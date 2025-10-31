Pronostico Medvedev-Zverev: analisi ATP Parigi 2025

Il grande tennis internazionale torna protagonista con i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2025, in programma venerdì 31 ottobre alle ore 20:30. L’incontro clou di giornata vede di fronte Daniil Medvedev e Alexander Zverev, due tra i giocatori più forti e costanti del circuito mondiale. Questo appuntamento, che si svolge sul veloce indoor francese, rappresenta l’ultima tappa di un importante torneo prima della conclusione della stagione tennistica maschile.

Medvedev e Zverev: stato di forma e percorso nel torneo

Entrambi i protagonisti arrivano a questo appuntamento dopo aver superato ostacoli differenti. Medvedev, attualmente numero 13 del mondo, ha dovuto faticare non poco per guadagnarsi l’accesso ai quarti: nel turno precedente ha superato in rimonta Lorenzo Sonego al termine di una vera battaglia durata oltre due ore e mezza, chiusa con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-4. Il russo aveva invece usufruito del ritiro di Grigor Dimitrov al secondo turno e aveva debuttato con un netto 6-1, 6-3 su Jaume Munar. Il percorso di Zverev è stato altrettanto interessante: il tedesco, attuale numero 3 del ranking ATP, ha vinto con autorità contro Alejandro Davidovich Fokina per 6-2, 6-4 agli ottavi, mentre all’esordio aveva dovuto lottare fino al terzo set per battere Camilo Ugo Carabelli, chiudendo 6-7(5), 6-1, 7-5.

ha mostrato solidità mentale e capacità di rimonta. Zverev ha alternato momenti di grande tennis a qualche piccolo passaggio a vuoto, ma nei momenti chiave ha saputo imporsi con decisione.

Precedenti e dati storici tra Medvedev e Zverev

Lo storico dei confronti diretti tra i due campioni racconta di una rivalità accesa e ricca di colpi di scena. Medvedev conduce nei precedenti diretti, avendo conquistato 14 successi contro i 7 di Zverev. L’ultimo incontro, molto recente (29 settembre 2025 all’ATP 500 di Pechino), ha visto il russo imporsi con un doppio 6-3, segno di una certa supremazia negli ultimi faccia a faccia. Tuttavia, la storia di questa sfida suggerisce equilibrio e la possibilità di assistere a una partita combattuta, con set spesso risolti al tie-break e numerosi game giocati.

Vittorie Medvedev Vittorie Zverev Ultimo confronto 14 7 29/09/2025, Pechino: Medvedev 6-3, 6-3

Pronostico degli esperti: equilibrio in vista a Parigi

L’analisi delle ultime prestazioni e dei precedenti suggerisce che la sfida tra Medvedev e Zverev sarà estremamente equilibrata. Gli esperti prevedono una partita lunga, con la possibilità che entrambi i giocatori riescano a portare a casa almeno un set. Le caratteristiche tecniche dei due atleti – la solidità da fondo campo del russo e il servizio potente del tedesco – fanno pensare a una gara giocata punto a punto, con diversi game combattuti. Non è escluso che il match possa essere deciso proprio nei dettagli e che il primo set si prolunghi oltre i dieci game totali. Entrambi sono abituati a gestire la pressione nei grandi appuntamenti, ma la maggiore esperienza di Medvedev nei momenti chiave potrebbe rappresentare un fattore. Gli appassionati si aspettano spettacolo e un confronto ad alta intensità, all’altezza del prestigio del torneo parigino.

In sintesi, la sfida tra Medvedev e Zverev promette equilibrio e grande spettacolo, con entrambi i tennisti decisi a guadagnarsi un posto in semifinale all’ATP Masters 1000 di Parigi. Gli utenti potranno seguire l’evento in diretta sui canali Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!