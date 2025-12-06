Pronostico Italia-Canada-Qatar-Svizzera: analisi girone Mondiali

Il sorteggio dei gironi per i Mondiali di calcio 2026 ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi italiani. La nazionale guidata da Gattuso, qualora superasse i playoff di marzo, si troverebbe inserita nel girone B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. L’evento, che si disputerà tra l’11 giugno e il 19 luglio 2026, si preannuncia ricco di emozioni, con la speranza che gli azzurri riescano a conquistare un posto tra le protagoniste della competizione mondiale.

Il cammino degli azzurri verso il Mondiale: playoff decisivi e girone alla portata

Prima di pensare alle sfide mondiali, l’Italia dovrà affrontare due impegni fondamentali nei playoff di marzo. Il 26 marzo, a Bergamo, gli azzurri sfideranno l’Irlanda del Nord in semifinale. Successivamente, in caso di vittoria, dovranno vedersela il 31 marzo con la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Solo superando questi ostacoli, la squadra potrà finalmente accedere alla fase finale del torneo.

Il sorteggio ha sorriso all’Italia, assegnandole un girone considerato abbordabile dagli addetti ai lavori. Il Canada, pur essendo una delle nazioni ospitanti, non rappresenta una forza dominante nel panorama calcistico mondiale, mentre il Qatar è visto come la squadra meno pericolosa del gruppo. L’avversario più ostico sarà con ogni probabilità la Svizzera, che negli ultimi anni si è dimostrata una rivale difficile per gli azzurri. Tuttavia, il percorso per la nazionale italiana appare meno accidentato rispetto ad altre edizioni, alimentando l’ottimismo e i pronostici favorevoli tra i tifosi e gli esperti.

Irlanda del Nord e la vincente di Galles-Bosnia sono gli ostacoli ai playoff

Precedenti e dati storici: attenzione alla Svizzera, la bestia nera degli azzurri

Il passato recente tra Italia e Svizzera suggerisce prudenza. Negli ultimi anni, la nazionale elvetica ha rappresentato una vera e propria bestia nera per gli azzurri. Due episodi su tutti sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi:

Nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2022 , la Svizzera ha costretto l’Italia ai playoff, complice anche i rigori sbagliati da Jorginho nei match decisivi.

, la ha costretto l’Italia ai playoff, complice anche i rigori sbagliati da nei match decisivi. All’Euro 2024, la Svizzera ha eliminato l’Italia in una partita in cui gli azzurri hanno faticato a trovare gioco e determinazione.

Questi precedenti rendono la sfida con la Svizzera particolarmente delicata. Tuttavia, il resto del girone offre spazi per il riscatto: il Canada non ha una grande tradizione calcistica e il Qatar è considerato la squadra più debole tra le teste di serie. In generale, la storia suggerisce che, se l’Italia saprà ritrovare autostima e coesione, le possibilità di superare la fase a gironi siano concrete.

Pronostico sull’Italia nel girone B: ottimismo con riserva

L’atmosfera attorno all’Italia è improntata all’ottimismo, anche grazie a un sorteggio che ha evitato avversari di primissimo piano. Gli esperti sottolineano come il girone B sia alla portata, purché la squadra riesca a superare i playoff e a presentarsi al meglio della forma. I principali motivi di fiducia derivano dal potenziale qualitativo degli azzurri e dall’esperienza internazionale maturata negli ultimi anni.

La prudenza, però, è d’obbligo. I precedenti con la Svizzera impongono di non sottovalutare nessun avversario, mentre il Canada, giocando in casa, potrebbe beneficiare del supporto del pubblico e di una motivazione extra. Il Qatar, invece, pur essendo meno temibile, non va considerato una semplice comparsa. In sintesi, il pronostico vede l’Italia in una posizione di vantaggio per la qualificazione agli ottavi, ma sarà necessario affrontare ogni partita con la giusta concentrazione e determinazione.

L’Italia ha le carte in regola per passare il turno

La Svizzera resta l’avversario più insidioso

Canada e Qatar possono creare sorprese, ma appaiono meno temibili

In definitiva, il sorteggio dei Mondiali 2026 apre scenari favorevoli per l’Italia, a patto di superare l’ostacolo playoff di marzo. Il girone B offre una concreta possibilità di avanzare nella competizione, ma sarà fondamentale approcciare ogni sfida con la massima attenzione, soprattutto nei confronti della Svizzera. Per chi volesse seguire da vicino l’evoluzione dei pronostici e approfondire le analisi sulle prossime partite degli azzurri, il consiglio è di consultare regolarmente le nostre rubriche dedicate. Scopri tutte le novità e resta aggiornato con le analisi di Sport.it sulle qualificazioni e il cammino dell’Italia verso il Mondiale!