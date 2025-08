Pronostico Lens-Roma: analisi, formazioni e curiosità amichevole

La partita amichevole tra Lens e Roma, in programma sabato 2 agosto 2025 alle ore 18 presso lo stadio Felix Bollaert-Delelis, rappresenta per entrambe le squadre un importante banco di prova in vista dell’avvio delle rispettive stagioni. Questo incontro estivo, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, offre l’occasione di valutare la preparazione e lo stato di forma delle due formazioni a meno di un mese dall’inizio dei campionati di Ligue 1 e Serie A.

La preparazione delle squadre e il momento attuale

L’estate per Roma e Lens è stata caratterizzata da un calendario fitto di test amichevoli, utili per consolidare schemi e amalgama di squadra. La formazione giallorossa allenata da Gasperini arriva all’appuntamento dopo aver conquistato due vittorie convincenti: 1-0 contro il Kaiserslautern e 3-0 contro il Cannes. Questi risultati hanno permesso di testare nuovi innesti, tra cui il neoacquisto Ferguson, già protagonista con due reti nelle precedenti uscite.

Sul fronte francese, il Lens diretto da Sage ha chiuso la scorsa stagione di Ligue 1 in ottava posizione e, grazie a una preparazione iniziata leggermente prima rispetto agli avversari, sembra avere già raggiunto un buon ritmo partita. L’ultima amichevole disputata, con una vittoria per 3-1 contro il Wolverhampton il 30 luglio, conferma il buon momento dei padroni di casa. In vista dell’esordio in campionato, previsto con una settimana di anticipo rispetto alla Serie A, la squadra francese punterà a mettere in mostra la propria organizzazione e la solidità del gruppo.

Probabili formazioni e giocatori chiave da seguire

Le indicazioni provenienti dagli ultimi allenamenti suggeriscono che Gasperini potrebbe optare per una formazione iniziale molto simile a quella vista nelle precedenti amichevoli, lasciando spazio quasi a tutto il roster. Il dubbio principale riguarda il ruolo di centravanti, dove Ferguson sembra in vantaggio rispetto a Dovbyk dopo le recenti prestazioni positive. In difesa, il terzetto composto da Hermoso, Mancini e Ndicka appare ben rodato, mentre sulla trequarti agiranno Soulé e Pisilli. Da monitorare la condizione di Dybala, non ancora al top della forma e in dubbio per la convocazione.

Il Lens si schiererà quasi certamente con il modulo 4-2-3-1, affidandosi in attacco all’ex interista Satriano. A centrocampo, attenzione alla coppia Thomasson–Sylla, fondamentali sia in fase di costruzione che di copertura. Nella linea difensiva, Udol e Baidoo garantiranno solidità e spinta sugli esterni.

Precedenti e dati significativi della sfida

Nonostante si tratti di un’amichevole estiva, il confronto tra Lens e Roma offre diversi spunti di interesse. Le due squadre si sono incrociate raramente in passato, ma i recenti test disputati da entrambe fanno intuire una certa propensione offensiva: la Roma ha segnato quattro reti senza subirne nelle ultime due gare, mentre il Lens ha impressionato battendo nettamente il Wolverhampton.

Questi dati suggeriscono che entrambe le formazioni stanno lavorando con efficacia sia sulla fase realizzativa sia sulla tenuta difensiva. La presenza in campo di diversi giovani e nuovi acquisti da ambo le parti aggiunge ulteriore imprevedibilità all’incontro, rendendo difficile fare previsioni nette sull’esito finale.

Analisi del pronostico per Lens-Roma: possibili sviluppi

L’equilibrio tra le due squadre, testimoniato dal percorso positivo nelle amichevoli recenti, lascia presagire una partita aperta e combattuta. Gli esperti sottolineano come entrambe possiedano buone individualità in attacco e una discreta organizzazione difensiva, fattori che potrebbero portare a una gara ricca di occasioni da gol.

La Roma cercherà di confermare i progressi visti soprattutto nella fase offensiva, affidandosi alla verve di Ferguson e all’estro di Soulé .

Il Lens punterà invece sulla compattezza del gruppo e sulla spinta del pubblico di casa, oltre che sulla freschezza atletica dimostrata nelle ultime uscite.

La previsione più accreditata dagli analisti è che entrambe le squadre possano andare a segno, vista la propensione offensiva e la volontà di testare moduli e uomini nuovi senza la pressione del risultato. Il match, quindi, potrebbe riservare diverse reti e momenti spettacolari, mantenendo alto l’interesse per tutta la durata dell’incontro.

In conclusione, Lens e Roma si sfideranno in un test importante per valutare la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione agonistica. L’incontro promette equilibrio e spettacolo, con attenzione particolare alle nuove soluzioni tattiche adottate da Gasperini e Sage. La sfida sarà visibile in esclusiva su DAZN, sia in tv che in streaming. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!