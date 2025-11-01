Pronostico Latina-Salernitana: analisi, precedenti e consigli

Nel panorama della Serie C, la dodicesima giornata del Girone C propone un appuntamento di rilievo: la partita tra Latina e Salernitana, in programma domenica 2 novembre 2025 alle ore 17:30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina. Si tratta di una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni e posizioni di classifica differenti, offrendo spunti di interesse sia per gli appassionati di calcio che per chi segue i pronostici sportivi.
Forma attuale e ambizioni di Latina e Salernitana
La Latina si presenta a questa importante gara occupando il dodicesimo posto in classifica con 13 punti. Il cammino della formazione laziale, guidata da Bruno, non è stato privo di difficoltà, rispecchiando una stagione altalenante, ma non priva di spunti positivi. La squadra ha mostrato capacità di reazione, ma fatica a trovare continuità nei risultati, un aspetto fondamentale per scalare posizioni in una competizione equilibrata come la Serie C.
Dall’altra parte, la Salernitana, allenata da Giuseppe Raffaele, si trova in una situazione di grande favore: con 25 punti e una partita da recuperare, i granata condividono la vetta della classifica insieme al Catania. La squadra campana si è distinta per solidità difensiva e cinismo in attacco, elementi che le hanno permesso di mantenere un ritmo elevato e candidarsi come una delle principali pretendenti alla promozione.
- Latina: 12° posto, 13 punti
- Salernitana: 1° posto (condiviso), 25 punti
Precedenti e dati statistici fra le due squadre
Pur non essendo una rivalità storica del calcio italiano, gli scontri tra Latina e Salernitana hanno spesso offerto partite equilibrate e combattute. Negli ultimi confronti, la tendenza ha visto la Salernitana prevalere grazie a una maggiore esperienza e solidità di organico. L’analisi dei dati suggerisce che la formazione campana tende a subire pochi gol, mentre il Latina fatica a trovare la via della rete contro squadre di alta classifica. Questo rende la partita interessante anche dal punto di vista delle statistiche difensive e offensive.
|Ultimi 3 Confronti
|Risultato
|Latina vs Salernitana
|0-2
|Salernitana vs Latina
|1-1
|Latina vs Salernitana
|0-1
Questi dati evidenziano una leggera superiorità della Salernitana negli scontri diretti più recenti, confermando il ruolo di favorita alla vigilia della partita.
Analisi del pronostico per Latina-Salernitana
L’esame delle probabilità e delle tendenze suggerisce che la Salernitana parte con i favori del pronostico. La formazione granata, forte della posizione di vertice e della maggiore solidità collettiva, dovrebbe poter gestire la partita imponendo il proprio gioco. D’altra parte, il Latina cercherà di sfruttare il fattore campo e la voglia di riscatto, ma dovrà superare una difesa ben organizzata e un centrocampo dinamico come quello della squadra ospite.
- La Salernitana ha mostrato una notevole capacità di controllo del ritmo gara, con una difesa solida e un attacco capace di sfruttare le occasioni.
- Il Latina dovrà limitare gli errori difensivi e trovare soluzioni efficaci per impensierire la retroguardia ospite.
La partita potrebbe svilupparsi secondo uno spartito tattico con pochi gol, viste le recenti statistiche e la propensione della Salernitana a vincere con risultati contenuti. Gli esperti, quindi, indicano la squadra ospite come favorita, pur non escludendo possibili sorprese tipiche del campionato di Serie C.
In conclusione, la sfida tra Latina e Salernitana si preannuncia combattuta e strategica, con i granata leggermente favoriti grazie allo stato di forma e alla posizione di classifica. Per chi desidera seguire la partita in diretta streaming, la piattaforma Bet365 rappresenta una delle soluzioni più pratiche e aggiornate. Approfondisci tutti i dettagli e resta informato sulle analisi e pronostici delle prossime giornate!