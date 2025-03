Home | Pronostico Juventus vs Genoa: Analisi e Statistiche

Juventus e Genoa si preparano a sfidarsi nuovamente in Serie A, una competizione che ha visto spesso la squadra torinese prevalere sui liguri. Questo incontro ripropone un classico del calcio italiano, con le due squadre che si affrontano portando con sé una storia ricca di sfide. Nel quadro delle scommesse sportive, analizzare i precedenti e le statistiche delle squadre può fornire preziose informazioni per gli appassionati di pronostici.

Statistiche e Precedenti tra Juventus e Genoa

La Juventus è storicamente la squadra che ha inflitto il maggior numero di sconfitte al Genoa in Serie A, con ben 68 vittorie su 113 incontri. I bianconeri si sono imposti in casa 43 volte, mentre i rossoblù sono riusciti a vincere solo in due occasioni allo Stadio Olimpico. I precedenti recenti mostrano una netta superiorità della Juventus, che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite con il Genoa e ha segnato tre reti nell’ultimo scontro diretto.

Analizzando le statistiche, si nota che il punteggio di 1-0 a favore della Juventus è stato il più frequente, verificatosi in 12 incontri tra le due squadre. L’ultima volta che il Genoa ha segnato più di un gol in casa della Juventus risale all’ottobre 2011. Da allora, la Juventus ha concesso solo quattro reti nei successivi 11 incontri casalinghi contro il Genoa, dimostrando la loro solidità difensiva.

Oltre alle statistiche, l’attuale stato di forma delle squadre e le dinamiche di mercato possono influenzare le quote scommesse. La Juventus, ora rafforzata da nuovi acquisti, si presenta come favorita per la prossima sfida.

In conclusione, i numeri parlano chiaro: la Juventus ha spesso avuto la meglio sul Genoa negli incontri di Serie A, con una serie di risultati positivi che ne sottolineano la supremazia storica. Con le quote che riflettono questa tendenza, gli scommettitori potrebbero considerare la Juventus come favorita, soprattutto considerando la loro imbattibilità casalinga contro i rossoblù.Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite!