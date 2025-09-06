Pronostico Latina-Picerno: Analisi e precedenti Serie C

La sfida tra Latina e Picerno, in programma domenica 7 settembre 2025 alle ore 20:30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina, attira l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre nel campionato di Serie C, con ambizioni e necessità di riscatto che rendono la partita particolarmente interessante sul piano sportivo e sotto il profilo dei pronostici.

Latina e Picerno: due squadre in cerca di conferme e rivincita

Il Latina arriva a questa gara con la necessità di archiviare la pesante sconfitta per 6-0 subita contro il Trapani nella giornata precedente. Un risultato che ha rappresentato un duro colpo per la squadra pontina e che ha spinto allenatore e giocatori a ritrovare compattezza e concentrazione. Tuttavia, la formazione nerazzurra ha già dimostrato di saper cambiare marcia tra le mura amiche: il successo interno contro l’Atalanta U23 all’esordio ne è la prova, segno di una squadra capace di reagire anche nei momenti di difficoltà.

ha mostrato solidità in casa, soprattutto contro avversari di spessore. La difesa, però, dovrà essere più attenta per non ripetere gli errori visti a Trapani .

Dall’altra parte, il Picerno si presenta ancora imbattuto, ma con due pareggi consecutivi caratterizzati dal medesimo punteggio (2-2) contro Audace Cerignola e Giugliano. La squadra lucana si distingue per una spiccata capacità realizzativa ma evidenzia fragilità nella fase difensiva. I principali punti di forza sono rappresentati dagli attaccanti Energe e Pugliese, pronti a sfruttare ogni occasione. Tuttavia, servirà maggiore equilibrio per portare a casa il risultato pieno.

Dati, statistiche e precedenti storici: cosa dicono i numeri

Analizzando i dati delle ultime stagioni, si nota come la tradizione sorrida al Latina. I nerazzurri hanno vinto sei delle ultime otto sfide contro il Picerno, spesso mantenendo la porta inviolata e segnando più di un gol a partita. Il risultato più ricorrente è il 2-0 in favore del Latina, verificatosi già tre volte. Inoltre, la squadra pontina ha raccolto quattro vittorie nelle ultime sei gare giocate in casa, sottolineando l’importanza del fattore campo.

Ultimi 8 precedenti Vittorie Latina Vittorie Picerno 6 2

ha subito reti in tutte le ultime sei gare ufficiali. Entrambe le squadre segnano con regolarità, ma la difesa degli ospiti appare vulnerabile.

I numeri suggeriscono una partita potenzialmente ricca di gol e di episodi capaci di cambiare l’inerzia dell’incontro.

Pronostico degli esperti: Latina favorito, ma attenzione al Picerno

Le analisi degli addetti ai lavori indicano il Latina come leggero favorito, soprattutto grazie al rendimento casalingo e alla tradizione favorevole nei confronti diretti. I pontini, infatti, hanno spesso saputo reagire alle difficoltà proprio davanti al proprio pubblico, sfruttando la spinta dello Stadio Francioni. D’altro canto, il Picerno può contare su un attacco vivace, ma dovrà limitare le disattenzioni difensive per evitare di compromettere la gara.

La previsione più accreditata vede il Latina capace di imporsi, pur lasciando aperte le possibilità di pareggio in caso di equilibrio prolungato.

capace di imporsi, pur lasciando aperte le possibilità di pareggio in caso di equilibrio prolungato. È attesa una partita combattuta, in cui anche un singolo episodio – come una giocata individuale o una situazione disciplinare – potrebbe risultare decisivo.

Una scelta prudente, secondo gli esperti, potrebbe essere quella di considerare un risultato favorevole ai padroni di casa, ma senza escludere la possibilità che entrambe vadano a segno.

In sintesi, si tratta di una sfida dal pronostico incerto ma con il Latina leggermente avanti per fattore campo e precedenti.

In conclusione, Latina e Picerno si affrontano in una gara che promette spettacolo e incertezza fino all'ultimo minuto. Il peso della tradizione e la forza casalinga dei pontini sono elementi da non sottovalutare, mentre gli ospiti dovranno trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa.