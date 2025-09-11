Pronostico Milan-Bologna: analisi, precedenti e focus Serie A

La Serie A torna protagonista con un match di grande interesse: Milan e Bologna si affrontano domenica sera alle 20.45 allo stadio San Siro. Entrambe le squadre cercano conferme dopo un avvio di campionato altalenante, con i rossoneri chiamati al riscatto e i rossoblù desiderosi di continuità. In questo articolo analizziamo il contesto, i precedenti e i pronostici principali per questa attesa sfida.

Le condizioni di forma di Milan e Bologna in vista della sfida

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo aver raccolto tre punti nelle prime due giornate di campionato. I rossoneri hanno subito una sconfitta inaspettata contro la Cremonese ma sono riusciti a riprendersi, seppur con qualche difficoltà, nella vittoria sul Lecce. L’assenza di Leao si è fatta sentire e la squadra allenata da Max Allegri ha mostrato alcune lacune sia in fase offensiva che difensiva. Il calciomercato estivo non ha risolto tutti i problemi: sono mancati gli innesti chiesti dall’allenatore, in particolare in difesa e sugli esterni. Tuttavia, il recupero di Leao rappresenta una nota positiva, e la squadra si affiderà a lui e a Pulisic per trovare la via del gol. La formazione potrebbe vedere anche l’esordio dal primo minuto di Nkunku, mentre in mediana ci si aspetta molto da Modric e Loftus-Cheek.

Il Bologna ha vissuto una partenza simile: sconfitta contro la Roma all’esordio, seguita dal successo di misura sul Como .

ha vissuto una partenza simile: sconfitta contro la all’esordio, seguita dal successo di misura sul . La squadra di Vincenzo Italiano ha perso due elementi chiave come Ndoye e Beukema , ma ha mantenuto colonne portanti come Castro , Orsolini e Lucumì .

ha perso due elementi chiave come e , ma ha mantenuto colonne portanti come , e . Il nuovo innesto Vitik ha ben impressionato, ma i rossoblù sono ancora alla ricerca del giusto equilibrio.

Entrambe le squadre si presentano dunque con delle incognite e con diversi giocatori in cerca di riscatto o di conferme.

Precedenti e dati rilevanti tra Milan e Bologna

L’ultimo anno ha visto le due squadre affrontarsi più volte, con risultati altalenanti:

Il Milan ha perso 2-1 al Dall’Ara nella scorsa stagione.

ha perso 2-1 al nella scorsa stagione. I rossoneri si sono imposti 3-1 a San Siro nell’ultimo confronto casalingo.

nell’ultimo confronto casalingo. Il Bologna ha conquistato un successo storico in Coppa Italia, battendo il Milan 1-0 con un gol di Ndoye.

Di seguito una tabella riepilogativa degli ultimi confronti diretti:

Data Competizione Risultato 2023 Serie A (Dall’Ara) Bologna 2-1 Milan 2023 Serie A (San Siro) Milan 3-1 Bologna 2023 Coppa Italia Bologna 1-0 Milan

Il bilancio recente mostra grande equilibrio e qualche colpo di scena, confermando l’imprevedibilità di questo confronto.

Analisi e pronostico dei bookmaker: equilibrio e gol possibili

I principali bookmaker vedono la partita come molto equilibrata, segno che entrambe le squadre si presentano con punti interrogativi e potenzialità inespresse. Gli esperti suggeriscono che un pareggio potrebbe essere un risultato plausibile, vista la fase di costruzione sia del Milan sia del Bologna. Un altro elemento interessante è la possibile realizzazione di reti da parte di entrambe le formazioni: sia i rossoneri che i rossoblù hanno dimostrato, nelle prime uscite stagionali, di poter trovare la via del gol ma anche di subire qualcosa in difesa. L’assenza di alcuni titolari da entrambe le parti, come Jashari per il Milan e giocatori come Casale, Holm, Immobile, Pobega e Sulemana per il Bologna, può incidere ulteriormente sull’andamento della gara. In sintesi, le probabilità lasciano spazio a diversi scenari: da una gara chiusa e tattica, a un confronto più aperto e ricco di occasioni.

In conclusione, Milan e Bologna si preparano a una sfida dal pronostico incerto e dal grande fascino. Entrambe le squadre vogliono rilanciarsi e dimostrare la propria ambizione in questa stagione di Serie A. Gli appassionati possono seguire l’incontro e valutare eventuali giocate sulle principali piattaforme di scommesse sportive. Mantieniti sempre aggiornato con le nostre analisi dettagliate e resta al passo con tutte le novità del campionato!