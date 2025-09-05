Pronostico Georgia-Bulgaria: analisi e previsioni qualificazione

La sfida tra Georgia e Bulgaria si disputerà domenica 7 settembre alle ore 15:00, valida per la seconda giornata di qualificazioni al Mondiale 2026. L’incontro assume connotati decisivi per il prosieguo del percorso nel girone E, che vede già alcune gerarchie emergere dopo la prima giornata. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta e ora devono necessariamente inseguire un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Georgia e Bulgaria: situazione nel girone e stato di forma

Le due nazionali, Georgia e Bulgaria, si presentano a questo appuntamento reduci da una partenza difficile: la Georgia ha ceduto contro la Turchia, mentre la Bulgaria è stata superata dalla Spagna. Questo significa che il confronto diretto acquisisce un peso specifico fondamentale, perché una seconda sconfitta potrebbe pregiudicare seriamente il cammino di qualificazione, soprattutto in un girone ristretto a sole quattro squadre.

: squadra in crescita, con elementi tecnici capaci di cambiare il corso della gara in ogni momento. Bulgaria: formazione che deve ancora trovare la giusta quadratura, con alcune difficoltà evidenziate già nella gara d’esordio.

I padroni di casa hanno dimostrato una maggiore vivacità e coesione, grazie anche alla presenza di giocatori di talento come Kvaratskhelia e Mikautadze, che rappresentano delle risorse preziose soprattutto in una partita che richiede lucidità e determinazione. La Bulgaria, invece, sembra faticare a trovare la via del gol e mostra alcune fragilità difensive che potrebbero rivelarsi determinanti.

Dati, precedenti e probabili formazioni in campo

Analizzando i dati disponibili e i precedenti recenti, emerge come la Georgia abbia spesso saputo sfruttare il fattore campo a proprio favore nelle qualificazioni internazionali. La Bulgaria, dal canto suo, non vanta una tradizione particolarmente positiva contro avversarie di medio-alto livello negli ultimi anni.

Squadra Ultima partita Risultato Georgia Vs Turchia Sconfitta Bulgaria Vs Spagna Sconfitta

Le formazioni probabili vedono la Georgia schierarsi con un 4-4-2 che prevede Mamardshavili tra i pali e la coppia d’attacco formata da Mikautadze e Kvaratskhelia. La Bulgaria risponde con un 4-3-3, puntando sulla freschezza di Kolev e Kirilov in avanti.

Analisi del pronostico: Georgia favorita per la vittoria

Secondo le valutazioni degli addetti ai lavori, la Georgia parte nettamente favorita in questa sfida. Il motivo principale risiede nella qualità complessiva della rosa, nella maggiore determinazione mostrata in campo e nella presenza di giocatori in grado di fare la differenza in fase offensiva. Inoltre, il fattore campo potrebbe pesare, considerando la tradizione positiva della Georgia nelle gare casalinghe.

appare in difficoltà a livello offensivo, come dimostrato dall’ultima prestazione. Il secondo posto nel girone è ancora raggiungibile per la Georgia , che può puntare a rimanere in corsa fino all’ultimo.

, che può puntare a rimanere in corsa fino all’ultimo. La solidità difensiva mostrata dalla Georgia potrebbe essere un ulteriore fattore determinante contro una Bulgaria poco brillante davanti alla porta avversaria.

Tutto lascia pensare che la Georgia possa conquistare i tre punti e mantenere vive le proprie speranze di qualificazione, mentre la Bulgaria rischia seriamente di vedersi già fuori dai giochi dopo appena due giornate.

In sintesi, Georgia–Bulgaria è una partita da seguire con attenzione per capire quale delle due nazionali saprà reagire al momento di difficoltà e rilanciare le proprie ambizioni nel girone. Gli appassionati potranno seguire la diretta streaming su UEFA TV. Segui i nostri approfondimenti e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite delle qualificazioni al Mondiale!