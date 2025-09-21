Pronostico Liverpool-Southampton: analisi e precedenti

La Carabao Cup entra nel vivo con il terzo turno, proponendo un incontro di grande interesse: Liverpool contro Southampton. Il match si disputerà martedì 23 settembre 2025 alle ore 21 presso lo storico stadio Anfield, a Liverpool (Inghilterra). Questa sfida vedrà i Reds di Slot impegnati nel confermare la loro supremazia, mentre il Southampton cercherà di ribaltare un periodo poco brillante e rilanciarsi in una competizione importante.

Il momento di forma di Liverpool e Southampton: due stagioni a confronto

Il Liverpool si presenta a questo appuntamento forte di una partenza impeccabile in campionato: la squadra guidata da Slot ha finora ottenuto solo vittorie ed è reduce da una convincente affermazione nel derby contro l’Everton, grazie alle reti di Gravenberch ed Ekitike. L’organico dei Reds appare compatto e motivato, con una rosa che, nonostante i cambiamenti estivi, ha trovato subito la giusta alchimia. La solidità in difesa e la capacità di trovare la via del gol con diversi interpreti rappresentano due delle principali armi della formazione di casa.

Liverpool primo a punteggio pieno in campionato

primo a punteggio pieno in campionato Ultima vittoria ottenuta nel sentito derby contro l’ Everton

Rosa ampia e ben organizzata, nonostante alcuni innesti recenti

Situazione opposta invece per il Southampton, che dopo la retrocessione della scorsa stagione sta faticando in Championship. La squadra guidata da Still non è riuscita a trovare continuità e, dopo l’ultima sconfitta sul campo dell’Hull City, si ritrova nei bassifondi della classifica. Il morale non è dei migliori e la trasferta di Anfield rappresenta una vera e propria sfida in salita.

Southampton reduce da una retrocessione

reduce da una retrocessione Partenza difficile in Championship , con pochi punti raccolti

, con pochi punti raccolti Ultima partita persa contro l’Hull City

I precedenti tra Liverpool e Southampton: una storia recente a senso unico

Negli ultimi anni, il confronto tra Liverpool e Southampton ha spesso sorriso ai Reds. Nella stagione passata, le due squadre si sono affrontate tre volte tra Premier League e Carabao Cup, con altrettante vittorie per il Liverpool. Analizzando la storia più ampia della competizione, questo sarà il quarto scontro diretto in coppa, con un bilancio che vede due vittorie per parte nei precedenti tre incontri.

Stagione Competizione Risultato 2024/25 Premier League Liverpool 3-1 Southampton

Questi dati confermano la superiorità recente dei padroni di casa, che anche in questa occasione partono con il favore dei pronostici.

Pronostico degli esperti: Liverpool favorito, Southampton cerca l’impresa

Il parere degli esperti e dei principali operatori del settore è unanime: il Liverpool viene considerato nettamente favorito per l’accesso al turno successivo di Carabao Cup. La squadra di Slot dispone di un organico superiore e sta vivendo un momento di forma eccellente, mentre il Southampton fatica a ritrovare fiducia e risultati. La partita, secondo le analisi, dovrebbe vedere i padroni di casa controllare il gioco e impostare il ritmo fin dalle prime battute, con una probabile marcatura multipla da parte dei Reds.

Il Liverpool ha vinto tutti gli ultimi confronti diretti

ha vinto tutti gli ultimi confronti diretti La difesa dei Reds si è mostrata solida nelle uscite più recenti

si è mostrata solida nelle uscite più recenti Gli ospiti hanno segnato poco nelle ultime gare di Championship

Il pronostico, dunque, pende decisamente verso una vittoria del Liverpool, con la possibilità che la gara si concluda senza reti da parte del Southampton, come suggerito anche dalla recente produzione offensiva degli ospiti e dalla solidità difensiva dei padroni di casa. Gli appassionati potranno seguire l’evolversi della gara e delle previsioni consultando le principali piattaforme di informazione sportiva, che offrono dettagli e aggiornamenti in tempo reale.

In sintesi, la sfida tra Liverpool e Southampton si prospetta come un incontro dall’esito apparentemente segnato, vista la differenza di forma e qualità tra le due squadre. Gli appassionati che vogliono cimentarsi con le previsioni possono trovare tutte le informazioni e le analisi sulle principali piattaforme dedicate alle scommesse sportive. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!