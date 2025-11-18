Pronostico Juventus-Lione Women: analisi Champions League

Juventus e Lione si preparano a scendere in campo per la quarta giornata della fase campionato della Women’s Champions League. Il match si giocherà mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18:45 presso il Campo Polisportivo Alessandro La Marmora di Biella. Questa sfida rappresenta un crocevia importante per le ambizioni europee delle bianconere, impegnate contro una delle squadre più titolate del panorama femminile continentale.

La forma e il contesto delle due protagoniste europee

La Juventus Women arriva a questa gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, dopo aver ottenuto una preziosa vittoria in trasferta contro l’Atletico Madrid. Le ragazze guidate da Canzi sono attualmente ottave e in piena corsa per i playoff grazie a un percorso che, seppur altalenante tra campionato e Champions, sta mostrando segnali di crescita. Il recente successo contro il Genoa in Serie A ha dato nuova fiducia alla squadra, che ora punta a replicare le buone prestazioni anche in ambito internazionale.

può rappresentare un fattore per le bianconere, che giocheranno davanti al proprio pubblico. La squadra ha mostrato solidità ma anche qualche incertezza, soprattutto contro avversarie di alto livello.

Dall’altra parte, il Lione si presenta con un ruolino di marcia impeccabile: tre vittorie su tre in questa edizione della Champions, a conferma della forza e dell’esperienza di una formazione che ha saputo dominare la scena europea negli ultimi anni. Finora, le francesi hanno segnato 8 reti e ne hanno subite soltanto 2, dimostrando grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

Precedenti e dati chiave per leggere la sfida

Nel panorama internazionale, il Lione rappresenta una vera e propria corazzata, con numerosi titoli continentali conquistati e una rosa ricca di talento ed esperienza. Gli scontri diretti tra Juventus e Lione hanno spesso sorriso alle francesi, che partono con i favori del pronostico anche in questa occasione grazie a una tradizione vincente nelle sfide europee.

Squadra Partite vinte in Champions (stagione in corso) Gol fatti Gol subiti Juventus 1 non specificati non specificati Lione 3 8 2

ha un percorso netto in Champions. Le precedenti sfide hanno visto spesso il Lione prevalere.

Analisi e pronostico dei bookmaker: chi parte favorita?

La partita tra Juventus e Lione si preannuncia come un vero banco di prova per le bianconere, chiamate a confrontarsi con una delle realtà più solide del calcio femminile europeo. Gli esperti vedono il Lione leggermente favorito, forte di una rosa più esperta e di risultati convincenti finora. Tuttavia, giocare davanti al pubblico di casa potrebbe offrire alla Juventus quell’energia in più per tentare l’impresa. La squadra italiana dovrà mostrare grande determinazione, compattezza difensiva e sfruttare ogni occasione utile per mettere in difficoltà le avversarie. Una vittoria sarebbe fondamentale per il prosieguo del cammino europeo, ma anche un pareggio potrebbe rivelarsi prezioso in ottica qualificazione. La maggiore esperienza internazionale delle francesi, però, resta un fattore difficile da colmare.

In conclusione, Juventus e Lione daranno vita a una sfida di grande interesse, con le bianconere chiamate a dimostrare maturità contro una delle squadre più forti d’Europa. Gli abbonati potranno seguire il match in esclusiva su Disney+, collegandosi tramite la piattaforma alle 18:45 di mercoledì 19 novembre. Resta aggiornato sulle nostre analisi esclusive e scopri tutte le novità delle competizioni femminili più seguite!