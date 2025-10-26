Pronostico Genoa-Lecce Primavera: analisi e previsioni

Campionato Primavera torna protagonista con una sfida che promette emozioni: il match tra Genoa e Lecce, in programma domenica 26 ottobre 2025. L’incontro, valido per la nona giornata, si disputerà in casa dei rossoblù e sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Le due formazioni si trovano in momenti diametralmente opposti della stagione, con il Genoa lanciatissimo in vetta alla classifica e un Lecce costretto a inseguire per evitare la zona playout. Analizziamo insieme i temi principali di questa attesa partita.
Genoa in grande forma, Lecce cerca il riscatto: analisi dello stato delle squadre
Il campionato ha sorriso finora al Genoa, che si presenta a questo appuntamento come la migliore squadra della competizione con 18 punti conquistati in otto partite. I rossoblù hanno mostrato una crescita notevole rispetto alla passata stagione, passando dalla metà classifica al gradino più alto del podio. Un percorso che evidenzia solidità, organizzazione tattica e uno spirito di squadra che li ha portati a restare imbattuti nelle ultime giornate, anche se nell’ultimo turno si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 sul campo del Parma.
- 18 punti in classifica dopo otto giornate
- Un solo pareggio nelle ultime partite
- Crescita costante rispetto alla stagione precedente
D’altro canto, il Lecce vive una situazione diametralmente opposta. I giallorossi, dopo una salvezza tranquilla lo scorso anno, ora si ritrovano a dover lottare nelle zone basse della classifica. Con soli 6 punti conquistati e una sola lunghezza di vantaggio dalla zona salvezza, il Lecce è chiamato a invertire la tendenza. Il recente pareggio casalingo contro il Sassuolo (0-0) ha evidenziato le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva della squadra allenata da Simone Schipa.
- 17esimo posto in classifica
- 6 punti raccolti in otto partite
- Difficoltà realizzative e difensive
Dati, precedenti e statistiche: perché il Genoa parte favorito
Lo storico recente tra le due formazioni e i dati raccolti nelle prime otto giornate danno un chiaro quadro delle forze in campo. Il Genoa ha segnato 14 reti e ne ha subite 9, mostrando grande equilibrio tra attacco e difesa. La squadra di Jacopo Sbravati può contare su una rosa ben strutturata e su una difesa solida, come dimostrato anche nel pareggio a reti inviolate contro il Parma di qualche settimana fa.
|Squadra
|Punti
|Gol segnati
|Gol subiti
|Genoa
|18
|14
|9
|Lecce
|6
|9
|14
Il Lecce, al contrario, ha realizzato soltanto 9 reti e ne ha incassate ben 14, numeri che sottolineano le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. In particolare, la difesa giallorossa è risultata tra le meno solide del campionato, mentre l’attacco fatica a trovare la via del gol con continuità. I precedenti più recenti vedono inoltre i rossoblù spesso capaci di imporsi negli scontri diretti, confermando il pronostico favorevole per i padroni di casa.
Le scelte dei tecnici e il pronostico per Genoa-Lecce Primavera
Per questa partita, il Genoa dovrebbe presentare alcune novità nell’undici titolare, con il tecnico Sbravati intenzionato a schierare Lysionok in porta, Doucouré, Klisys e Celik in difesa, e un centrocampo formato da Odero, Lafont, Dodde e Pallavicini. Sulla trequarti spazio a Carbone e Zulevic, mentre in attacco agirà Nuredini. Il Lecce, invece, punterà su Penev tra i pali, una linea difensiva composta da Dalla Costa, Pacia, Kozarac e Rashidi, con Gorter e Di Pasquale in mediana e il trio Onyemachi, Spinelli, Laerke dietro la punta Esteban.
- Genoa: squadra solida e ben organizzata, favorita dal fattore campo
- Lecce: rosa giovane ma con molte difficoltà in entrambe le fasi
Alla luce dell’attuale stato di forma e dei numeri raccolti, il pronostico degli esperti appare orientato verso una vittoria dei rossoblù, che cercheranno di sfruttare il momento positivo e di mantenere la testa della classifica. Il Lecce, per parte sua, dovrà cercare di limitare i danni e provare ad agire di rimessa, puntando su eventuali errori degli avversari.
In sintesi, Genoa-Lecce Primavera si presenta come una gara dal pronostico sbilanciato in favore dei rossoblù, forti di una classifica sorridente e di una condizione generale ottima. Gli appassionati potranno seguire la partita in chiaro su Sportitalia, sia in TV che in streaming. Consulta i nostri approfondimenti e resta aggiornato sulle analisi e le previsioni per tutte le partite del Campionato Primavera!