Pronostico Inter-Cremonese: analisi, stato di forma e statistiche

La Serie A si accende con una sfida inaspettatamente equilibrata: Inter e Cremonese si affronteranno sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso lo storico San Siro di Milano. Il match, valevole per la sesta giornata del massimo campionato italiano, mette di fronte due squadre che, sorprendentemente, condividono il medesimo punteggio dopo cinque turni. L’appuntamento promette emozioni intense, sia per il valore dei punti in palio che per il prestigio della competizione.

Inter e Cremonese: due percorsi sorprendenti in questo avvio di stagione

Il campionato di Serie A 2025/26 regala un inizio ricco di sorprese, a partire proprio dal cammino parallelo di Inter e Cremonese. I nerazzurri guidati da Chivu arrivano all’appuntamento forti di uno stato di forma eccellente, certificato dalla recente vittoria europea contro lo Slavia Praga e da una striscia di 17 partite casalinghe senza sconfitte (di cui ben 14 vinte). L’entusiasmo a Milano è palpabile anche grazie alle novità legate al nuovo stadio, elementi che alimentano la fiducia dell’ambiente.

La formazione si sta consolidando, con il tandem Thuram-Lautaro protagonista in attacco e Calhanoglu regista affidabile a centrocampo.

protagonista in attacco e regista affidabile a centrocampo. Piccoli dubbi per Thuram dopo l’ultimo impegno europeo, ma la rosa offre valide alternative come Pio Esposito e Bonny.

Dall’altra parte, la Cremonese di Davide Nicola stupisce tutti: ancora imbattuta dopo cinque giornate e con la fiducia alle stelle, vanta risultati di prestigio anche contro avversari di alto livello. Tuttavia, deve fare i conti con assenze pesanti come quelle di Collocolo e soprattutto di Jamie Vardy, oltre a diversi altri giocatori chiave fuori per infortunio. Il gruppo grigiorosso punta sull’entusiasmo e sulla voglia di emergere, nonostante il difficile ambiente rappresentato da uno stadio privo dei propri tifosi ospiti per ragioni di ordine pubblico.

Precedenti e dati statistici: numeri che raccontano il confronto

I precedenti tra Inter e Cremonese arricchiscono il fascino dell’incontro. Storicamente, il Meazza si è dimostrato un fortino per i nerazzurri, che mantengono un’imbattibilità interna impressionante. Negli ultimi confronti diretti, la Cremonese ha raramente raccolto punti a Milano, ma la stagione attuale suggerisce che i valori in campo potrebbero essere meno scontati del previsto.

Ultime 5 gare casalinghe Inter Risultato Inter vs Torino Vittoria Inter vs Genoa Vittoria Inter vs Lazio Pareggio Inter vs Udinese Vittoria Inter vs Atalanta Vittoria

La Cremonese, invece, ha già dimostrato in questo inizio di stagione di poter strappare risultati a squadre blasonate, come accaduto contro il Milan alla prima giornata. Questo spirito battagliero potrebbe rappresentare una variabile in grado di rendere il match più combattuto del previsto.

Il pronostico: favoriti i nerazzurri, ma attenzione alle sorprese

L’analisi degli osservatori e dei principali bookmaker indica chiaramente la Inter come favorita, soprattutto per i numeri straordinari fatti registrare tra le mura amiche e per la rosa quasi al completo. Tuttavia, la Cremonese si presenta a San Siro con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, galvanizzata da una partenza di stagione superiore alle aspettative.

Inter favorita grazie a:

favorita grazie a: Striscia positiva interna



Qualità del reparto offensivo



Condizione mentale e fisica ottimale

Cremonese pronta a sfruttare:

pronta a sfruttare: Entusiasmo e organizzazione



Carenza di pressioni esterne



Possibile sorpresa in caso di episodio favorevole

Gli addetti ai lavori prevedono una gara combattuta, ma con i padroni di casa in grado di imporsi grazie al maggior tasso tecnico e alla profondità della rosa. La Cremonese, pur priva di elementi chiave, cercherà di far valere la propria compattezza difensiva e la voglia di stupire ancora.

In conclusione, Inter-Cremonese si preannuncia come un confronto dal sapore particolare, con la formazione di Chivu chiamata a confermare la propria superiorità in casa e la squadra di Nicola determinata a difendere l'imbattibilità.