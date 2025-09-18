Pronostico Liverpool-Everton: il derby del Merseyside infiamma Anfield

La quinta giornata di Premier League si apre con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton, in programma sabato 20 settembre 2025 alle ore 13:30 presso il mitico Anfield. Questo confronto non è solo una delle rivalità storiche del calcio inglese, ma rappresenta anche un test fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre in questa prima fase di campionato. I Reds puntano a mantenere la vetta e confermare il loro ottimo avvio, mentre i Toffees cercano di sorprendere e consolidare il buon momento che li ha visti protagonisti in queste prime settimane.

Forma e motivazioni di Liverpool ed Everton in vista del derby

Il Liverpool si presenta all’appuntamento con il morale alle stelle, forte di quattro vittorie consecutive in campionato e di una rosa giovane e affamata, guidata dal nuovo tecnico Arne Slot. I successi ottenuti, tra cui l’ultimo in Champions League contro l’Atlético Madrid, hanno acceso l’entusiasmo attorno alla squadra, che sembra aver ritrovato lo spirito vincente delle stagioni migliori. Da segnalare la capacità dei Reds di trovare reti decisive anche nei minuti finali, come dimostra il rigore realizzato da Salah in extremis contro il Burnley. Il rinnovamento della rosa, con nuovi innesti e giovani talenti pronti a mettersi in luce, sembra aver portato nuova energia all’ambiente, rendendo la squadra difficile da affrontare soprattutto tra le mura amiche di Anfield.

4 vittorie su 4 in campionato

in campionato Attacco prolifico e difesa solida

Giocatori chiave in grande forma come Salah e Van Dijk

L’Everton arriva invece da un avvio di stagione superiore alle attese, con due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, che valgono un sesto posto provvisorio. Alla guida di David Moyes, la squadra sembra aver trovato nuovo equilibrio e compattezza, mostrando una maggiore solidità anche nei momenti di difficoltà. Giocatori come Grealish e Ndiaye stanno facendo la differenza, mentre la nuova proprietà americana ha portato ulteriore entusiasmo in città. Nonostante il gap tecnico rimanga evidente, i Toffees hanno dimostrato di saper soffrire e colpire in ripartenza, caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa in uno scenario teso come quello del derby.

I precedenti e i dati salienti della rivalità tra Liverpool ed Everton

Il derby del Merseyside è una delle sfide con più storia e tradizione del calcio inglese. Si tratta del 247° confronto ufficiale tra Liverpool ed Everton, con un bilancio che vede i Reds in netto vantaggio: 83 vittorie, 70 pareggi e 59 successi per i Toffees. Negli ultimi anni, il Liverpool ha spesso avuto la meglio, specialmente nelle gare ad Anfield, dove l’ultima vittoria dei cugini risale al 2021. Da evidenziare che i derby sono spesso partite molto combattute e imprevedibili, in cui il fattore emotivo può ribaltare ogni pronostico.

Ultimi 5 Derby Risultato Liverpool-Everton 1-0 Everton-Liverpool 0-2 Liverpool-Everton 2-0 Everton-Liverpool 1-1 Liverpool-Everton 0-0

L’ultimo pareggio ad Anfield risale al 2017

risale al 2017 L’ultima vittoria dell’Everton in trasferta nel 2021

La statistica più significativa riguarda il rendimento casalingo del Liverpool, che spesso riesce a sfruttare il calore del proprio pubblico per imporsi nei momenti chiave dei derby.

Pronostico e chiavi tattiche della sfida tra Liverpool ed Everton

Analizzando lo stato di forma, la profondità della rosa e il fattore campo, il Liverpool appare favorito per la vittoria finale. I Reds possono contare su una rosa in cui talento ed esperienza si fondono, e il nuovo ciclo avviato da Slot sembra aver riportato entusiasmo e sicurezza. La capacità di segnare nei momenti cruciali, la presenza di uomini come Salah e Van Dijk, e la spinta degli spalti di Anfield sono tutti elementi che depongono a favore dei padroni di casa.

Liverpool favorito grazie a qualità e profondità della rosa

favorito grazie a qualità e profondità della rosa L’ Everton punterà su una solida fase difensiva e sulle ripartenze

punterà su una solida fase difensiva e sulle ripartenze Attenzione ai momenti iniziali: la pressione potrebbe influire sulle scelte tattiche

Tuttavia, i Toffees hanno mostrato una certa compattezza e potrebbero cercare di sfruttare eventuali disattenzioni dei Reds, specie nei minuti iniziali. Se la squadra di Moyes riuscirà a reggere l’urto e a sfruttare le ripartenze, il derby potrebbe rimanere aperto fino al termine. In ogni caso, l’esperienza e la qualità dei padroni di casa fanno pendere la bilancia dalla loro parte.

In sintesi, il derby del Merseyside promette emozioni e spettacolo, con il Liverpool che parte con i favori del pronostico ma dovrà prestare attenzione all’orgoglio e alla determinazione dell’Everton. Per chi volesse cimentarsi con il pronostico, numerosi siti di scommesse offrono la possibilità di puntare sull’esito della gara e su diversi mercati collegati.

