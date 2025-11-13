Pronostico Georgia-Spagna: analisi, precedenti e previsioni

Le qualificazioni al Mondiale 2026 entrano nel vivo con l’attesa sfida Georgia-Spagna, in programma sabato alle 18:00. Il match rappresenta un crocevia fondamentale per la nazionale iberica, che punta a mettere in cassaforte il pass per la rassegna iridata. La partita si svolge nell’ambito della quinta giornata del girone, con i riflettori puntati sia sulle ambizioni delle Furie Rosse sia sul desiderio della Georgia di chiudere con dignità il percorso di qualificazione.

Come arrivano Georgia e Spagna all’appuntamento decisivo

La Spagna si presenta al confronto con la Georgia da capolista del girone. Con tre punti di vantaggio sulla Turchia, gli uomini guidati da de la Fuente hanno l’opportunità di chiudere matematicamente il discorso qualificazione già con una vittoria. Nonostante alcune tensioni interne, come la recente polemica tra la federazione e il Barcellona per la gestione dell’infortunio di Lamine Yamal, la squadra sembra aver mantenuto alta la concentrazione.

Spagna imbattuta nelle quattro gare precedenti del girone

imbattuta nelle quattro gare precedenti del girone 15 gol segnati e nessuno subito: difesa di ferro

Motivazioni extra per chiudere la pratica qualificazione in anticipo

La Georgia, invece, si trova ormai fuori dai giochi per la qualificazione. Solo tre punti raccolti in quattro partite hanno spento le speranze della nazionale caucasica, che ora può solo puntare a una prestazione d’orgoglio davanti al proprio pubblico. La squadra, guidata da alcuni talenti come Kvaratskhelia, cercherà di limitare i danni e, magari, mettere in difficoltà una delle favorite.

Precedenti e statistiche salienti della sfida

I dati delle partite precedenti sottolineano la netta superiorità della Spagna nel girone. I 15 gol realizzati senza subire reti rappresentano una statistica di rilievo, che testimonia la solidità difensiva e la capacità realizzativa della squadra iberica. Inoltre, la Georgia ha raccolto troppo poco per poter impensierire realisticamente le Furie Rosse:

Squadra Punti Gol segnati Gol subiti Spagna 12 15 0 Georgia 3 – –

La Spagna ha sempre vinto senza subire gol

ha sempre vinto senza subire gol La Georgia non è mai riuscita a impensierire le big del girone

Questi numeri rafforzano la percezione di una partita a senso unico, almeno sulla carta, con la squadra iberica nettamente favorita.

Analisi del pronostico: Spagna favorita per la vittoria

Alla luce del percorso fin qui tracciato, il pronostico dei principali bookmaker converge su una vittoria della Spagna. La formazione guidata da de la Fuente, pur dovendo fare a meno del giovane talento Lamine Yamal, ha dimostrato una compattezza e una qualità che difficilmente possono essere scalfite dalla Georgia in questa fase.

Motivazioni elevate: la possibilità di chiudere il discorso qualificazione è uno stimolo importante

Solidità difensiva: nessun gol subito nelle partite precedenti

Potenziale offensivo: tanti giocatori in grado di andare a segno

Per la Georgia, la sfida rappresenta soprattutto un’occasione per testare la propria crescita contro una delle potenze del calcio europeo. Tuttavia, il divario tecnico appare marcato, e ogni elemento oggettivo suggerisce che la Spagna abbia tutte le carte in regola per conquistare i tre punti e avvicinarsi, se non già raggiungere, la qualificazione ufficiale al Mondiale.

In conclusione, la partita tra Georgia e Spagna si preannuncia come un’occasione per vedere in campo una delle migliori realtà europee contro una squadra in cerca di riscatto. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sia in streaming su UEFA TV sia in diretta TV su Sky Sport. Per chi desidera approfondire analisi e pronostici su tutte le competizioni più seguite, il consiglio è di consultare regolarmente la nostra sezione dedicata e restare aggiornato.

