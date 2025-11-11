Pronostico Italia-Norvegia: analisi playoff e scenari qualificazione

Italia si prepara ad affrontare un momento cruciale nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra allenata da Gennaro Gattuso vive giorni di apprensione a causa delle diffide accumulate da alcuni giocatori chiave, in particolare in vista della prossima partita contro la Norvegia, in programma domenica a San Siro. In questo articolo analizzeremo il contesto della gara, lo stato di forma dei protagonisti, i dati sui precedenti e i pronostici degli addetti ai lavori riguardo le possibilità degli azzurri.

Diffide e scelte tattiche: la situazione della Nazionale italiana

L'approccio alla sfida con la Norvegia è segnato dalla necessità di gestire le diffide che pesano su alcuni elementi fondamentali per Gattuso. In particolare, Sandro Tonali non sarà schierato contro la squadra di Haaland per evitare il rischio di una squalifica che gli farebbe saltare la prima gara dei playoff. Anche Davide Frattesi e Andrea Cambiaso si trovano nella stessa situazione, sebbene il loro ruolo nello scacchiere tattico sia meno centrale rispetto a quello dell'ex Milan. Il commissario tecnico ha già anticipato che Tonali partirà titolare nella gara precedente contro la Moldavia, così da poter eventualmente scontare una squalifica in una partita meno rilevante. Questa strategia, però, dipende anche dai risultati delle altre squadre del girone, in particolare dalla sfida tra la Norvegia e l'Estonia.

Se la Norvegia dovesse vincere contro l' Estonia , per l' Italia sarebbe impossibile superarla al primo posto.

dovesse vincere contro l' , per l' sarebbe impossibile superarla al primo posto. Un eventuale passo falso della Norvegia potrebbe però cambiare le carte in tavola e costringere Gattuso a ripensare alle sue scelte.

La situazione sarà dunque chiara già prima dell'inizio della gara di Chisinau, dato che Norvegia-Estonia si giocherà qualche ora prima. In caso di pronostici rispettati, la partita di San Siro potrebbe diventare un banco di prova per provare nuove soluzioni in vista degli spareggi.

I dati del girone e i precedenti che pesano sulla corsa ai Mondiali

La corsa dell'Italia verso la qualificazione diretta è resa complicata non solo dalla situazione disciplinare, ma anche dai risultati degli avversari. La squadra di Solbakken appare favorita contro l'Estonia, spingendo dunque l'Italia verso il passaggio dai playoff. Analizzando i precedenti, emergono alcuni dati significativi:

Nazionale Ultima eliminazione ai playoff Italia Svezia (2017), Macedonia del Nord (2022)

Queste due squadre, Svezia e Macedonia del Nord, rappresentano veri e propri spauracchi nei possibili spareggi. Il tabellone dei playoff vedrà l'Italia testa di serie nel sorteggio che si terrà a Zurigo il 20 novembre. In semifinale, gli azzurri affronteranno in casa una squadra ripescata dalla Nations League, appartenente alla quarta fascia, mentre l'eventuale finale sarà contro una formazione proveniente dagli scontri tra squadre di seconda e terza fascia.

Prima fascia : Italia, Turchia, Ucraina, Polonia

: Italia, Turchia, Ucraina, Polonia Seconda fascia : Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Scozia

: Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Scozia Terza fascia : Macedonia del Nord, Albania, Bosnia, Kosovo

: Macedonia del Nord, Albania, Bosnia, Kosovo Quarta fascia: Galles, Romania, Svezia, Irlanda del Nord

Pronostico degli esperti e possibili scenari per l’Italia

I pronostici della vigilia vedono l'Italia costretta a giocarsi il tutto per tutto ai playoff, come già accaduto nelle ultime due edizioni. Gli esperti sottolineano che la gestione delle diffide e delle energie sarà fondamentale per presentarsi al meglio all'appuntamento di marzo. Da sottolineare che, al termine dell'ultimo match del girone, tutte le diffide saranno annullate, permettendo così ai giocatori di affrontare la semifinale degli spareggi senza il peso di una possibile squalifica per la finale.

Nel frattempo, l'attenzione è rivolta sia agli incroci possibili sia alle condizioni fisiche e mentali degli uomini chiave come Donnarumma, Barella, Locatelli e Cristante. Il cammino verso il mondiale resta comunque incerto, con molte variabili ancora da definire in base ai risultati delle prossime partite e agli esiti dei sorteggi.

In conclusione, la strada dell'Italia verso i Mondiali 2026 appare ancora in salita, con la necessità di gestire con attenzione le diffide e preparare al meglio la squadra per eventuali spareggi. Gli appassionati potranno seguire tutti gli sviluppi e approfondire le analisi sulle possibili avversarie consultando i principali portali sportivi specializzati.

Non perderti gli ultimi aggiornamenti: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato su pronostici, analisi e approfondimenti sulle qualificazioni ai Mondiali!