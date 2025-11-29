Pronostico Latina-Audace Cerignola: analisi e consigli Serie C

La sfida tra Latina e Audace Cerignola, in programma domenica 30 novembre 2025 presso lo Stadio Domenico Francioni, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie C. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per migliorare la loro posizione in classifica, in un periodo della stagione dove ogni risultato può fare la differenza. Questo articolo analizza il contesto della partita, il momento di forma delle due formazioni e le indicazioni più rilevanti emerse dalle ultime uscite, offrendo un quadro chiaro anche a chi non segue abitualmente il campionato.

Latina e Audace Cerignola: due squadre con ambizioni e momenti diversi

Il Latina arriva a questa gara in una fase complicata, caratterizzata da una evidente difficoltà nel trovare la via del gol. Nelle ultime cinque partite, la formazione pontina ha realizzato una sola rete, registrando i seguenti risultati:

Arezzo 0-0 Latina

Catania 1-0 Latina

Latina 0-1 Cosenza

0-1 Cosenza Siracusa 3-1 Latina

Latina 0-0 Salernitana

Questi dati mettono in evidenza una squadra solida dal punto di vista difensivo, ma con importanti limiti offensivi. Il sistema di gioco adottato dal Latina è improntato alla prudenza, con una linea difensiva bassa e rapide ripartenze, ma la scarsa incisività sotto porta ne limita le ambizioni.

Dall’altra parte, l’Audace Cerignola vive un momento di crescita e fiducia. Nelle ultime cinque gare, i pugliesi hanno raccolto tre vittorie, tra cui spicca il successo per 2-0 contro il Crotone, mostrando una notevole efficienza offensiva e una propensione a partite con più gol. La squadra si distingue per un gioco sviluppato sulle corsie laterali e una buona capacità di creare occasioni da palle inattive. Inoltre, il rendimento esterno è positivo: tre vittorie nelle ultime quattro trasferte.

Precedenti recenti e dati statistici principali

Analizzando i precedenti più recenti, emergono alcuni dati interessanti:

Il Latina ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite.

ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L’ Audace Cerignola si è imposto in tre delle ultime cinque gare, segnando con regolarità ma subendo anche sei reti nello stesso periodo.

si è imposto in tre delle ultime cinque gare, segnando con regolarità ma subendo anche sei reti nello stesso periodo. Nessuna delle due squadre segnala assenze per infortunio, elemento che permette ai rispettivi allenatori di disporre dell’intera rosa.

Squadra Ultime 5 partite Gol fatti Gol subiti Latina 0V 3N 2P 1 5 Audace Cerignola 3V 0N 2P 8 6

Questi numeri confermano la maggiore continuità offensiva degli ospiti e la solidità difensiva dei padroni di casa, pur con evidenti difficoltà in zona gol.

Analisi del pronostico e motivazioni a supporto

Considerando il rendimento recente e le tendenze emerse, il pronostico dei principali operatori del settore evidenzia alcuni aspetti chiave:

Il Latina appare in difficoltà nella fase offensiva, con una sola rete realizzata in cinque turni. La squadra cerca equilibrio e punta su una difesa compatta, ma la scarsa incisività rappresenta un limite evidente per le sue ambizioni.

appare in difficoltà nella fase offensiva, con una sola rete realizzata in cinque turni. La squadra cerca equilibrio e punta su una difesa compatta, ma la scarsa incisività rappresenta un limite evidente per le sue ambizioni. L’Audace Cerignola, al contrario, si dimostra squadra in crescita, con tre vittorie nelle ultime cinque gare e una certa costanza nella produzione offensiva. Tuttavia, anche i pugliesi concedono qualcosa in difesa, come dimostrano le sei reti incassate nelle ultime uscite.

Alla luce di questo scenario, l’opinione prevalente è che la partita possa vedere una leggera preferenza per gli ospiti o, in alternativa, un risultato di parità, considerando la solidità difensiva del Latina e la maggiore vivacità dell’Audace Cerignola. La sfida si preannuncia tattica e equilibrata, con poche reti e grande attenzione agli episodi.

In sintesi, Latina e Audace Cerignola si affrontano in un momento molto diverso della stagione: i padroni di casa cercano di superare le difficoltà realizzative, mentre gli ospiti puntano sulla continuità di rendimento. Gli appassionati potranno seguire l’incontro su tutte le principali piattaforme dedicate alla Serie C. Per restare costantemente informati sulle analisi delle partite e sulle ultime novità dal mondo del calcio, consulta la nostra sezione dedicata ai pronostici e scopri tutte le analisi dettagliate delle prossime gare!