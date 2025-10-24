Pronostico Modena-Empoli: analisi, precedenti e curiosità

Il campionato di Serie B regala emozioni con l’anticipo serale della 9ª giornata che vede di fronte Modena ed Empoli allo stadio Braglia. Le due squadre arrivano a questa sfida con situazioni di classifica e stati d’animo differenti, ma entrambe intenzionate a conquistare punti importanti. Il match si svolgerà in un contesto entusiasta, con la presenza di circa 10mila tifosi pronti a sostenere i propri beniamini.

Modena ed Empoli: stato di forma e motivazioni a confronto

La formazione di Sottil arriva a questa gara forte del primo posto in classifica e di un pareggio di carattere ottenuto in trasferta contro il Palermo. Sotto nel punteggio dopo la prima frazione, i canarini hanno mostrato grande determinazione e maturità nella ripresa, riuscendo a rimettere in equilibrio il match grazie ad una rete nata da una bella iniziativa di Zanimacchia. Rispetto alla passata stagione, il Modena sembra aver compiuto un importante salto di qualità soprattutto sotto il profilo dell’equilibrio e della personalità. In attacco, la coppia Gliozzi-Di Mariano sta dando ottimi risultati e dovrebbe essere confermata anche contro l’Empoli.

Il pubblico del Braglia rappresenta un valore aggiunto: oltre 10mila spettatori sono attesi per sostenere la squadra.

Dall’altra parte, l’Empoli arriva da un pareggio interno contro il Venezia. Sotto di una rete, i toscani hanno trovato il gol del definitivo 1-1 grazie alla quarta marcatura stagionale di Stiven Shpendi. L’attaccante albanese si sta mettendo in luce per la continuità realizzativa, avendo già eguagliato il bottino della scorsa stagione. In attacco, la scelta ricadrà probabilmente su Popov, con Pellegri pronto a subentrare. Il tecnico Dionisi, tornato sulla panchina empolese, ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento e la prestazione dei suoi giocatori, nonostante qualche difficoltà fisica nella ripresa.

Numeri, precedenti e curiosità tra Modena ed Empoli

La storia delle sfide tra Modena ed Empoli in Serie B racconta di un equilibrio quasi totale, soprattutto nei match disputati in Emilia. Su nove confronti giocati al Braglia, si contano tre successi per parte e tre pareggi. Tuttavia, negli ultimi quattro incroci nel campionato cadetto, il Modena non è mai riuscito a battere l’Empoli (una sola “X” e tre sconfitte).

Ultimi 4 confronti Risultato Modena-Empoli Pareggio Empoli-Modena Vittoria Empoli Modena-Empoli Vittoria Empoli Empoli-Modena Vittoria Empoli

Inoltre, questo avvio di stagione rappresenta un momento storico per i canarini: con 18 punti raccolti in 8 partite, il Modena ha eguagliato la sua miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria, un risultato ottenuto solo nel 2001/02, stagione culminata con la promozione in Serie A. Da segnalare anche il rendimento di Shpendi, che ha già raggiunto il suo record personale di reti in una singola stagione di Serie B dopo sole sette presenze.

Analisi del pronostico: Modena favorito ma Empoli attento

Le analisi dei principali bookmaker e degli esperti vedono il Modena come favorito per la vittoria, grazie al rendimento interno e alla solidità mostrata nelle ultime uscite. Tuttavia, la formazione toscana dispone di individualità importanti e ha già dimostrato di poter essere pericolosa, soprattutto con Shpendi in attacco. Si prevede una partita equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero trovare la via della rete, rendendo il pronostico meno scontato di quanto sembri a prima vista. L’Empoli ha qualità e motivazioni per mettere in difficoltà i padroni di casa, mentre il Modena dovrà confermare la sua compattezza e la capacità di gestire i momenti chiave del match.

Il sostegno del pubblico potrebbe incidere positivamente sulla prestazione dei gialloblù.

Da tenere d’occhio il duello tra Popov e Pellegri per una maglia da titolare nell’Empoli.

L'andamento recente suggerisce una gara aperta, dove la voglia di entrambe di muovere la classifica potrebbe far emergere nuove sorprese.

In sintesi, la sfida tra Modena ed Empoli si preannuncia combattuta e ricca di spunti, sia dal punto di vista tecnico che statistico. I tifosi potranno seguire l'incontro sulle principali piattaforme dedicate agli eventi sportivi e confrontarsi con le analisi degli esperti.