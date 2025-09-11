Pronostico Modena-Bari: analisi e focus sulla sfida di Serie B

La Serie B riparte dopo la sosta delle nazionali e, nella terza giornata del campionato 2025-2026, l’attenzione si concentra su un incontro che promette spettacolo e tensione: Modena e Bari si sfideranno sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Braglia. Entrambe le squadre sono chiamate a confermare le aspettative e a dare una svolta alla propria stagione, in un contesto di grande entusiasmo sugli spalti e motivazioni elevate in campo.

Modena e Bari: stato di forma all’alba della terza giornata

Il Modena di Andrea Sottil si presenta a questo appuntamento forte dei 4 punti conquistati nelle prime due giornate del torneo cadetto. Dopo l’esordio vincente in trasferta contro la Sampdoria (2-0), i gialloblù hanno pareggiato in casa con l’Avellino (1-1), nonostante abbiano beneficiato della superiorità numerica nell’ultima parte della gara. Fondamentali i recuperi di giocatori importanti come Strizzolo, Dellavalle e Caso, che hanno riportato entusiasmo e solidità nello spogliatoio grazie anche a scelte tattiche innovative e al recente rinnovo contrattuale di Magnino. L’ambiente in città è carico: la prevendita dei biglietti è andata molto bene e si respira una grande voglia di calcio e di risultati positivi.

Rosa quasi al completo, nessuna emergenza infortuni o squalifiche.

Assetto tattico in evoluzione, con la mezz’ala destra Sersanti in grande crescita.

in grande crescita. Pubblico del Braglia pronto a sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Per quanto riguarda il Bari, la squadra di Fabio Caserta ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, complice un calendario impegnativo che ha visto i pugliesi affrontare subito due squadre retrocesse dalla massima serie. Dopo la sconfitta a Venezia (2-1), è arrivato un pareggio casalingo contro il Monza (1-1). L’ambiente resta comunque fiducioso, anche grazie ai nuovi innesti come Nikolaou e Maggiore, ma non sono mancati momenti difficili, come il recente lutto che ha colpito Verreth. Il gruppo biancorosso sembra però compatto e determinato a riscattarsi già da questa trasferta.

Nuovi acquisti già inseriti bene nella rosa.

Clima emotivo particolare per il gruppo dopo la perdita che ha colpito Verreth .

. Obiettivo: dimostrare maturità e ambizione contro una diretta concorrente.

I precedenti e i dati da non sottovalutare

Le sfide tra Modena e Bari hanno spesso regalato partite combattute e risultati in bilico fino all’ultimo. Se da un lato il Modena può contare su un ambiente carico e su una certa continuità tecnica, il Bari ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi adattare bene anche in trasferta, con individualità in grado di cambiare l’inerzia del match. In questa stagione entrambe le formazioni arrivano con statistiche ancora contenute, ma con la voglia di invertire subito il trend e posizionarsi nelle zone alte della classifica. Ecco un riepilogo dei dati salienti:

Ultime 2 partite Modena Bari Vittorie 1 0 Pareggi 1 1 Sconfitte 0 1 Gol fatti 3 2 Gol subiti 1 3

Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga o esterna stagionale.

Le ultime gare sono state tutte decise da episodi, senza grandi goleade.

Pronostico: equilibrio e attenzione tattica al Braglia

L’analisi degli esperti lascia presagire una gara molto combattuta e tattica. Il Modena parte leggermente favorito grazie all’entusiasmo del pubblico e ad una maggiore continuità nelle prestazioni, ma il Bari resta una squadra solida, capace di chiudersi bene e colpire nelle ripartenze. La partita potrebbe essere decisa da singoli episodi o da una giocata individuale, piuttosto che da un predominio netto di una delle due formazioni. In generale, ci si attende:

Una gara dal punteggio contenuto, con poche occasioni da rete.

Entrambe le squadre concentrate a non commettere errori difensivi, specie nella prima frazione.

Possibilità che solo una delle due squadre riesca ad andare in gol.

L’equilibrio e la voglia di non perdere saranno determinanti: per questo motivo, la previsione principale è che la partita possa concludersi con una vittoria dei padroni di casa o un pareggio, mentre è meno probabile assistere ad una gara ricca di reti.

In conclusione, Modena–Bari promette di essere una delle sfide più interessanti della giornata, con due squadre che puntano a non perdere terreno in classifica e a consolidare le proprie ambizioni. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su DAZN, vivendo tutte le emozioni di una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato su pronostici, analisi e sviluppi delle partite più avvincenti della Serie B!