Pronostico Getafe-Alaves: analisi, precedenti e focus formazioni

La sesta giornata della Liga Spagnola vede in programma una sfida particolarmente interessante tra Getafe e Alaves, in programma mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 19:00 al Coliseum Alfonso Pérez. Questa partita si inserisce in un turno infrasettimanale che potrebbe ridisegnare le posizioni di classifica delle due compagini, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno ma pronte a rilanciarsi in campionato. Il match promette equilibrio e tensione, con punti pesanti in palio in una fase già cruciale della stagione.

Getafe e Alaves: due percorsi simili ma con umori diversi

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta: il Getafe è stato battuto dal Barcellona, mentre l’Alaves ha ceduto in casa al Siviglia. Nonostante ciò, la classifica vede i padroni di casa con due punti di vantaggio sugli ospiti, a conferma di un avvio di stagione leggermente più brillante. Il Getafe ha saputo sfruttare il fattore campo nell’unica gara interna disputata, vincendo con autorità e mostrando una buona organizzazione difensiva. Il momento positivo è alimentato dalle prestazioni di Liso, autore di tre reti in quattro partite, e dalla regia di Luis Milla, capace di fornire già quattro assist. La squadra allenata da Bordalás sembra aver trovato una propria identità, nonostante qualche acciacco a livello fisico che non ha però intaccato il rendimento della rosa.

Il Getafe ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque uscite.

ha ottenuto tre successi nelle ultime cinque uscite. Al Coliseum Alfonso Pérez i risultati sono stati spesso favorevoli ai padroni di casa.

i risultati sono stati spesso favorevoli ai padroni di casa. La difesa si è dimostrata solida, con pochi gol subiti in casa.

L’Alaves, invece, alterna momenti positivi ad altri meno brillanti. Dopo aver vinto contro il Levante e aver espugnato il difficile campo dell’Athletic Bilbao, la formazione ospite ha subito qualche battuta d’arresto. Oltre agli infortuni che limitano le scelte, la squadra di Luis Garcia fatica a trovare continuità realizzativa, pur mostrando una discreta capacità di manovra a centrocampo. Il dato che spicca è il maggior numero di passaggi completati rispetto agli avversari, ma la concretezza sotto porta rimane un obiettivo da migliorare.

Precedenti storici e statistiche chiave del confronto

La storia recente degli scontri diretti tra Getafe e Alaves evidenzia un dato interessante: negli ultimi nove anni, il fattore campo ha quasi sempre fatto la differenza. Solamente in un’occasione, infatti, la squadra in trasferta è riuscita a imporsi, ed è accaduto proprio nell’ultimo confronto diretto del febbraio 2025, quando il Getafe ha espugnato il campo dell’Alaves. Per il resto, dal 2017 in avanti, chi ha giocato tra le mura amiche ha sempre portato a casa almeno un punto. Questo trend sottolinea quanto il supporto del pubblico possa risultare determinante, soprattutto in partite dal pronostico equilibrato.

Anno Risultato Campo 2025 Alaves 0-1 Getafe Alaves (unica vittoria ospite) 2024 Getafe 2-1 Alaves Getafe 2023 Alaves 1-0 Getafe Alaves 2022 Pareggio Entrambe

Spicca la tendenza al basso numero di gol segnati negli ultimi incroci: spesso si è trattato di partite molto tattiche, con pochi episodi a fare la differenza, e il segno “NO GOL” è stato ricorrente.

Analisi e pronostico degli esperti sulla sfida di Liga

L’analisi degli esperti indica come favorito il Getafe, forte del fattore campo e di una maggiore solidità difensiva. Il rendimento casalingo dei madrileni è stato finora convincente, e la presenza di elementi chiave come Liso e Milla può fare la differenza soprattutto nelle situazioni di equilibrio. L’Alaves resta una squadra imprevedibile, capace di imprese come la vittoria a Bilbao, ma la scarsa continuità e alcune assenze importanti potrebbero pesare. Si prevede una partita molto combattuta, dove la tattica sarà centrale e le occasioni da gol potrebbero essere poche.

Il Getafe parte favorito grazie a una migliore forma e al supporto del pubblico.

parte favorito grazie a una migliore forma e al supporto del pubblico. L’ Alaves dovrà affidarsi a ripartenze e alla compattezza difensiva.

dovrà affidarsi a ripartenze e alla compattezza difensiva. La partita potrebbe essere decisa da un singolo episodio, come spesso accaduto in passato.

Le probabili formazioni vedono il Getafe schierato con il 5-3-2 e l’Alaves con il 4-3-3, a conferma di una sfida dove gli equilibri saranno fondamentali. L’attenzione sarà massima su Liso, vero uomo chiave per i padroni di casa, e su Boye per gli ospiti, chiamato a dare profondità all’attacco.

In conclusione, Getafe-Alaves è una partita che racchiude tanti spunti di interesse, sia dal punto di vista tattico che per la lotta in classifica. Il fattore campo e la storia recente sorridono ai padroni di casa, ma l’Alaves ha già dimostrato di poter sorprendere. Gli appassionati potranno seguire la partita in esclusiva su DAZN, disponibile sia su smart tv che in streaming su dispositivi mobili.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!