Pronostico Lille-Dinamo Zagabria e Ludogorets-Celta Vigo: analisi e dati

La quinta giornata della fase a gironi di Europa League si preannuncia ricca di emozioni e sfide decisive, con due incontri particolarmente attesi: Lille-Dinamo Zagabria e Ludogorets-Celta Vigo, entrambi in programma il 27 novembre 2025. Si tratta di match fondamentali per le ambizioni delle rispettive squadre, che puntano a guadagnare punti preziosi per proseguire il proprio cammino europeo.

Forma attuale e motivazioni delle squadre in campo

Entrando nel dettaglio, la partita tra Lille e Dinamo Zagabria vede entrambe le formazioni alla ricerca di riscatto dopo un recente passo falso in campo europeo. I francesi, guidati da Bruno Genesio, arrivano da una sconfitta esterna per 1-0 contro la Stella Rossa, in cui non sono riusciti a capitalizzare il maggiore possesso palla e hanno subito la rete decisiva negli ultimi minuti su calcio di rigore. Nonostante questo, il morale è stato in parte risollevato dalla vittoria in campionato per 4-2 contro il Paris FC, con una doppietta di Giroud e le reti di Mandi e Broholm.

Dal canto suo, la Dinamo Zagabria ha subito una pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro il Celta Vigo nell’ultimo turno di Europa League, ma ha prontamente risposto con una vittoria in campionato per 3-1 contro il Nogometni, avvicinandosi alla vetta della classifica nazionale. L’allenatore Kovacevic punta su un 4-3-3 offensivo per sorprendere i francesi, mentre il Lille si affida al collaudato 4-2-3-1, con qualche ballottaggio in attacco e alcune assenze di rilievo.

I precedenti e i dati chiave dei confronti

Analizzando i dati storici, entrambe le sfide rappresentano una prima assoluta in campo europeo: né Lille e Dinamo Zagabria né Ludogorets e Celta Vigo si sono mai affrontate in competizioni UEFA prima di questa stagione. Questo rende ancora più interessante il confronto, poiché le squadre dovranno adattarsi a un avversario inedito.

Tra i dati più rilevanti si segnalano:

Lille ha vinto 2 delle ultime 5 gare europee, con una tendenza verso partite a basso punteggio (4 Under 2.5 + No Goal); inoltre, ha colpito ben 5 pali, il record nella competizione.

ha vinto 2 delle ultime 5 gare europee, con una tendenza verso partite a basso punteggio (4 Under 2.5 + No Goal); inoltre, ha colpito ben 5 pali, il record nella competizione. Dinamo Zagabria ha ottenuto 3 successi nelle ultime 5 partite, sempre con punteggio alto (Over 2.5).

ha ottenuto 3 successi nelle ultime 5 partite, sempre con punteggio alto (Over 2.5). Ludogorets ha mostrato una certa instabilità, con 2 vittorie e 3 Over 3.5 nelle ultime 5 uscite.

ha mostrato una certa instabilità, con 2 vittorie e 3 Over 3.5 nelle ultime 5 uscite. Celta Vigo è in grande forma, con 4 vittorie consecutive e tutte le partite di questa Europa League terminate con Over 2.5.

Squadra Vittorie (ultime 5) Partite Over 2.5 Partite Under 2.5 Pali colpiti Lille 2 1 4 5 Dinamo Zagabria 3 5 0 1 Ludogorets 2 3 (Over 3.5) 2 0 Celta Vigo 4 4 0 2

Pronostici e analisi dei bookmaker: chi parte favorito?

Secondo l’analisi degli operatori di settore, il Lille parte con i favori del pronostico nella sfida contro la Dinamo Zagabria, grazie al fattore campo e a una maggiore solidità nelle partite interne, pur avendo mostrato qualche difficoltà difensiva (ha subito almeno un gol in 6 delle ultime 7 gare casalinghe). La squadra francese dovrà comunque fare attenzione alla vivacità offensiva dei croati, che hanno dimostrato di poter segnare con facilità.

Nel confronto tra Ludogorets e Celta Vigo, sono gli spagnoli a essere considerati favoriti, forti di una striscia positiva di vittorie e di una maggiore esperienza internazionale. Il Celta Vigo ha evidenziato una crescita importante nella gestione delle partite, sia in fase difensiva che offensiva, e potrebbe sfruttare le difficoltà recenti dei bulgari, apparsi poco continui nei risultati e nella tenuta difensiva.

In conclusione, la quinta giornata di Europa League propone due incontri dal grande equilibrio e interesse, con Lille e Celta Vigo leggermente favoriti nelle rispettive sfide. Entrambe le partite promettono emozioni e gol, soprattutto grazie alla propensione offensiva delle squadre coinvolte. Per chi volesse seguire l’andamento delle gare o valutare dove scommettere, i principali operatori di scommesse sportive online offrono diverse soluzioni e analisi dettagliate.

