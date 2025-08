Pronostico Italia volley femminile: Mondiale 2025, analisi e rivali

Il prossimo Campionato Mondiale di Pallavolo Femminile si svolgerà in Tailandia a partire dal 22 agosto 2025, rappresentando uno degli appuntamenti più attesi della stagione internazionale. La Nazionale Italiana, reduce da un ciclo di successi culminato nella conquista della Volley Nations League (VNL) 2025, arriva a questo appuntamento con grandi aspettative e una striscia di ben 28 vittorie consecutive. La squadra allenata da Julio Velasco è considerata tra le favorite per il titolo, ma dovrà affrontare avversarie di alto livello in una competizione che si annuncia equilibrata e ricca di spunti tecnici.

Italia protagonista: forma e identità della squadra azzurra

Negli ultimi anni, la Nazionale Italiana di volley femminile ha mostrato una crescita esponenziale, grazie anche al successo ottenuto alle Olimpiadi e alla recente vittoria in VNL 2025. Il gruppo, guidato da Julio Velasco, si distingue per una combinazione di esperienza e freschezza: ad eccezione del libero Monica De Gennaro, tutte le atlete sono nel pieno della carriera, forti di una maturità agonistica raggiunta in giovane età.

La leadership di Paola Egonu si è consolidata, mentre atlete come Alessia Orro hanno compiuto il salto definitivo tra le eccellenze mondiali.

La profondità del roster è garantita dal lavoro delle società di club, che hanno formato giocatrici di livello internazionale.

Questa identità forte si riflette anche nella gestione del gruppo da parte di Velasco, che ha preso decisioni coraggiose, come la mancata convocazione di alcune veterane e il lancio di nuove promesse, assicurando competitività e ricambio generazionale.

I dati salienti e i precedenti delle principali avversarie

Il percorso dell’Italia verso il titolo mondiale passerà attraverso un girone iniziale relativamente agevole con Belgio, Cuba e Slovacchia, permettendo alla squadra di trovare nuovi equilibri e testare le alternative dopo l’infortunio di Alice Degradi. Guardando ai risultati delle ultime competizioni:

Italia : 28 vittorie consecutive, vincitrice VNL 2025.

: 28 vittorie consecutive, vincitrice VNL 2025. Brasile e Giappone : principali rivali, rispettivamente con una pallavolo solida e una proposta di gioco molto spettacolare.

e : principali rivali, rispettivamente con una pallavolo solida e una proposta di gioco molto spettacolare. Stati Uniti, Cina, Turchia, Polonia e Serbia (campione uscente): compongono il gruppo delle pretendenti con maggiori possibilità.

Le statistiche recenti sottolineano la forza del movimento pallavolistico azzurro, capace di esprimere talento sia tra le titolari sia tra le riserve, mentre alcune rivali hanno preferito mantenere l’ossatura della squadra senza ricambi generazionali significativi.

Le scelte dei bookmaker e l’analisi dei pronostici

Secondo le previsioni degli esperti, l’Italia parte favorita per la conquista della semifinale, con una percentuale stimata del 90%. Seguono il Brasile (80%) e il Giappone (60%), mentre Stati Uniti, Turchia e Serbia si attestano su probabilità più basse. Questa valutazione è il risultato di diversi fattori:

La continuità di rendimento garantita dalla guida di Velasco e dalla solidità del gruppo. La presenza di giocatrici di alto livello come Egonu e Antropova, in grado di incidere nei momenti decisivi. La profondità della rosa, che permette di sopperire ad assenze importanti come quella di Degradi.

Le altre squadre, pur avendo individualità di spicco, sembrano avere qualche limite in termini di continuità o rinnovamento. Tuttavia, la formula del torneo senza sorteggi aggiuntivi nelle fasi finali rende il percorso verso la finale ben delineato e potenzialmente insidioso in ogni turno.

In conclusione, la Nazionale Italiana di volley femminile si presenta al Campionato Mondiale con tutte le carte in regola per essere protagonista, forte di una tradizione vincente e di un gruppo ben strutturato. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta sui principali canali sportivi dedicati alla pallavolo. La corsa al titolo si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, con l’Italia determinata a confermare la propria supremazia.

