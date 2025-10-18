Pronostico Livorno-Sambenedettese: analisi completa Serie C

La sfida tra Livorno e Sambenedettese, valida per la decima giornata del girone B di Serie C, si disputerà sabato 18 ottobre 2025 presso lo Stadio Armando Picchi. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, impegnate a inseguire obiettivi differenti. I toscani cercano punti preziosi per abbandonare la zona playout, mentre i marchigiani puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff. L’incontro potrà essere seguito in diretta televisiva e streaming attraverso i servizi Sky Sport, SkyGo e NowTv.

Due squadre con obiettivi diversi: stato di forma e contesto

L’attuale stagione vede il Livorno impegnato in una difficile lotta per la salvezza. La squadra, neopromossa in Serie C, ha vissuto alti e bassi e arriva all’appuntamento dopo una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Pineto. Nonostante ciò, la compagine toscana vede nella sfida contro la Sambenedettese un’occasione cruciale per allontanarsi dalla zona playout e ritrovare fiducia. In caso di vittoria, potrebbe infatti cambiare il proprio destino stagionale, allontanandosi dalla zona rossa della classifica.

Livorno: obiettivo salvezza, squadra in cerca di riscatto dopo un ko pesante.

Sambenedettese: quinto posto in classifica, ambizioni playoff ancora intatte.

Sul fronte opposto, la Sambenedettese si presenta forte dei 14 punti raccolti fino a questo momento, posizionandosi al quinto posto in classifica. Anche i marchigiani, però, arrivano da una sconfitta, subita in casa dal Ravenna per 0-1. Nonostante lo stop, il percorso della squadra rispecchia le aspettative di inizio stagione, con la dirigenza che puntava a una lotta per i playoff. La partita contro il Livorno rappresenta quindi una chance importante per tornare subito al successo e mantenere il gruppo di testa.

Analisi delle probabili formazioni e novità tattiche

I tecnici di entrambe le squadre stanno valutando alcune modifiche alle formazioni iniziali, anche alla luce degli ultimi risultati negativi. Alessandro Vittoria Formisano, tecnico del Livorno, dovrebbe affidarsi a Ciobanu tra i pali, con una linea difensiva composta da Gentile, Monaco, Noce e Nwachuku. A centrocampo dovrebbero agire Calvosa, Marchesi, Odjer, Hamlili e Mawete, mentre in attacco spazio a Dionisi.

Livorno (probabile): Ciobanu; Gentile, Monaco, Noce, Nwachuku; Calvosa, Marchesi, Odjer, Hamlili, Mawete; Dionisi.

Sambenedettese (probabile): Orsini; Zini, Pezzola, Tosi; Zoboletti, Touré, Bongelli, Candellori; Sbaffo, Eusepi, Konate.

Per la Sambenedettese, il tecnico Ottavio Palladini dovrebbe confermare il modulo che ha permesso alla squadra di restare nelle zone alte della classifica, con Orsini in porta e una difesa a tre composta da Zini, Pezzola e Tosi. A centrocampo agiranno Zoboletti, Touré, Bongelli e Candellori, mentre in avanti ci si affiderà alla fantasia e al fiuto del gol di Sbaffo, Eusepi e Konate.

Precedenti e dati statistici delle due formazioni

I precedenti tra Livorno e Sambenedettese sono spesso stati equilibrati, anche se negli ultimi anni le due squadre si sono affrontate meno frequentemente a causa delle rispettive vicissitudini sportive. Storicamente, le sfide al Picchi hanno visto spesso il Livorno esprimere un buon calcio, spinto dal calore del proprio pubblico. Tuttavia, la Sambenedettese si è dimostrata abile nel raccogliere punti importanti anche in trasferta, grazie a una rosa esperta e abituata a partite di alto livello nella categoria.

Ultimi incontri Risultato Pineto – Livorno 3-0 Sambenedettese – Ravenna 0-1

Questi dati confermano come entrambe le squadre siano chiamate a riscattare una recente sconfitta, aggiungendo ulteriore interesse alla sfida di sabato.

Il pronostico degli esperti: chi parte favorito e perché

Gli operatori del settore e gli esperti ritengono che la Sambenedettese, pur giocando in trasferta, parta con i favori del pronostico. La squadra marchigiana ha dimostrato una maggiore solidità e una migliore organizzazione di gioco rispetto ai toscani, come testimoniano la posizione in classifica e il percorso finora compiuto. La formazione di Palladini può inoltre contare su attaccanti esperti e su un centrocampo capace di gestire i ritmi della partita.

D’altro canto, il Livorno vorrà sfruttare il fattore campo per imporre il proprio gioco e riscattarsi dopo l’ultima sconfitta. Tuttavia, la pressione per uscire dalla zona playout potrebbe incidere sulle prestazioni dei ragazzi di Formisano. La partita si preannuncia quindi combattuta, ma la maggiore esperienza e la qualità della Sambenedettese sembrano offrire qualche garanzia in più per un risultato positivo degli ospiti.

In sintesi, la sfida tra Livorno e Sambenedettese promette emozioni e punti pesanti in palio, soprattutto per le rispettive ambizioni di salvezza e playoff. Gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta su Sky Sport e tramite le piattaforme streaming dedicate.