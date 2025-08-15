Pronostico Liga Spagnola 2025-26: Barcellona-Real Madrid sfida al vertice

La Liga Spagnola si prepara a vivere una stagione 2025-26 ricca di emozioni, con l’avvio del campionato fissato per venerdì e il match inaugurale tra Girona e Rayo Vallecano. Seguiranno subito sfide di rilievo come Villarreal–Real Oviedo, mentre i campioni in carica del Barcellona debutteranno sabato contro il Mallorca. Il Real Madrid, reduce da una stagione intensa, è atteso martedì al Bernabeu contro l’Osasuna. La lotta per il titolo si preannuncia ancora una volta accesa, con diversi protagonisti pronti a lasciare il segno.

Barcellona, Real Madrid e Atletico: i protagonisti della corsa al titolo

La nuova stagione della Liga promette un duello serrato tra Barcellona e Real Madrid, con l’Atletico Madrid deciso a ridurre il gap rispetto alle due grandi di Spagna. I blaugrana, guidati da Hansi Flick, hanno confermato l’ossatura della passata stagione e rafforzato la rosa con innesti mirati come Joan Garcia tra i pali e Marcus Rashford in attacco. Nella stagione precedente, il Barcellona aveva già mostrato un reparto offensivo devastante, con ben 102 gol realizzati in campionato, superando di gran lunga i rivali madrileni.

Real Madrid ha investito soprattutto in difesa, portando in rosa giocatori di caratura internazionale come Trent Alexander-Arnold , Dean Huijsen e Álvaro Carreras .

ha investito soprattutto in difesa, portando in rosa giocatori di caratura internazionale come , e . In attacco si attende l’esplosione del giovane Franco Mastantuono , supportato dal talento di Kylian Mbappé e Vinicius Junior .

, supportato dal talento di e . L’Atletico Madrid, con Diego Simeone in panchina, ha puntato su Alex Baena per rinforzare la squadra e avvicinarsi alle prime due posizioni.

Il campionato vedrà anche il ritorno del Real Oviedo dopo 24 anni di assenza, insieme a Levante ed Elche, tutte desiderose di conquistare la permanenza nella massima serie. Ogni squadra affronterà la stagione con ambizioni e strategie diverse, rendendo la competizione avvincente fin dalle prime giornate.

Precedenti, statistiche e corsa alle coppe europee

La passata stagione ha visto otto squadre spagnole guadagnare l’accesso alle competizioni europee. Athletic Bilbao e Villarreal si sono aggiunte a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid in Champions League, mentre Real Betis e Celta Vigo hanno centrato la qualificazione alla fase a gironi di Europa League. Il Rayo Vallecano, grazie al successo del Barcellona in Copa del Rey, ha ottenuto il pass per i playoff di Conference League.

Squadra Competizione europea 2025-26 Barcellona Champions League Real Madrid Champions League Atletico Madrid Champions League Athletic Bilbao Champions League Villarreal Champions League Real Betis Europa League Celta Vigo Europa League Rayo Vallecano Conference League (playoff)

Il pronostico per la corsa alle coppe europee vede ancora Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid come favorite per il podio, con il Villarreal e l’Athletic Bilbao pronte a contendere le posizioni di vertice. Da segnalare anche il Real Betis e la Real Sociedad, motivati a confermarsi tra le prime della classe.

Pronostico sulla vincente e analisi della lotta salvezza

Secondo le analisi dei principali bookmaker, la lotta per il titolo della Liga 2025-26 dovrebbe essere ancora una volta un affare tra Barcellona e Real Madrid. I catalani sembrano avere una rosa più equilibrata in ogni reparto, soprattutto grazie agli innesti estivi e alla crescita di giovani talenti come Lamine Yamal. Il Real Madrid potrà contare sulla qualità di Mbappé e Vinicius, ma potrebbe aver bisogno di ulteriori rinforzi a centrocampo per competere fino in fondo. L’Atletico Madrid, pur avendo ridotto il distacco, parte ancora come outsider nella corsa al titolo.

Le neopromosse Levante , Elche e Real Oviedo saranno chiamate a un’impresa per mantenere la categoria, visto il salto di qualità richiesto dalla massima serie.

, e saranno chiamate a un’impresa per mantenere la categoria, visto il salto di qualità richiesto dalla massima serie. Tra le squadre già presenti in Liga , Alaves e Girona dovranno riscattare stagioni difficili per evitare il rischio retrocessione.

, e dovranno riscattare stagioni difficili per evitare il rischio retrocessione. Il Siviglia, invece, punta a un pronto rilancio dopo anni deludenti.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, il favorito è Kylian Mbappé, ma attenzione a Robert Lewandowski e agli outsider come Ayoze Perez e Vinicius Junior. La stagione si preannuncia quindi imprevedibile e ricca di colpi di scena, sia nella corsa al titolo che in quella per la salvezza.

La Liga Spagnola 2025-26 si prospetta come una stagione di grandi sfide e incertezze, con Barcellona e Real Madrid ancora protagoniste assolute ma con altre squadre pronte a sorprendere. Gli appassionati potranno seguire le evoluzioni e i pronostici sulle principali piattaforme di scommesse sportive, mantenendo sempre uno sguardo attento alle sorprese che ogni giornata può riservare. Consulta i nostri approfondimenti e resta aggiornato sulle analisi più dettagliate delle competizioni spagnole!