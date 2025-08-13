Pronostico Milan-Bari: analisi e previsioni Coppa Italia

San Siro si prepara a ospitare una sfida che apre ufficialmente la stagione calcistica italiana: domenica 17 agosto alle ore 21:15 va in scena Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La partita rappresenta il primo banco di prova ufficiale per il nuovo corso rossonero affidato a Max Allegri, mentre per i pugliesi di Fabio Caserta è l’occasione di sognare un’impresa contro una delle big del calcio italiano.

Il nuovo Milan di Allegri: cambiamenti e aspettative

Il Milan si presenta a questo appuntamento con un volto profondamente rinnovato rispetto all’ultima stagione. In panchina è tornato Max Allegri, alla sua seconda esperienza rossonera dopo il quadriennio 2010-2014. Un cambiamento che ha portato entusiasmo e nuove idee, soprattutto in seguito all’addio del tecnico portoghese Sergio Conceiçao. Il mercato estivo ha visto partire giocatori importanti come Theo Hernandez, Malick Thiaw, Tijani Reijnders ed Emerson Royal, sostituiti da innesti di qualità come il veterano Luka Modric, Ardon Jashari, Pervis Estupinan e Samuele Ricci. Nelle amichevoli pre-campionato, il percorso dei rossoneri è stato altalenante:

Due sconfitte (tra cui quella contro il Chelsea ),

), Due vittorie (spicca il successo contro il Liverpool ),

), Un pareggio contro il Leeds.

Questi risultati testimoniano come la squadra sia ancora in fase di costruzione, ma già capace di prestazioni di alto livello, come dimostrato nel largo successo contro il Perth Glory. L’obiettivo, dunque, è trovare una rapida quadratura per affrontare al meglio sia la Coppa Italia che l’imminente campionato.

Il Bari di Caserta sogna l’impresa a San Siro

Per il Bari, allenato da Fabio Caserta, questa sfida rappresenta molto più di un semplice turno preliminare. I pugliesi arrivano da una pre-season positiva, con tre vittorie contro Castel di Sangro, Campobasso e Picerno, e una sola sconfitta, nel derby con il Casarano. L’arrivo in panchina dell’esperto Caserta e una campagna acquisti mirata – con innesti come Partipilo, Moncini, Dickmann, Verreth e Gytkjaer – testimoniano la volontà della società di puntare a traguardi ambiziosi, tra cui il ritorno in Serie A dopo quattordici anni di assenza. Il Bari sa bene che affrontare il Milan a San Siro è una delle prove più difficili della stagione, ma la voglia di sorprendere e l’entusiasmo di chi parte sfavorito potrebbero giocare un ruolo importante nell’economia della partita.

I precedenti tra Milan e Bari: storia e statistiche

I numeri parlano chiaro: nelle ultime cinque sfide giocate a San Siro tra Milan e Bari, i rossoneri hanno trionfato in tre occasioni, mentre le altre due partite sono terminate in parità. L’ultimo confronto in Serie A risale al 13 marzo 2011, con pareggio firmato da Rudolf e Cassano. In Coppa Italia, invece, l’ultima sfida si è disputata il 20 gennaio dello stesso anno, con la vittoria del Milan di Allegri grazie alle reti di Ibrahimovic, Merkel e Robinho. Questi precedenti confermano il favore dei pronostici verso i rossoneri, soprattutto quando giocano tra le mura amiche.

Pronostico: Milan favorito, Bari chiamato all’impresa

Secondo l’analisi dei bookmaker, il Milan parte con i favori del pronostico per il passaggio del turno. Il divario tecnico e l’esperienza internazionale dei rossoneri sono elementi che pesano nella valutazione della sfida, anche alla luce dei risultati delle ultime stagioni e della profondità della rosa. Il Bari, benché rinforzato e ambizioso, dovrà compiere una vera e propria impresa per battere il Milan a San Siro. È lecito aspettarsi una partita in cui i rossoneri cercheranno di indirizzare subito il risultato, puntando sulla qualità individuale e sull’entusiasmo derivante dai nuovi arrivi. Da segnalare la particolare attenzione su giocatori come Rafa Leao, tra i principali indiziati per lasciare il segno nel tabellino dei marcatori. Per quanto riguarda lo spettacolo, le statistiche suggeriscono la possibilità di assistere a una gara ricca di gol, con un Milan propenso all’attacco e un Bari pronto a giocarsi le sue chance senza pressioni eccessive.

In conclusione, il match tra Milan e Bari promette emozioni e rappresenta molto più di un semplice turno preliminare di Coppa Italia. È possibile seguire la partita in diretta TV su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, per non perdersi nemmeno un istante dell’evento. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!