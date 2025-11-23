Pronostico Livorno-Torres: analisi, dati e consigli Serie C

Il prossimo appuntamento della Serie C vede in campo due formazioni storiche del panorama calcistico italiano: Livorno e Torres. Il match si disputerà il 24 novembre 2025 presso lo Stadio Armando Picchi, teatro di una sfida che riveste particolare importanza sia per la corsa salvezza che per la ricerca di costanza nei risultati. La gara promette di essere combattuta, con entrambe le squadre alla ricerca di riscatto dopo una serie di prestazioni altalenanti.

Livorno e Torres: due squadre in cerca di continuità

Il Livorno arriva a questa sfida reduce da un periodo caratterizzato da risultati discontinui. Nelle ultime cinque partite, la formazione amaranto ha raccolto una sola vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. Tra le partite più recenti si segnalano il pareggio casalingo contro il Ravenna (1-1), la sconfitta contro l’Athletic Carpi (0-2) e una vittoria di misura sulla Sambenedettese (2-1). La squadra ha mostrato limiti difensivi, concedendo troppo agli avversari, ma è riuscita a reagire in occasione delle partite casalinghe, facendo valere il fattore campo.

Livorno : 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte nelle ultime 5 gare

: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte nelle ultime 5 gare Fattore casa spesso determinante per la squadra amaranto

Reazioni importanti in presenza del pubblico amico

Dall’altra parte, la Torres si presenta con una serie di risultati non esaltanti: tre pareggi e due sconfitte, con particolare difficoltà nel trovare la via del gol. La squadra sarda ha dimostrato compattezza tattica ma fatica a esprimere incisività offensiva, soprattutto lontano dal proprio stadio. Il gruppo è disciplinato, spesso capace di tenere il risultato in bilico fino ai minuti finali, ma la mancanza di fluidità nella manovra offensiva rappresenta un limite evidente.

Torres : 0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte nelle ultime 5 gare

: 0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte nelle ultime 5 gare Attacco poco prolifico, difesa solida ma sotto pressione

Transizioni rapide ma poca incisività sotto porta

Statistiche e precedenti: trend da non sottovalutare

Analizzando i dati delle ultime settimane, si evince come entrambe le squadre adottino un atteggiamento prudente. Gli attacchi risultano poco efficaci e le difese, seppur spesso in affanno, riescono a contenere i danni. Un elemento che emerge con forza è la frequenza di partite con meno di 2.5 gol segnati complessivamente, indice di incontri tatticamente bloccati e con poche occasioni da rete.

Squadra Ultime 5 partite Gol segnati Gol subiti Livorno 1V, 1P, 3S 6 8 Torres 0V, 3P, 2S 1 6

Le statistiche relative agli expected goals confermano una tendenza a gare chiuse e con poche reti. Inoltre, non si segnalano infortuni rilevanti da entrambe le parti, elemento che permette a Livorno e Torres di schierare le formazioni migliori possibili per questo delicato confronto.

Pronostico: equilibrio e attenzione difensiva al centro

L’analisi delle ultime prestazioni e delle caratteristiche delle due squadre porta a evidenziare alcuni fattori chiave per il pronostico. Il Livorno può contare su una maggiore incisività offensiva quando gioca davanti al proprio pubblico e sulla capacità di sfruttare le palle inattive. La Torres, invece, tende a privilegiare la fase difensiva e a cercare ripartenze rapide, ma la difficoltà nel trovare la rete potrebbe pesare sull’esito finale.

Il fattore casalingo favorisce il Livorno

Torres disciplinata ma poco efficace in attacco

disciplinata ma poco efficace in attacco Tendenza generale all’Under 2.5 gol

Considerando queste dinamiche, il pronostico suggerisce una partita molto equilibrata, con margini sottili e poche reti. L’aspetto tattico avrà un ruolo decisivo e l’attenzione sarà massima da parte di entrambe le squadre per evitare errori che possano risultare fatali.

In sintesi, il confronto tra Livorno e Torres si preannuncia come una sfida caratterizzata da equilibrio e grande attenzione difensiva. Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio per i padroni di casa, ma la solidità della Torres non va sottovalutata. Chi desidera seguire l’andamento delle scommesse può trovare ulteriori dettagli sui principali operatori online. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!