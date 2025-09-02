Pronostico Italia-Polonia: analisi quarti Mondiali volley femminile

Italia e Polonia si preparano ad affrontarsi in un appuntamento di grande rilievo ai quarti di finale dei Mondiali di volley femminile, in programma mercoledì 3 settembre alle ore 15:30 in Tailandia. Le azzurre, dopo una brillante cavalcata che le ha viste protagoniste anche alle ultime Olimpiadi, puntano con decisione a un titolo mondiale che manca da ben 23 anni. Vediamo come si presentano le due squadre e quali sono le previsioni degli esperti sul match.

Un percorso trionfale per l’Italia di Velasco

La nazionale italiana arriva a questo appuntamento animata da una serie di risultati straordinari. Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi e la conquista della Volleyball Nations League, le ragazze di Julio Velasco hanno dimostrato una continuità e una determinazione fuori dal comune. Nel percorso mondiale, l’Italia ha chiuso il proprio girone a punteggio pieno, perdendo un solo set — proprio nell’ultima partita contro il Belgio — e ha poi superato agevolmente la Germania agli ottavi, imponendosi con un secco 3-0. La striscia di successi consecutivi delle azzurre è impressionante: ben 33 vittorie di fila, una sequenza che testimonia la solidità e la coesione di un gruppo guidato magistralmente dal suo allenatore. In particolare, il roster può contare su talenti del calibro di Egonu, Antropova e Orro, senza dimenticare il contributo delle altre protagoniste che hanno saputo gestire le pressioni delle grandi competizioni internazionali.

Polonia, imbattuta ma con qualche difficoltà

La Polonia si presenta ai quarti forte del primo posto nel proprio girone, conquistato a punteggio pieno, ma il cammino delle biancorosse è stato più tortuoso rispetto a quello delle azzurre. Le ragazze guidate da Stefano Lavarini hanno superato Vietnam e Kenya con relativa facilità, ma hanno dovuto lottare fino al quinto set sia contro la Germania nella fase a gironi che contro il Belgio negli ottavi di finale. Questi match, conclusi entrambi al tie-break, hanno messo in luce una certa resilienza della formazione polacca, capace di reagire nei momenti difficili, ma anche qualche difficoltà nel mantenere costanza di rendimento contro avversari di livello. La squadra arriva dunque all’appuntamento con l’Italia con la consapevolezza di dover alzare ulteriormente il proprio livello di gioco.

Precedenti e dati da tenere in considerazione

Un elemento importante in vista di questa sfida è il recente precedente tra Italia e Polonia. Le due nazionali si sono affrontate poco più di un mese fa nelle semifinali della Volleyball Nations League e in quell’occasione le azzurre si sono imposte con un netto 3-0, conquistando poi il trofeo contro il Brasile. Questo risultato rappresenta un segnale forte in favore della squadra di Velasco, che ha già dimostrato di poter gestire con autorità partite di questa importanza. Inoltre, l’Italia raggiunge per l’ottava volta consecutiva i quarti di un Mondiale, segno di una continuità ad altissimo livello che poche altre nazionali possono vantare. Di contro, la Polonia cercherà di invertire la tendenza e di sfruttare l’esperienza maturata nei match combattuti per tentare l’impresa.

L’analisi degli esperti: i pronostici per Italia-Polonia

Secondo l’analisi dei principali bookmaker e degli addetti ai lavori, l’Italia parte largamente favorita per l’accesso alla semifinale. Il percorso netto delle azzurre, la recente vittoria nella Volleyball Nations League e la solidità dimostrata in tutte le ultime competizioni internazionali rendono la nazionale di Velasco la squadra da battere. Gli esperti sottolineano come il gruppo sia solido non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale, capace di affrontare con grande maturità ogni tipo di pressione. La Polonia, pur avendo dimostrato carattere nei momenti difficili, sembra partire in posizione di sfavorita, soprattutto alla luce delle fatiche accumulate nei primi turni e del precedente negativo con l’Italia. Il pronostico degli addetti ai lavori si orienta dunque verso una nuova affermazione azzurra, con la prospettiva di un altro match da protagonista per Egonu e compagne.

In sintesi, il quarto di finale tra Italia e Polonia si preannuncia come una sfida di grande interesse, con le azzurre pronte a confermare il loro momento magico e le biancorosse determinate a cercare il colpo a sorpresa. Chi avrà la meglio sfiderà in semifinale la vincente tra Brasile e Francia. Per chi desidera informarsi sulle modalità di scommessa, è possibile consultare le principali piattaforme dedicate alle competizioni internazionali.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!