esito sorprendente, soprattutto considerando la storia meno ricca di successi della nazionale centroamericana. Djokovic, noto per le sue previsioni decise anche in ambito tennistico, non ha esitato a escludere altre nazionali di primo piano, come la Spagna, dichiarando di voler essere «audace» nella sua previsione. La sua opinione, pur non suffragata da dati statistici precisi, riflette la fiducia in una possibile affermazione del Portogallo, complice anche la presenza di giocatori di esperienza internazionale e la qualità generale della rosa. Per quanto riguarda il Messico, Djokovic ritiene che la squadra ospitante possa sfruttare il fattore campo e sorprendere, arrivando a un traguardo mai raggiunto nella sua storia calcistica.

In conclusione, i Mondiali di calcio 2026 si preannunciano ricchi di sorprese e colpi di scena. Il pronostico di una finale tra Portogallo e Messico, con la vittoria dei lusitani, rappresenta una prospettiva affascinante che alimenta il dibattito tra tifosi ed esperti. Per gli appassionati di pronostici, sarà interessante seguire l’evolversi delle squadre durante il torneo. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!