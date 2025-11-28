Pronostico Lille-Dinamo Zagabria e Ludogorets-Celta Vigo: analisi e dati

La quinta giornata della fase a gironi di Europa League si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive, con due incontri particolarmente attesi: Lille-Dinamo Zagabria e Ludogorets-Celta Vigo, entrambi in programma il 27 novembre 2025. Si tratta di match fondamentali per le ambizioni delle rispettive squadre, che puntano a guadagnare punti preziosi per proseguire il proprio cammino europeo.
Forma attuale e motivazioni delle squadre in campo
Entrando nel dettaglio, la partita tra Lille e Dinamo Zagabria vede entrambe le formazioni alla ricerca di riscatto dopo un recente passo falso in campo europeo. I francesi, guidati da Bruno Genesio, arrivano da una sconfitta esterna per 1-0 contro la Stella Rossa, in cui non sono riusciti a capitalizzare il maggiore possesso palla e hanno subito la rete decisiva negli ultimi minuti su calcio di rigore. Nonostante questo, il morale è stato in parte risollevato dalla vittoria in campionato per 4-2 contro il Paris FC, con una doppietta di Giroud e le reti di Mandi e Broholm.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Dal canto suo, la Dinamo Zagabria ha subito una pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Celta Vigo nell’ultimo turno di Europa League, ma ha prontamente risposto con una vittoria in campionato per 3-1 contro il Nogometni, avvicinandosi alla vetta della classifica nazionale. L’allenatore Kovacevic punta su un 4-3-3 offensivo per sorprendere i francesi, mentre il Lille si affida al collaudato 4-2-3-1, con qualche ballottaggio in attacco e alcune assenze di rilievo.
I precedenti e i dati chiave dei confronti
Analizzando i dati storici, entrambe le sfide rappresentano una prima assoluta in campo europeo: né Lille e Dinamo Zagabria né Ludogorets e Celta Vigo si sono mai affrontate in competizioni UEFA prima di questa stagione. Questo rende ancora più interessante il confronto, poiché le squadre dovranno adattarsi a un avversario inedito.
Tra i dati più rilevanti si segnalano:
- Lille ha vinto 2 delle ultime 5 gare europee, con una tendenza verso partite a basso punteggio (4 Under 2.5 + No Goal); inoltre, ha colpito ben 5 pali, il record nella competizione.
- Dinamo Zagabria ha ottenuto 3 successi nelle ultime 5 partite, sempre con punteggio alto (Over 2.5).
- Ludogorets ha mostrato una certa instabilità, con 2 vittorie e 3 Over 3.5 nelle ultime 5 uscite.
- Celta Vigo è in grande forma, con 4 vittorie consecutive e tutte le partite di questa Europa League terminate con Over 2.5.
|Squadra
|Vittorie (ultime 5)
|Partite Over 2.5
|Partite Under 2.5
|Pali colpiti
|Lille
|2
|1
|4
|5
|Dinamo Zagabria
|3
|5
|0
|1
|Ludogorets
|2
|3 (Over 3.5)
|2
|0
|Celta Vigo
|4
|4
|0
|2
Pronostici e analisi dei bookmaker: chi parte favorito?
Secondo l’analisi degli operatori di settore, il Lille parte con i favori del pronostico nella sfida contro la Dinamo Zagabria, grazie al fattore campo e a una maggiore solidità nelle partite interne, pur avendo mostrato qualche difficoltà difensiva (ha subito almeno un gol in 6 delle ultime 7 gare casalinghe). La squadra francese dovrà comunque fare attenzione alla vivacità offensiva dei croati, che hanno dimostrato di poter segnare con facilità.
Nel confronto tra Ludogorets e Celta Vigo, sono gli spagnoli a essere considerati favoriti, forti di una striscia positiva di vittorie e di una maggiore esperienza internazionale. Il Celta Vigo ha evidenziato una crescita importante nella gestione delle partite, sia in fase difensiva che offensiva, e potrebbe sfruttare le difficoltà recenti dei bulgari, apparsi poco continui nei risultati e nella tenuta difensiva.
In conclusione, la quinta giornata di Europa League propone due incontri dal grande equilibrio e interesse, con Lille e Celta Vigo leggermente favoriti nelle rispettive sfide. Entrambe le partite promettono emozioni e gol, soprattutto grazie alla propensione offensiva delle squadre coinvolte. Per chi volesse seguire l’andamento delle gare o valutare dove scommettere, i principali operatori di scommesse sportive online offrono diverse soluzioni e analisi dettagliate.
Consulta i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sui pronostici e sulle ultime novità delle competizioni europee!