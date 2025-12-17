Pronostico Lazio-Cremonese: analisi, dati e focus Serie A

Lazio e Cremonese si affrontano in una partita chiave della sedicesima giornata di Serie A, in programma il 17 dicembre 2025 alle ore 20:45. L’incontro rappresenta un crocevia importante nella corsa alle posizioni europee per la squadra di Sarri, mentre la formazione ospite vuole continuare a sorprendere dopo una prima parte di stagione brillante.

Il momento di Lazio e Cremonese: forma e motivazioni

La sedicesima giornata di Serie A si svolge in un contesto particolare, con alcune squadre impegnate nella Supercoppa e altre che approfittano del calendario per guadagnare terreno in classifica. La Lazio, reduce dalla vittoria contro il Parma e da un pareggio col Bologna, si trova in ottava posizione con 22 punti, a ridosso delle zone che valgono l’accesso alle competizioni europee. L’obiettivo della squadra guidata da Maurizio Sarri è quello di dare continuità ai risultati per mettere pressione alle rivali come Como e Bologna. La stagione non è stata semplice per i biancocelesti, segnati da un mercato bloccato che ha reso complicate le scelte tecniche ed ha costretto il tecnico ad adattare la rosa alle esigenze. Nonostante le difficoltà iniziali, la Lazio ha trovato una nuova solidità difensiva e sta risalendo la classifica.

Lazio : 22 punti, ottava posizione

: 22 punti, ottava posizione Vittoria nell’ultimo turno contro il Parma

Serie positiva che alimenta la fiducia interna

Assenze importanti per squalifiche e infortuni

Dall’altra parte, la Cremonese si sta rivelando la vera sorpresa del campionato. Dopo un avvio sprint che l’ha vista addirittura in vetta in alcune giornate, la squadra di Nikola ha saputo mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e, con 20 punti, è più vicina alle zone nobili che al fondo della graduatoria. Nonostante le tre sconfitte nelle ultime cinque gare, i grigiorossi conservano l’entusiasmo e la voglia di stupire, forti di un gruppo solido e di individualità come Vardy e Bonazzoli.

Cremonese : 20 punti, posizione tranquilla

: 20 punti, posizione tranquilla Tre sconfitte nelle ultime cinque partite

Squadra ancora lontana dalla zona retrocessione

Assenze limitate, formazione quasi tipo

I precedenti e i dati principali della sfida

Analizzando lo storico degli scontri diretti tra Lazio e Cremonese, emerge una netta supremazia biancoceleste. In totale, la Lazio ha ottenuto 16 vittorie contro le 8 della Cremonese. Negli ultimi confronti, i capitolini hanno sempre avuto la meglio, con tre successi consecutivi e un’imbattibilità che dura dal 1996 in gare ufficiali. L’ultima sconfitta della Lazio allo Stadio Olimpico risale addirittura al 1982, quando le due squadre militavano in Serie B. Questi numeri testimoniano come lo stadio romano sia un vero e proprio fortino per i biancocelesti contro la compagine lombarda.

Totale vittorie Lazio Totale vittorie Cremonese Ultima vittoria Cremonese all’Olimpico 16 8 1982

La storia recente e la tradizione, dunque, sembrano sorridere alla formazione di Sarri, che potrà contare anche sul fattore campo.

Pronostico degli esperti: la Lazio parte favorita

Secondo gli esperti, la Lazio parte con i favori del pronostico in questa sfida. Le motivazioni sono molteplici: la squadra di Sarri ha ritrovato compattezza e concretezza, ha una tradizione nettamente favorevole negli scontri con la Cremonese e ha l’opportunità di sfruttare il turno casalingo per mettere pressione alle rivali europee. Nonostante le assenze pesanti, l’organico biancoceleste mantiene un tasso tecnico superiore e si affida a giocatori di esperienza per raggiungere l’obiettivo. Dall’altra parte, la Cremonese arriva all’appuntamento con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere, desiderosa di continuare a sorprendere e di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo. I grigiorossi dovranno però fare i conti con una formazione rimaneggiata e un avversario storicamente ostico.

La Lazio è in serie positiva

è in serie positiva La Cremonese ha subito battute d’arresto recenti

ha subito battute d’arresto recenti Il fattore campo e la tradizione pesano a favore dei biancocelesti

Gli addetti ai lavori si aspettano una gara combattuta, ma con la Lazio potenzialmente in grado di imporsi e di rilanciarsi definitivamente nella corsa all’Europa.

In conclusione, Lazio–Cremonese si preannuncia come una sfida interessante, con i padroni di casa chiamati a confermare il buon momento e gli ospiti desiderosi di continuare a stupire.