Pronostico Inter-Sassuolo: analisi, precedenti e favorite

Inter e Sassuolo si preparano a scendere in campo domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45 presso lo storico Giuseppe Meazza per la quarta giornata della Serie A. La partita, attesa con grande interesse dagli appassionati, promette emozioni e colpi di scena. Questa sfida mette di fronte due squadre che, seppur con ambizioni differenti, arrivano al match desiderose di riscatto e conferme.

Uno sguardo alla forma delle squadre prima del match

Il percorso dell’Inter di Cristian Chivu in questo inizio di stagione è stato caratterizzato da risultati altalenanti. Dopo una vittoria inaugurale contro il Torino, i nerazzurri hanno subito due sconfitte consecutive, la prima in casa contro l’Udinese e la seconda in trasferta nel sentitissimo derby d’Italia contro la Juventus. Nonostante la recente vittoria in Champions League ad Amsterdam che ha riportato un po’ di fiducia nell’ambiente, la squadra ha bisogno di stabilità e continuità per non perdere terreno in classifica. Il reparto offensivo ha dimostrato grande efficacia con ben 9 gol segnati in tre gare, ma la difesa ha mostrato alcune fragilità concedendo 6 reti agli avversari. In particolare, si attende una prova da leader da parte di Lautaro Martinez, chiamato a guidare la squadra nel momento cruciale.

Dall’altra parte, il Sassuolo di Fabio Grosso affronta la stagione del ritorno in Serie A con il desiderio di dimostrare di poter competere nella massima categoria. La vittoria contro la Lazio ha dato morale ai neroverdi, che però hanno incontrato alcune difficoltà in trasferta e si presentano al Meazza con soli tre punti raccolti. Non mancano le assenze per infortunio, come quelle di Thorstvedt e Skjellerup, ma la squadra può contare su un gruppo quasi al completo e sulla voglia di sorprendere ancora. Laurienté sarà uno degli uomini chiave per tentare l’impresa contro una delle big del campionato.

I precedenti tra Inter e Sassuolo: statistiche e curiosità

La storia recente degli incontri tra Inter e Sassuolo è ricca di partite spettacolari e mai banali. Negli ultimi cinque confronti diretti, i nerazzurri hanno raccolto tre vittorie, mentre i neroverdi si sono imposti in due occasioni. Curiosamente, non si sono mai registrati pareggi, a conferma di una sfida spesso aperta e ricca di reti. Il Meazza non è sempre stato un fortino inespugnabile per l’Inter, dato che il Sassuolo è riuscito più volte a ottenere risultati di prestigio proprio a Milano, alimentando la nomea di “bestia nera” per la formazione emiliana. Questi dati suggeriscono che anche la partita di domenica possa offrire spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto.

Ultimi 5 incontri Vittorie Inter Vittorie Sassuolo Pareggi Inter vs Sassuolo 3 2 0

Pronostico: Inter favorita, ma attenzione alle sorprese

I principali bookmaker considerano l’Inter la squadra favorita per la vittoria nei 90 minuti, specie dopo il successo europeo che ha rinvigorito l’ambiente. Tuttavia, la formazione di Chivu non può permettersi di sottovalutare il Sassuolo, reduce da una vittoria di prestigio e storicamente capace di mettere in difficoltà i nerazzurri, soprattutto a San Siro. L’Inter dovrà mostrare maggiore attenzione difensiva rispetto alle ultime uscite, evitando quegli errori che sono costati caro contro Juventus e Udinese. Il Sassuolo, dal canto suo, punterà tutto sulla compattezza e sulla rapidità delle ripartenze, cercando di sfruttare eventuali spazi concessi dai padroni di casa. In sintesi, nonostante i favori del pronostico pendano dalla parte nerazzurra, la gara si preannuncia combattuta e aperta a più soluzioni, mantenendo quell’alone di imprevedibilità che ha spesso caratterizzato questo confronto.

In conclusione, la sfida tra Inter e Sassuolo si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata di Serie A, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta esclusiva su DAZN, sia su smart TV che in streaming tramite dispositivi mobili. Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire quale formazione saprà imporsi.

Segui i nostri approfondimenti e non perdere le analisi dettagliate sulle prossime sfide di Serie A!