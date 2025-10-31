Pronostico Milan-Roma: analisi, precedenti e focus Serie A

La decima giornata della Serie A vede protagonista uno degli scontri più attesi dell’intero campionato: Milan contro Roma, in programma sabato 2 novembre 2025 alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano. Una sfida fondamentale sia per la classifica che per il morale delle due squadre, entrambe a caccia di punti pesanti nella corsa verso la zona Champions League e, perché no, per continuare a sognare il titolo.

Milan e Roma: stato di forma e motivazioni in vista del big match

La partita tra Milan e Roma arriva in un momento chiave della stagione. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, affrontano la sfida dopo aver collezionato due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta. Una situazione che ha leggermente frenato la loro rincorsa in classifica, ma che mantiene comunque la squadra nelle prime posizioni con 18 punti, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata proprio dai giallorossi. Il Milan deve però fare i conti con una situazione difficile sul fronte infortuni: Leao è in dubbio per un fastidio all’anca, Tomori rischia di non essere disponibile e anche Pulisic è in forse, con la speranza di un recupero lampo almeno per la panchina. Ulteriori acciacchi coinvolgono altri elementi chiave come Gimenez e Rabiot, quest’ultimo fuori per un mese. Tuttavia, il rientro di giocatori come Estupiñan, Jashari, Loftus-Cheek e Nkunku offre nuove alternative e un po’ di respiro allo staff tecnico, impegnato a ridisegnare una formazione competitiva. Il morale del gruppo è misto: a tensioni e fatiche si contrappone la consapevolezza di poter contare sul supporto del pubblico di San Siro, vero e proprio valore aggiunto in questi scontri ad alta intensità.

Milan : 18 punti, 4° in classifica

: 18 punti, 4° in classifica Ultime due partite: pareggi contro Pisa e Atalanta

e Emergenza infortuni: assenti o in dubbio Leao , Tomori , Pulisic , Rabiot

, , , Rientri importanti: Estupiñan, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku

Dall’altra parte, la Roma di Gian Piero Gasperini vive un momento di grande entusiasmo. Dopo i successi contro Parma e Sassuolo, i giallorossi sono in testa alla classifica e vogliono mantenere il primato. La squadra sembra aver trovato finalmente la giusta alchimia, grazie al ritorno in forma di Dybala e alla solidità di un gruppo ben organizzato sia in difesa che a centrocampo, con Cristante regista imprescindibile. Qualche piccolo infortunio, come quello di Ferguson da valutare e il recente rientro di Bailey, non intacca l’entusiasmo generale. La Roma si presenta dunque a San Siro con la rosa quasi al completo e la voglia di dimostrare di poter competere ai massimi livelli anche fuori casa.

Roma : in testa alla classifica (pari punti col Napoli )

: in testa alla classifica (pari punti col ) Ultime due partite: vittorie contro Parma e Sassuolo

e Squadra quasi al completo, Dybala in grande forma

I precedenti e i dati salienti delle sfide tra Milan e Roma

Le sfide tra Milan e Roma sono da sempre sinonimo di spettacolo e grande equilibrio. Negli ultimi confronti diretti, entrambe le squadre hanno spesso regalato partite ricche di gol e colpi di scena, con risultati mai scontati e ribaltoni frequenti. In particolare, i recenti incroci a San Siro hanno visto alternarsi vittorie, pareggi e partite ad alto punteggio, segno che nessuna delle due squadre parte mai realmente favorita. La tradizione vuole che la gara si giochi su episodi determinanti e che i dettagli possano fare la differenza, una costante che rende ogni pronostico particolarmente incerto.

Ultimi incontri Risultato Milan–Roma (2024) 2-2 Roma–Milan (2024) 1-1 Milan–Roma (2023) 3-1

Il pronostico degli esperti: equilibrio e spettacolo previsti a San Siro

Considerando forma, assenze e motivazioni, il pronostico degli esperti individua nella sfida tra Milan e Roma un incontro dall’esito imprevedibile ma con alte probabilità di gol da entrambe le parti. I rossoneri potrebbero puntare su una strategia più accorta, cercando di sfruttare le ripartenze e il supporto del pubblico, mentre la Roma, forte del primato e dell’entusiasmo, vorrà imporre il proprio gioco. Le difese non sono apparse impeccabili nell’ultimo periodo, mentre gli attacchi – anche con qualche uomo a mezzo servizio – restano tra i più temibili del campionato. Non si esclude la possibilità di un pareggio combattuto, ma la sensazione è che lo spettacolo non mancherà e che entrambe le squadre cercheranno la vittoria fino all’ultimo.

In conclusione, Milan–Roma promette emozioni e potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione di entrambe. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su DAZN, con la possibilità di accedere anche allo streaming tramite la piattaforma digitale. Resta aggiornato con le nostre analisi: consulta i nostri approfondimenti per scoprire tutte le novità e le prospettive dei principali eventi calcistici!