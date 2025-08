Pronostico Liverpool-Athletic Bilbao: analisi e approfondimenti

Il prossimo 4 agosto 2025 lo stadio Anfield ospiterà un doppio test-match amichevole tra Liverpool e Athletic Bilbao, con fischio d’inizio previsto alle ore 18:00 e 21:00. Questo evento, piuttosto inusuale nel panorama calcistico internazionale, rappresenta una preziosa occasione per entrambe le squadre di misurare la propria condizione a poche settimane dall’avvio dei rispettivi campionati. L’incontro, inserito nel calendario delle amichevoli estive, si svolgerà davanti al pubblico inglese dopo il recente viaggio dei Reds in Asia.

Forma attuale e situazione delle due squadre alla vigilia

Dopo una tournée culminata con la vittoria per 3-1 contro lo Yokohama, il Liverpool ritorna nella sua roccaforte di Anfield con rinnovato entusiasmo sotto la guida di Slot. La squadra inglese, fresca del titolo nazionale, ha mostrato buone trame di gioco e l’inserimento di nuovi innesti come Wirtz si sta rivelando promettente, come dimostrato dal suo primo gol in maglia Reds. Il gruppo sembra unito e determinato a ripartire con il piede giusto anche nella nuova stagione.

Dall’altra parte, l’Athletic Bilbao guidato da Valverde arriva a questo appuntamento dopo una serie di risultati meno positivi: tre sconfitte consecutive nelle ultime amichevoli non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi baschi. Tuttavia, il ritorno in Champions League dopo undici anni testimonia la crescita della squadra, che vorrà certamente dimostrare di poter competere ad alti livelli anche in campo internazionale. La preparazione estiva non è ancora alle fasi conclusive, e questo doppio confronto ad Anfield rappresenta un banco di prova importante per calibrarsi in vista dell’inizio della Liga.

Precedenti storici e statistiche tra Liverpool e Athletic Bilbao

Il confronto tra Liverpool e Athletic Bilbao è un evento raro: le due formazioni si sono incrociate ufficialmente soltanto una volta, nel secondo turno della Champions League 1983/84. In quell’occasione, i Reds si imposero in trasferta grazie a una rete di Rush, poi divenuto celebre anche con la maglia della Juventus. Il match di andata ad Anfield si era invece concluso senza reti. Questi precedenti, seppur datati, aggiungono fascino a una sfida che promette equilibrio e spettacolo.

Stagione Competizione Risultato Marcatore 1983/84 Champions League Athletic Bilbao-Liverpool 0-1 Rush 1983/84 Champions League Liverpool-Athletic Bilbao 0-0 –

Analisi e pronostico degli esperti per la doppia amichevole

I principali osservatori e bookmaker, pur riconoscendo l’eccezionalità di una doppia amichevole, individuano nel Liverpool la squadra favorita, forte del fattore campo e di un organico sulla carta più rodato e talentuoso. I Reds, desiderosi di capitalizzare il lavoro svolto durante la preparazione estiva, potrebbero approfittare della forma non ottimale mostrata dall’Athletic Bilbao nelle ultime uscite. Gli esperti prevedono partite vivaci, presumibilmente caratterizzate da numerosi gol, vista la natura sperimentale di queste gare e la tendenza delle amichevoli estive a favorire il gioco offensivo. Nonostante la doppia sfida lasci aperto ogni possibile esito, il Liverpool sembra avere le carte in regola per imporsi almeno in uno dei due incontri, senza però escludere la possibilità di un pareggio ricco di reti.

Liverpool in crescita, reduce da una vittoria convincente.

in crescita, reduce da una vittoria convincente. Athletic Bilbao in cerca di riscatto dopo tre sconfitte nelle amichevoli.

in cerca di riscatto dopo tre sconfitte nelle amichevoli. Precedenti storici favorevoli agli inglesi, seppur risalenti a oltre trent’anni fa.

Il pronostico degli esperti premia il Liverpool, ma con margini di incertezza dato il contesto amichevole.

Il doppio test-match di Anfield tra Liverpool e Athletic Bilbao rappresenta un appuntamento di grande interesse per appassionati e osservatori, offrendo spunti preziosi sulla preparazione delle due squadre in vista dei rispettivi impegni ufficiali. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!