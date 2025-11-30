Pronostico Juventus-Udinese: analisi, precedenti e focus Coppa Italia

La Coppa Italia torna protagonista con una sfida dal sapore classico nella serata di martedì 2 dicembre 2025: all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus ospita l’Udinese per un ottavo di finale che promette emozioni e incertezza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00, in una gara secca in cui il margine d’errore sarà ridotto al minimo. Una partita attesa sia per il blasone delle squadre coinvolte sia per il valore della posta in palio: l’accesso ai quarti di finale di una delle competizioni più affascinanti del calcio italiano.

Juventus e Udinese: stato di forma e situazione attuale delle squadre

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni altissime, ma con percorsi e umori assai diversi.

Juventus : guidata da Luciano Spalletti , la formazione bianconera sta vivendo una stagione di alti e bassi. Dopo il cambio in panchina avvenuto alla nona giornata, la squadra ha mostrato segnali di crescita sia in Champions League che in campionato. Tuttavia, la rosa è stata messa a dura prova dagli infortuni, in particolare quello di Vlahovic , la cui assenza si è fatta sentire in attacco. Nonostante ciò, la Juve ha saputo reagire, collezionando vittorie importanti e mostrando una certa solidità, soprattutto nelle competizioni a eliminazione diretta.

: guidata da , la formazione bianconera sta vivendo una stagione di alti e bassi. Dopo il cambio in panchina avvenuto alla nona giornata, la squadra ha mostrato segnali di crescita sia in che in campionato. Tuttavia, la rosa è stata messa a dura prova dagli infortuni, in particolare quello di , la cui assenza si è fatta sentire in attacco. Nonostante ciò, la ha saputo reagire, collezionando vittorie importanti e mostrando una certa solidità, soprattutto nelle competizioni a eliminazione diretta. Udinese: allenata da Kosta Runjaic, la squadra friulana sta vivendo una fase di rinnovamento. Dopo aver superato con autorità i turni preliminari di Coppa Italia, l’Udinese ha ritrovato fiducia grazie alla recente vittoria in campionato contro il Parma, interrompendo una striscia negativa di risultati. La formazione può contare su elementi di qualità come Zaniolo e Davis in attacco, ma la difesa ha mostrato qualche fragilità, avendo subito un numero considerevole di reti.

I due allenatori si trovano così a gestire situazioni differenti: Spalletti punta a sfruttare il valore della rosa, mentre Runjaic cerca compattezza e determinazione per provare l’impresa.

I numeri e i precedenti tra Juventus e Udinese nella storia della Coppa Italia

La storia delle sfide tra Juventus e Udinese è ricca di confronti, con un netto predominio della squadra torinese. Nei 111 precedenti ufficiali tra le due formazioni, la Juventus si è imposta ben 75 volte, a fronte di 14 successi friulani e 22 pareggi. Una statistica che evidenzia la tradizione favorevole dei bianconeri piemontesi, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Nella sola Coppa Italia, la Juve non ha mai perso contro l’Udinese nei quattro precedenti disputati, consolidando la sua fama di squadra da “dentro o fuori”. L’ultimo scontro diretto risale ad appena un mese fa in campionato: anche in questa occasione, la Vecchia Signora ha avuto la meglio. Tuttavia, il calcio regala spesso sorprese, e le gare a eliminazione diretta, per loro natura, possono ribaltare ogni pronostico.

Analisi del pronostico: chi parte favorito e perché

Alla vigilia del match, i pronostici degli esperti e degli operatori specializzati vedono la Juventus nettamente favorita per diversi motivi:

La superiorità tecnica della rosa a disposizione di Spalletti rispetto a quella dell’ Udinese .

rispetto a quella dell’ . Il fattore campo, con l’ Allianz Stadium che da sempre rappresenta una fortezza difficile da espugnare per chiunque.

che da sempre rappresenta una fortezza difficile da espugnare per chiunque. La tradizione positiva nei confronti diretti, confermata dalle sette vittorie nelle ultime otto sfide tra le due squadre.

Nonostante ciò, la gara non è priva di insidie: la Juve deve fare i conti con alcune assenze pesanti e con la pressione di dover “fare la partita”. L’Udinese, dal canto suo, proverà a sfruttare ogni possibile calo di concentrazione degli avversari, puntando sulle ripartenze di Zaniolo e Davis per sorprendere la retroguardia bianconera. Gli esperti sottolineano inoltre la tendenza della Juve a subire gol in casa, così come la capacità dell’Udinese di trovare la rete anche contro avversari di rango. Per questo motivo, una partita combattuta e con reti da entrambe le parti non è affatto da escludere.

In conclusione, la sfida tra Juventus e Udinese si preannuncia avvincente e aperta a qualsiasi esito, con la Juve favorita ma chiamata a non sottovalutare una Udinese determinata. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Mediaset Infinity e Italia 1.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!