Pronostico Genoa-Lecce Primavera: analisi e previsioni

Campionato Primavera torna protagonista con una sfida che promette emozioni: il match tra Genoa e Lecce, in programma domenica 26 ottobre 2025. L’incontro, valido per la nona giornata, si disputerà in casa dei rossoblù e sarà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Le due formazioni si trovano in momenti diametralmente opposti della stagione, con il Genoa lanciatissimo in vetta alla classifica e un Lecce costretto a inseguire per evitare la zona playout. Analizziamo insieme i temi principali di questa attesa partita.

Genoa in grande forma, Lecce cerca il riscatto: analisi dello stato delle squadre

Il campionato ha sorriso finora al Genoa, che si presenta a questo appuntamento come la migliore squadra della competizione con 18 punti conquistati in otto partite. I rossoblù hanno mostrato una crescita notevole rispetto alla passata stagione, passando dalla metà classifica al gradino più alto del podio. Un percorso che evidenzia solidità, organizzazione tattica e uno spirito di squadra che li ha portati a restare imbattuti nelle ultime giornate, anche se nell’ultimo turno si sono dovuti accontentare di un pareggio per 2-2 sul campo del Parma.

18 punti in classifica dopo otto giornate

Un solo pareggio nelle ultime partite

Crescita costante rispetto alla stagione precedente

D’altro canto, il Lecce vive una situazione diametralmente opposta. I giallorossi, dopo una salvezza tranquilla lo scorso anno, ora si ritrovano a dover lottare nelle zone basse della classifica. Con soli 6 punti conquistati e una sola lunghezza di vantaggio dalla zona salvezza, il Lecce è chiamato a invertire la tendenza. Il recente pareggio casalingo contro il Sassuolo (0-0) ha evidenziato le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva della squadra allenata da Simone Schipa.

17esimo posto in classifica

6 punti raccolti in otto partite

Difficoltà realizzative e difensive

Dati, precedenti e statistiche: perché il Genoa parte favorito

Lo storico recente tra le due formazioni e i dati raccolti nelle prime otto giornate danno un chiaro quadro delle forze in campo. Il Genoa ha segnato 14 reti e ne ha subite 9, mostrando grande equilibrio tra attacco e difesa. La squadra di Jacopo Sbravati può contare su una rosa ben strutturata e su una difesa solida, come dimostrato anche nel pareggio a reti inviolate contro il Parma di qualche settimana fa.

Squadra Punti Gol segnati Gol subiti Genoa 18 14 9 Lecce 6 9 14

Il Lecce, al contrario, ha realizzato soltanto 9 reti e ne ha incassate ben 14, numeri che sottolineano le difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. In particolare, la difesa giallorossa è risultata tra le meno solide del campionato, mentre l’attacco fatica a trovare la via del gol con continuità. I precedenti più recenti vedono inoltre i rossoblù spesso capaci di imporsi negli scontri diretti, confermando il pronostico favorevole per i padroni di casa.

Le scelte dei tecnici e il pronostico per Genoa-Lecce Primavera

Per questa partita, il Genoa dovrebbe presentare alcune novità nell’undici titolare, con il tecnico Sbravati intenzionato a schierare Lysionok in porta, Doucouré, Klisys e Celik in difesa, e un centrocampo formato da Odero, Lafont, Dodde e Pallavicini. Sulla trequarti spazio a Carbone e Zulevic, mentre in attacco agirà Nuredini. Il Lecce, invece, punterà su Penev tra i pali, una linea difensiva composta da Dalla Costa, Pacia, Kozarac e Rashidi, con Gorter e Di Pasquale in mediana e il trio Onyemachi, Spinelli, Laerke dietro la punta Esteban.

Genoa : squadra solida e ben organizzata, favorita dal fattore campo

: squadra solida e ben organizzata, favorita dal fattore campo Lecce: rosa giovane ma con molte difficoltà in entrambe le fasi

Alla luce dell’attuale stato di forma e dei numeri raccolti, il pronostico degli esperti appare orientato verso una vittoria dei rossoblù, che cercheranno di sfruttare il momento positivo e di mantenere la testa della classifica. Il Lecce, per parte sua, dovrà cercare di limitare i danni e provare ad agire di rimessa, puntando su eventuali errori degli avversari.

In sintesi, Genoa-Lecce Primavera si presenta come una gara dal pronostico sbilanciato in favore dei rossoblù, forti di una classifica sorridente e di una condizione generale ottima. Gli appassionati potranno seguire la partita in chiaro su Sportitalia, sia in TV che in streaming. Consulta i nostri approfondimenti e resta aggiornato sulle analisi e le previsioni per tutte le partite del Campionato Primavera!