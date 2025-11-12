Pronostico Gibilterra-Montenegro: analisi e focus pre-partita

Le Qualificazioni Mondiali 2026 vedranno venerdì 14 novembre 2025, alle ore 20:45, affrontarsi presso l’Europa Point Stadium le nazionali di Gibilterra e Montenegro. Questa sfida, valida per la nona giornata del girone, ha perso gran parte del suo significato competitivo ma resta un appuntamento importante per l’orgoglio delle due selezioni e per gli appassionati che seguono con interesse lo sviluppo delle qualificazioni.

Gibilterra e Montenegro a caccia di riscatto e orgoglio

La partita tra Gibilterra e Montenegro si svolge in un contesto in cui le motivazioni principali sono legate all’orgoglio e alla voglia di chiudere nel migliore dei modi una campagna di qualificazione complicata per entrambe. Gibilterra si presenta alla sfida con sei sconfitte in altrettanti incontri, soltanto due gol realizzati e ben venti subiti, numeri che evidenziano tutte le difficoltà della formazione guidata da Wiseman. La squadra britannica, ultima nel ranking FIFA con la posizione numero 200, non ha più nulla da perdere e vuole almeno cancellare lo zero in classifica, magari con una prestazione all’altezza davanti ai propri tifosi.

Sul fronte opposto, il Montenegro arriva in trasferta con sei punti raccolti nelle precedenti partite, frutto di due vittorie e quattro sconfitte. Anche per gli uomini di Vučinić la qualificazione è ormai compromessa, ma l’obiettivo è confermare la superiorità mostrata nei confronti diretti e concludere il girone con dignità. Il divario tra le due realtà appare evidente anche nel confronto tra i rispettivi valori tecnici e nell’esperienza internazionale, ma il calcio sa regalare sorprese, soprattutto in gare dove la pressione della posta in palio viene meno.

Gibilterra : ultima in classifica, zero punti, 2 gol fatti, 20 subiti

: ultima in classifica, zero punti, 2 gol fatti, 20 subiti Montenegro : sei punti raccolti, 4 gol fatti, 13 subiti

: sei punti raccolti, 4 gol fatti, 13 subiti Obiettivo Gibilterra: interrompere la serie negativa e segnare almeno un gol

Obiettivo Montenegro: consolidare il secondo successo consecutivo contro la formazione britannica

I precedenti e i dati più significativi della sfida

Guardando ai numeri che accompagnano le due nazionali, emerge una netta supremazia del Montenegro nei confronti di Gibilterra. Le ultime tre partite ufficiali tra le due selezioni hanno visto i montenegrini imporsi con ampio margine, totalizzando dieci reti segnate e subendone soltanto due. Questo andamento si riflette anche nei rispettivi andamenti difensivi, con Gibilterra che fatica enormemente a mantenere la porta inviolata e il Montenegro che, pur non eccellendo, mostra maggiore solidità e capacità di gestione delle sfide contro avversari di livello simile.

Ultimi 3 incontri Risultato Gibilterra vs Montenegro 0-4 Montenegro vs Gibilterra 3-1 Gibilterra vs Montenegro 0-3

Le statistiche difensive sono altrettanto indicative: Gibilterra ha incassato una media di oltre tre gol a partita, mentre il Montenegro, pur avendo subito tredici reti, ha affrontato avversari di caratura superiore in alcune occasioni. Questa differenza si riflette nella fiducia con cui i montenegrini si presentano all’appuntamento, forti anche di un gruppo compatto e privo di assenze rilevanti.

Il pronostico degli esperti: Montenegro favorito, ma attenzione alle sorprese

L’analisi degli addetti ai lavori vede il Montenegro come chiaramente favorito per questa sfida. La differenza di valori tecnici, la maggiore esperienza internazionale e i risultati dei precedenti confronti suggeriscono che la formazione ospite abbia tutte le carte in regola per imporsi. Tuttavia, in partite dove l’obiettivo principale è l’orgoglio, il calcio può riservare qualche sorpresa, specie se una delle due squadre abbassa la guardia.

Gli esperti suggeriscono che il Montenegro abbia l’opportunità di chiudere la pratica già nel primo tempo, sfruttando la fragilità difensiva di Gibilterra. Allo stesso tempo, non è da escludere la possibilità che i padroni di casa possano trovare la via del gol, magari approfittando di una minore concentrazione degli ospiti in una partita che non conta nulla per la classifica. In ogni caso, la previsione resta per una gara con diverse reti e con la squadra montenegrina largamente favorita. Gli allenatori dovrebbero schierare le formazioni tipo, con Walker e Adam Marušić tra i protagonisti più attesi.

Favorito: Montenegro

Possibili marcatori: attenzione ai giocatori offensivi montenegrini

Possibile sorpresa: Gibilterra in gol per la prima volta dopo diverse partite

In conclusione, Gibilterra-Montenegro si presenta come una sfida dal pronostico sbilanciato verso gli ospiti, ma con l’orgoglio che potrebbe giocare un ruolo importante soprattutto per i padroni di casa. Per seguire l’incontro in diretta, sarà possibile collegarsi a UEFA TV oppure ai canali dedicati di Sky Sport. Ricordiamo che ogni previsione dovrebbe essere valutata con responsabilità e senza eccessivi rischi.

