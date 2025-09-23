Pronostico Genoa-Empoli: analisi e previsioni Coppa Italia

La Coppa Italia si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più sentiti: Genoa e Empoli si affronteranno giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18:30 allo stadio Ferraris di Genova. Si tratta di una sfida a eliminazione diretta che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. Entrambe le squadre arrivano a questa gara con la voglia di riscattare un avvio di stagione complicato e di regalare una gioia ai propri tifosi.

Il momento di Genoa ed Empoli: due squadre in cerca di riscatto

La partita tra Genoa e Empoli si inserisce in un momento particolare per entrambe le formazioni. I rossoblù allenati da Patrick Vieira, dopo quattro giornate di campionato, non sono ancora riusciti a trovare la prima vittoria stagionale: due pareggi e due sconfitte rappresentano un bottino magro per una squadra che ambiva a un avvio più brillante. L’ultima battuta d’arresto, arrivata in trasferta contro il Bologna a causa di un rigore discusso nei minuti finali, ha lasciato l’amaro in bocca. Tuttavia, la prestazione dei liguri non è stata negativa e ha mostrato segnali di crescita, in particolare grazie al gol di Ellertsson e al contributo crescente di giocatori come Gronbaek e Stanciu. Sul fronte degli infortuni, resta da valutare la disponibilità di Ostigard e Onana, ma il recupero di Messias offre nuove soluzioni offensive.

Genoa cerca la prima vittoria stagionale

Squadra in crescita dal punto di vista del gioco

L’Empoli, guidato da Guido Pagliuca, ha invece superato il primo turno di Coppa Italia ai rigori contro la Reggiana, ma in campionato ha raccolto una sola vittoria nelle prime giornate, seguita da sconfitte pesanti, tra cui il recente 4-0 subito dal Pescara. Il morale non è dei migliori, ma il recupero di elementi come Konate e Campaniello permette alla squadra toscana di affrontare la trasferta con maggiori alternative, in particolare in attacco, dove Nasti e Pellegri possono rivelarsi decisivi anche a gara in corso.

Unica vittoria stagionale contro il Padova all’esordio

Possibilità di turnover in vista del derby con la Carrarese

I precedenti tra Genoa ed Empoli: una lunga attesa per i toscani

Lo storico degli scontri diretti in Coppa Italia tra Genoa ed Empoli racconta di una netta supremazia casalinga dei rossoblù. Per trovare l’ultima vittoria dell’Empoli al Ferraris bisogna tornare indietro di ben 19 anni: era il 6 dicembre 2006 quando i toscani si imposero 1-0 negli ottavi di finale. Da allora, il Genoa ha sempre fatto valere il fattore campo, rendendo la trasferta ligure storicamente ostica per gli avversari toscani.

Data Partita Risultato 06/12/2006 Genoa-Empoli 0-1 Ultimi 19 anni Genoa-Empoli Solo vittorie o pareggi Genoa

Questo dato aggiunge ulteriore pressione sulla squadra ospite, che cercherà di interrompere un digiuno che dura quasi due decenni, mentre il Genoa cercherà di confermare la tradizione favorevole davanti al proprio pubblico.

Analisi e previsioni per la sfida di Coppa Italia

La gara tra Genoa ed Empoli si prospetta combattuta, con entrambe le squadre motivate a riscattare un avvio stagionale difficile. I rossoblù possono contare sul sostegno del pubblico del Ferraris e su una rosa che, seppur con qualche defezione, si sta dimostrando in crescita dal punto di vista della qualità del gioco. L’arma in più potrebbe essere rappresentata dai giocatori offensivi appena recuperati, capaci di accendere la partita con una giocata individuale.

Il Genoa parte leggermente favorito per il fattore campo

, però, ha già dimostrato in Coppa di saper lottare fino all’ultimo minuto Entrambe le squadre potrebbero adottare un atteggiamento offensivo, specie nel primo tempo

Nonostante le difficoltà recenti, ci si attende una partita vivace, in cui nessuna delle due formazioni farà calcoli: in palio c’è la possibilità di dare una svolta alla stagione e regalare un sorriso ai propri tifosi. Per i toscani, la sfida rappresenta anche l’occasione per interrompere il lungo digiuno di vittorie esterne contro i rossoblù.

In conclusione, la sfida di Coppa Italia tra Genoa ed Empoli promette emozioni e potrebbe riservare sorprese a chi seguirà l'incontro. Il Ferraris sarà un fattore importante, così come la voglia di riscatto di entrambe le squadre.