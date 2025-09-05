Pronostico Italia-Estonia: analisi, precedenti e attese

Il match tra Italia ed Estonia, in programma domani alle ore 20.45 presso lo Stadio di Bergamo, segna un momento chiave per la Nazionale Azzurra. Sarà l’esordio in panchina come Commissario Tecnico per Gennaro Gattuso, chiamato a guidare la squadra dopo la recente delusione contro la Norvegia. Un appuntamento cruciale che, oltre a rappresentare un’occasione per riscattarsi, mette subito alla prova il nuovo corso della selezione italiana.

Italia ed Estonia: forma attuale e motivazioni delle due squadre

L’atmosfera che si respira in casa Italia è di grande concentrazione e determinazione. Gattuso ha dichiarato di essere molto impegnato nelle scelte di formazione e di non lasciarsi distrarre dall’emozione dell’esordio: il pensiero principale resta quello di ottenere una vittoria netta, ma senza lasciarsi ossessionare dal numero di gol. Il nuovo Commissario Tecnico ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di proporre una partita solida, valorizzando il lavoro di squadra più che le individualità.

Durante il ritiro a Coverciano, il gruppo si è mostrato unito e motivato, pronto ad affrontare una sfida apparentemente alla portata ma comunque insidiosa. La difesa azzurra dovrebbe essere schierata a quattro con una costruzione a tre, ma Gattuso mantiene riservatezza sulle scelte tattiche definitive.

Dall’altra parte, l’Estonia arriva all’appuntamento con una posizione bassa nel ranking FIFA (126° posto), ma con la voglia di sorprendere e mettere in difficoltà una squadra più quotata. I baltici hanno dimostrato, nelle recenti uscite, di essere un gruppo ben organizzato e di saper mantenere il possesso palla, soprattutto grazie al lavoro del loro giovane allenatore.

I precedenti tra Italia ed Estonia: una storia a senso unico

I dati storici sorridono nettamente agli Azzurri nei confronti con l’Estonia. In sette incontri ufficiali, la Nazionale Italiana ha sempre avuto la meglio, con l’ultimo precedente che risale al novembre 2020: in quell’occasione, a Firenze, l’Italia si impose con un netto 4-0, grazie alle reti di Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini.

Guardando ai risultati recenti, l’Estonia ha raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro partite del girone, battendo la Moldova e perdendo di misura contro la Norvegia e due volte contro Israele. Nonostante la differenza di valori in campo, il calcio ha spesso riservato sorprese e la formazione estone, come ricordato anche da Gattuso, ha tenuto testa a formazioni più quotate, mostrando carattere e organizzazione.

Pronostico sul match e chiavi tattiche secondo gli esperti

Alla luce delle informazioni raccolte, il pronostico degli addetti ai lavori pende chiaramente dalla parte dell’Italia. La qualità superiore della rosa azzurra, unita alla necessità di riscattare la sconfitta subita contro la Norvegia, spinge a credere in una prestazione convincente degli uomini di Gattuso.

Tuttavia, va sottolineato come lo stesso Commissario Tecnico abbia invitato a non sottovalutare l’impegno: l’Estonia ama costruire il gioco dal basso e propone un calcio moderno, grazie anche alle idee del suo giovane allenatore. Gli Azzurri dovranno mantenere alta la concentrazione, evitando cali di tensione e cercando di imporsi con umiltà ma anche con la giusta dose di sicurezza nelle proprie capacità.

Tra i protagonisti attesi c’è anche Nicolò Barella, che ha espresso la volontà di migliorare le proprie prestazioni in nazionale e di riportare l’Italia ai vertici del calcio internazionale. L’atteggiamento mentale, secondo le parole di Gattuso, sarà la chiave: umiltà nell’approccio e coraggio nelle giocate difficili.

In sintesi, Italia–Estonia rappresenta una sfida fondamentale per il cammino degli Azzurri nella competizione. Il favore del pronostico è tutto per la squadra di Gattuso, che però dovrà confermare sul campo le aspettative. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su Rai 1.

