Pronostico Gubbio-Livorno: analisi, forma e tendenze Serie C

Il 29 novembre 2025, alle ore 14:30, lo Stadio Pietro Barbetti ospiterà un interessante incontro di Serie C tra Gubbio e Livorno. Questo match si preannuncia intenso e combattuto, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi in una fase cruciale della stagione. Analizzeremo il contesto delle due squadre, i dati più rilevanti e il pronostico principale per questa sfida.

Gubbio e Livorno: dinamiche opposte e forme a confronto

Il Gubbio arriva a questa gara in uno stato di forma decisamente positivo. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha conquistato otto punti, frutto di tre pareggi e due vittorie. I risultati recenti parlano chiaro: 1-1 contro Juventus U23, 1-1 a Ravenna, 1-1 con Ascoli, un movimentato 3-3 contro Ternana e la brillante vittoria per 3-0 in trasferta contro il Carpi. Questo trend evidenzia una buona continuità realizzativa, con nove reti all’attivo e una media superiore a 1,5 gol per partita.

Solidità difensiva e organizzazione tattica, soprattutto nelle fasi cruciali

e organizzazione tattica, soprattutto nelle fasi cruciali Fattore campo spesso determinante

spesso determinante Giocatori chiave sempre disponibili, nessun infortunio segnalato

Di contro, il Livorno si presenta a Gubbio dopo un periodo complicato. Nelle ultime cinque gare, la squadra ha raccolto solo una vittoria e un pareggio, subendo ben tre sconfitte: 3-1 dalla Torres, 1-1 contro Ravenna, 0-2 dal Carpi, 2-3 dal Forlì e un altro 0-2 dal Perugia. I dieci gol subiti in queste partite sottolineano alcune fragilità difensive che la squadra dovrà necessariamente correggere per invertire la tendenza.

Difficoltà nella fase di copertura, soprattutto in trasferta

Squadra che predilige ripartenze veloci ma soffre nei momenti di pressione avversaria

Assenza di infortuni, ma necessità di ritrovare equilibrio tra i reparti

Dati, tendenze recenti e precedenti tra le due squadre

L’analisi dei dati conferma l’ottimo momento del Gubbio, imbattuto da cinque partite e sempre capace di segnare. La squadra di casa vanta anche una notevole solidità collettiva, come dimostrato dalla recente vittoria esterna con il Carpi. Il Livorno, al contrario, ha faticato sia in casa che in trasferta, con dieci reti subite e tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Un altro dato interessante è la frequenza di partite con più di due gol, sia per il Gubbio che per il Livorno, segno che entrambe le squadre tendono a rendere vivaci i propri incontri.

Ultime 5 partite Gubbio Ultime 5 partite Livorno 1-1 vs Juventus U23 3-1 vs Torres 1-1 vs Ravenna 1-1 vs Ravenna 1-1 vs Ascoli 0-2 vs Carpi 3-3 vs Ternana 2-3 vs Forlì 3-0 vs Carpi 0-2 vs Perugia

Il pronostico dei bookmaker: solidità e fattore campo per il Gubbio

Alla luce dei dati raccolti, il pronostico tende a favorire il Gubbio, soprattutto grazie alla buona forma recente e al vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. La squadra umbra ha mostrato una notevole costanza nel rendimento e una capacità di mantenere equilibrio tattico, elementi che possono fare la differenza in una partita così delicata. Il Livorno, invece, dovrà lavorare molto sul piano difensivo e sul recupero della concentrazione nei momenti chiave del match. Gli indicatori più recenti suggeriscono che la soluzione più logica sia quella di puntare sulla doppia chance a favore dei padroni di casa o sul pareggio, premiando la solidità e la costanza del Gubbio.

In conclusione, il confronto tra Gubbio e Livorno si preannuncia equilibrato ma con un leggero vantaggio per i padroni di casa, forti di un periodo positivo e di una buona organizzazione tattica. Gli appassionati potranno seguire questa sfida interessante e, se interessati, valutare le principali piattaforme di scommesse sportive per confrontare le proposte dedicate all’incontro. Resta informato con i nostri approfondimenti e scopri tutte le analisi sulle partite più attese del calcio italiano!