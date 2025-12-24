Pronostico Modena-Monza: sfida playoff e analisi Serie B

Modena e Monza sono pronte a sfidarsi in uno degli anticipi più attesi della diciottesima giornata di Serie B. Il match si disputerà venerdì 26 dicembre allo Stadio Alberto Braglia di Modena, con fischio d’inizio previsto per le ore 17:15. Si tratta di un confronto importante per entrambe le compagini, che inseguono obiettivi ambiziosi e cercano punti cruciali per confermare il proprio ruolo nelle zone alte della classifica cadetta.

Tra ambizioni playoff e cali di rendimento: come arrivano Modena e Monza

Dopo un avvio di stagione brillante, vissuto costantemente nelle prime posizioni, il Modena ha rallentato il passo nelle ultime settimane. I canarini, guidati da Andrea Sottil, hanno subito quattro sconfitte nelle ultime otto partite, scivolando al sesto posto in classifica e ritrovandosi a -5 dalla seconda posizione. In particolare, le ultime due partite casalinghe hanno visto la squadra uscire sconfitta, compreso il recente ko contro il Venezia, in una sfida in cui sono emerse difficoltà sia in fase difensiva che offensiva.

Anche il Monza di Paolo Bianco ha attraversato un periodo non semplice, con due pareggi, una vittoria e una sconfitta nelle ultime quattro gare. Dopo la striscia positiva di ottobre e novembre (sette successi consecutivi), i brianzoli hanno mostrato qualche segnale di flessione ma sono reduci dal convincente 4-1 interno contro la Carrarese. In vista della trasferta emiliana, il Monza dovrà fare a meno di Obiang, impegnato in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale. Entrambe le squadre, dunque, si presentano al derby con la necessità di ritrovare continuità e punti preziosi per la corsa playoff.

I precedenti storici sorridono ai canarini: statistiche e curiosità

Negli archivi del calcio italiano, Modena e Monza si sono affrontate 26 volte, ma mai in Serie A: tutti gli scontri diretti si sono svolti in Serie B e Serie C. Il bilancio complessivo vede i gialli nettamente avanti, con 11 vittorie contro le sole 2 dei brianzoli, mentre i pareggi sono stati 10. Questo dato evidenzia come il derby emiliano sia storicamente favorevole al Modena. Un altro elemento interessante riguarda le reti: dopo 17 giornate entrambe le formazioni hanno segnato 25 gol e ne hanno subiti 13, mostrando un notevole equilibrio tra attacco e difesa. Tuttavia, le ultime prestazioni hanno fatto emergere qualche crepa nei rispettivi reparti arretrati, con una solidità difensiva venuta meno rispetto all’inizio della stagione.

Le probabili formazioni e il pronostico della redazione

I tecnici si affidano agli schieramenti consolidati. Il Modena dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2: Chichizola tra i pali, difesa guidata da Tonali, Adorni e Nieling; corsie laterali affidate a Beyuku e Zampano, centrocampo con Santoro, Gerli e Pyyhtia; in attacco spazio a Gliozzi e Massolin. Il Monza risponde con il 3-4-2-1: Thiam in porta, difesa composta da Izzo, Ravanelli e Carboni; sulle fasce Birindelli e Azzi, centrocampo con Obieng e Colombo; alle spalle dell’unica punta Mota agiranno Ciurria e Alvarez.

Secondo le analisi dei principali bookmaker, la gara si preannuncia equilibrata, con una leggera preferenza per il successo interno dei gialli, dettata soprattutto dal fattore campo e dai precedenti favorevoli. Tuttavia, la recente flessione del Modena e la ritrovata verve offensiva del Monza lasciano aperto ogni scenario. Le statistiche degli ultimi incontri suggeriscono una sfida in cui entrambe le formazioni potrebbero andare a segno, riflettendo il recente calo di solidità difensiva. In definitiva, il pronostico tende verso una partita combattuta e potenzialmente ricca di emozioni, in cui nessuna delle due squadre parte nettamente favorita.

In conclusione, Modena–Monza si prospetta come un match chiave per gli equilibri della Serie B e per le ambizioni playoff delle due formazioni. Per chi volesse seguire la partita in diretta, il match sarà trasmesso su DAZN e sul canale Lega B su Amazon Prime Video. Continua a seguire i nostri approfondimenti e resta aggiornato su tutti i pronostici delle prossime partite della Serie B!